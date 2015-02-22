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Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Aydin Sanli Aydin Sanli
aca SU, 34 Architects 34 Architects
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Soğuk bir hafta geride kaldı. Türkiye'nin birçok şehri kar yağışı ve kötü hava koşullarına teslim oldu. Okullar tatil oldu. İş yerleri erken paydos etti. Hava şartlarından dolayı tatil yapan öğrenciler ve çalışanlar bilgisayar başında geçirmek için daha çok vakit buldu ama zorlu hava koşullarıyla boğuşanlar o kadar şanslı değildi. Her hafta olduğu gibi yine bir önceki haftanın en çok takip edilen yazılarını size hatırlatmak istiyoruz. Eğer siz de bu hafta bilgisayar başında çok vakit geçiremeyenlerdenseniz, bu hatırlatmamız çok işinize yarayacak. 

Biliyorsunuz artık yazılarımızın çoğunluğu yerli tasarımcıların elinden çıkma mekan ve mobilyalardan oluşuyor. Bu hafta en çok tıklanan yazılar arasında Ankara'dan bir villayı tanıttığımız bir yazı ve yerli tasarımcıların imzasını taşıyan rengarenk oturma odası tasarımlarıyla ilgili bir yazı da vardı. En çok rağbet gören diğer yazılar ise, modern banyolar, lavabo tekneleri ve klasik tarzda mobilyalara yoğunlaşan bir firmanın ürünleriyle ilgiliydi. 

Gelin bu yazıları yeniden hatırlayalım. 

Oturma odalarınıza hayat verecek renk seçenekleri

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Oturma odaları bir evin en çok zaman geçirilen bölümlerinden biri olarak çok önemli bir yere sahip. Özellikle bizim kültürümüzde televizyonun başında tüm aileyi bir araya getiren bir mekan özelliği taşıyor oturma odaları. Eskiden hantal mobilyaların, büfe ve vitrinlerin, kocaman tüplü televizyonların doldurduğu oturma odalarının eşya yükü son dönemlerde hafifledi. Daha modern çizgilerdeki kanepeler, incecik LCD televizyonlar ve estetik orta sehpaları oturma odalarının başlıca mobilyalarına dönüştü. 

Ancak Türkiye'de genel olarak canlı ve sıra dışı renk kullanımından kaçınılıyor. Sıklıkla iddiasız ve nötr renkler evlerimizi domine ediyor. Oysa renklerin büyülü dünyası oturma odalarını daha da keyifli mekanlar haline dönüştürebiliyor.  Bu yazımızda her biri yerli tasarımcıların hünerli ellerinden çıkmış beş ayrı oturma odasını paylaştık. Bu oturma odalarının ortak özelliği çok sık kullanılmayan renkleri içlerinde barındırmaları. Umuyoruz bu oturma odası seçenekleri canlı renklerin kullanımı konusunda size cesaret verecektir. 

Saray gibi bir villa

Klasik villa projesi homify Klasik Oturma Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Bu yazımızda sizlere Ankara'dan olağanüstü bir villayı tanıttık. Ankara merkezli Nuevo Tasarım'ın elinden çıkan bu şaşaalı villa görenleri kendine hayran bırakacak cinsten. 

Kimileri lüksten ve şatafattan hoşlanmasa da, bazen gösterişli mekanlar da herkesin ortak beğenisini kazanabilir. Bu yapı da öyle bir özellik taşıyor. Modern zaman sarayı nasıl olurdu sorusuna cevap olabilecek nitelikte dekore edilmiş villa girişinden, banyosuna kadar her köşesiyle insanı büyülüyor. Villada Osmanlı saray kuşluklarından esinlenen kapalı balkon dikkat çekiyor. Saray benzetmemizi boşa çıkarmayan bir diğer özellik ise villada bulunan Türk hamamı. 

Modern banyo modelleri

aca SU, 34 Architects 34 Architects
34 Architects

aca SU

34 Architects
34 Architects
34 Architects

Banyo günün yorgunluğunu attığımız ve yalnız kalarak kendimizi dinleyebildiğimiz mekanlardan bir. Eskiden salon ya da mutfak kadar özenilmese de, son dönemde banyoların tasarımı için de yoğun bir çaba ve emek harcanıyor. Kullanılan malzemeden, aydınlatmaya kadar farklı unsurlarla güzelleşen banyolar, en az evin misafir denetimine açık alanları kadar etkileyici hale geliyor. Bu yazımızda Türkiye'deki evlerden seçtiğimiz modern çizgideki banyo modellerine yer verdik. Siz de yeni bir ev alıyorsanız ya da oturduğunuz evi elden geçirecekseniz bu birbirinden şık banyo modellerinden ilham alabilirsiniz. 

Birbirinden güzel lavabo hazneleri

Özel Tasarım Ayna ve Lavabo, Camkanatlar Camkanatlar BanyoLavabolar
Camkanatlar

Özel Tasarım Ayna ve Lavabo

Camkanatlar
Camkanatlar
Camkanatlar

Banyolarda kullanılan lavabo, kolzet ve bide gibi parçalarda genelde çok fazla seçenek yoktur. Toplu üretim yapan vitrifiye markalarını seçtiğimizde büyük olasılıkla beyaz ve klasik seçeneklerle sınırlı kalmak zorunda kalırız. Ancak yavaş yavaş bu konuya da el atıyor ve ortaya muhteşem sonuçlar çıkarıyorlar. Hiç lavabo haznesinin sanatsal bir değer taşıyabileceğini düşünmüş müydünüz? Düşünmediyseniz kafanızdaki kodları yıkın deriz. Zira bu yazımızda seçtiğimiz lavabo teknelerinin her biri çok özel birer tasarım ürünü.

Klasik bir tarzın ihtişamı

AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

AYNA

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Son dönemde yapılan konutlarda genel olarak modern tarz hakim olsa da, arkasında bir imparatorluk mirası bulunan bir ülke olarak klasik tarza da çok uzak sayılmayız. Bu noktada çalışmalarını klasik tarzda mekanlar ve mobilyalar üretme yönünde yoğunlaştırmış bir kaç firmadan biri olan Asortie Mobilya'nın tasarımlarına bakınca insanın gözleri kamaşıyor. Bu yazımızda firmanın son derece zarif ürünlerinden bir seçkiye yer verdik. 

İzmir'de beyaz mucize
Bu haftanın en popüler yazılarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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