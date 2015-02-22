Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Soğuk bir hafta geride kaldı. Türkiye'nin birçok şehri kar yağışı ve kötü hava koşullarına teslim oldu. Okullar tatil oldu. İş yerleri erken paydos etti. Hava şartlarından dolayı tatil yapan öğrenciler ve çalışanlar bilgisayar başında geçirmek için daha çok vakit buldu ama zorlu hava koşullarıyla boğuşanlar o kadar şanslı değildi. Her hafta olduğu gibi yine bir önceki haftanın en çok takip edilen yazılarını size hatırlatmak istiyoruz. Eğer siz de bu hafta bilgisayar başında çok vakit geçiremeyenlerdenseniz, bu hatırlatmamız çok işinize yarayacak.

Biliyorsunuz artık yazılarımızın çoğunluğu yerli tasarımcıların elinden çıkma mekan ve mobilyalardan oluşuyor. Bu hafta en çok tıklanan yazılar arasında Ankara'dan bir villayı tanıttığımız bir yazı ve yerli tasarımcıların imzasını taşıyan rengarenk oturma odası tasarımlarıyla ilgili bir yazı da vardı. En çok rağbet gören diğer yazılar ise, modern banyolar, lavabo tekneleri ve klasik tarzda mobilyalara yoğunlaşan bir firmanın ürünleriyle ilgiliydi.

Gelin bu yazıları yeniden hatırlayalım.