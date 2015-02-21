Önce&Sonra: Baştan yaratılan bir çatı katı

Bugün sizlere Viyana merkezli mimarlık şirketi 3rd Skin Architects tarafından gerçekleştirilen olağanüstü bir dönüşüm projesini tanıtacağız. Post modern tarza sahip bir çatı katı dairesi yeniden elden geçirilerek ortaya lüks bir apartman dairesi çıkarılmış. Biliyorsunuz Önce & Sonra yazılarımızda binaların yenileme çalışmasının öncesindeki ve sonrasındaki durumunu gösteren fotoğrafları paylaşarak dönüşüme şahit olmanızı sağlıyoruz. Bu projede de dönüşümün öncesindeki resimleri görünce dairenin nasıl metamorfoz geçirdiğini çok net biçimde görebileceksiniz.
Resimde de gördüğünüz gibi bu mutfak en parlak dönemini geride bırakalı yıllar olmuş. Mutfağın tarzının modası geçmiş. Renk seçimleri uyumsuz ve kullanılan malzeme mutfağın daha da kötü görünmesine neden olmuş.
Dönüşüme parlak renkler ve fütürist bir tarz hakim. Projeye Nido ismi verilmiş. Nido kelimesi kuş kafesinden geliyor. Bunun nedeni merdiven trabzanlarının bir kuş kafesini andırıyor olması.
Dairenin merkezinde neredeyse dairenin genişliğini baştan aşağıya kaplayan bir bar var. Mutfağın ışıklandırmasından ayrıca söz etmek gerekiyor. Aydınlatmanın tam anlamıyla bir atmosfer yarattığını söylemekte fayda var.
Genel olarak beyazın hakim olduğu dönüşüm projesinde minimum düzeyde ama etkili biçimde renkler kullanılmış. Neon ışıklar ilk etapta insana tuhaf gelebilir ama bu projede geri plandaki bazı bölgeleri aydınlatmak için çok başarılı bir tercih olmuş. Beyaz renkler hem temiz hem de şık bir görünüm kazandırmış. Işıklandırmayla bazı alanlar tam aydınlatılırken, bazı bölgeler gölgede bırakılmış ve böylece mekana bir derinlik verilmiş. Mobilyaların devamlılık gösteren düz çizgileri zaman duygusundan bağımsız bir etki katmış.
Dönüşüm projesinden önce apartmanın çok da kötü durumda olmadığını ama buna iyi de denemeyeceğini söylemekte fayda var. Bu klasik çatı katında bir şeylerin eksik olduğu hissine kapılıyorsunuz. Duvarlar restorasyon sonrasında olduğu gibi beyaz ama eksik bir hava var. Çatı kirişleri dönüşümde de değiştirilmeden korunmuş ve dönüşüme adapte edilmiş.
Merdivenin çok ilginç bir yapısı var. Tezgahın arkasındaki merdiven ayarlanabilir özelliği sayesinde yer tasarrufu sağlıyor. Çok ilginç biçimde üst kata çıkmak için önce mutfak tezgahına çıkmanız gerekiyor. Mutfak tezgahına çıkan üç basamaklı başka bir merdivenden sonra tezgahtan, kuş kafesi merdivene geçiyorsunuz. Kuş kafesi merdiven ayarlanabilir özelliği ile ipli kuklalara da benziyor. Bu merdivenin tasarımı çocukların çok hoşuna gidecektir düye düşünüyoruz çünkü küçük afacanlar mobilyaların üstünde gezinmeyi her zaman severler.
Üst kat ise özel bir yaşam alanı olarak düşünülmüş. Çatının altında oldukça korunaklı bir uyuma alanı oluşturulmuş. Bu bölümde direkt aydınlatma kullanılmayarak doğallık hissi korunmuş ve bir kuş kafesinde gibi huzurlu uyuma imkanı sağlanmış.
Dairede iki merdiven bulunuyor. Bu merdivenler girişte yer alıyor. Tamamen beyaza boyanmış merdiven dairesel çizgileriyle Yunan Adaları'nda kiralanan bir yazlığın merdivenini andırıyor. Eve de bir Akdeniz esintisi katıyor. Cam korkuluk ise hoş bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.
Banyonun eski halinde klasik biçimde beyaz renk yoğun olarak kullanılmış. Küvet duvara sabitlenmiş klasik bir yapıda. Eski moda beyaz fayanslar ve eski moda bir lavabo teknesi kullanılmış. Zemin için ise beyaz ve gri klasik fayanslar tercih edilmiş. Banyo bu şekliyle çok eski ve köhne görünüyor. Ev sahibi yeni banyonun serbest planlı olmasını istemiş. Böylece daha özgür bir rahatlama alanı yaratmak istemiş.
Banyo dönüşümden sonra tanınamayacak kadar değişmiş. Bağımsız küvet klozet ve bideyle çok daha modern bir görünüm kazanmış. Beyazın yanı sıra kullanılan yeşil banyoya doğal bir esinti katmış. Lavabo tezgahı ve lavabo teknesi de modern çizgileriyle dikkat çekiyor. Cam kullanımı da banyoya hoş bir dokunuş olmuş.
Umarız bu dönüşüm projesini beğenmişsinizdir ve proje size ilham vermiştir. Siz de evinizi yenilemek istiyorsanız ya da yeni bir ev alacaksanız bu evde kullanılan sıra dışı tasarım fikirlerinden faydalanabilirsiniz.