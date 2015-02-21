Önce&Sonra: Baştan yaratılan bir çatı katı

Banyo dönüşümden sonra tanınamayacak kadar değişmiş. Bağımsız küvet klozet ve bideyle çok daha modern bir görünüm kazanmış. Beyazın yanı sıra kullanılan yeşil banyoya doğal bir esinti katmış. Lavabo tezgahı ve lavabo teknesi de modern çizgileriyle dikkat çekiyor. Cam kullanımı da banyoya hoş bir dokunuş olmuş.

Umarız bu dönüşüm projesini beğenmişsinizdir ve proje size ilham vermiştir. Siz de evinizi yenilemek istiyorsanız ya da yeni bir ev alacaksanız bu evde kullanılan sıra dışı tasarım fikirlerinden faydalanabilirsiniz.