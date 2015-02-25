Önce & Sonra: Bartın'da otele dönüştürülen ahşap konak

Bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinden ele aldığımız restorasyon projeleri sizlerin büyük ilgisini çekti. Bu tarz projeleri ele aldığımı Önce & Sonra başlıklı yazılar Homify'ın en çok okunan yazılarından oldu. Bugün ilk defa Türkiye'den bir restorasyon projesini konu alacağımız bir Önce&Sonra yazısı yayınlıyoruz. Bunun için rotamızı Bartın'a çeviriyoruz.
Batı Karadeniz'in şirin kenti Bartın Osmanlı Dönemi'nde de önemli bir yerleşim yeri olması dolayısıyla kadim bir ruha sahip. Bölgenin tarihi evleriyle tanınan ilçesi Safranbolu gibi tarihi bir dokuya sahip olan kentte çok sayıda tarihi eser niteliğinde tescilli yapı bulunmakta.
Bu yapılardan biri de bugünkü yazımızın konusunu oluşturan konak. 1907 yılında inşa edilen konak, ev sahibi Rukiye Hanım'ın ismiyle anılıyor. Rukiye Hanım ve ailesine uzun yıllar mesken olan konak Bartın nehrine yakın bir konumda 1000 metrekarelik bir alan içinde yer alıyor.
Zamanla terk edilen konağın mirasçıları 2010 yılında restorasyon kararı almış. Aile üyeleri bu çalışma için Boytorun Architects'in kapısını çalmış. İstanbul merkezli firma dört yıl süren titiz bir çalışmanın sonunda eski konağı mümkün mertebe orijinaline sadık kalarak, öte yandan modern gereksinimleri de karşılayacak biçimde restore edip bir otele dönüştürmüş.
Gelin bu olağanüstü restorasyon çalışmasını hep birlikte inceleyelim.
Yüz yaşından büyük konak harap bir halde görünse de her noktasında tarihin kokusunu barındırıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna, İkinci Dünya Savaşı'ndan çok partili döneme geçişe kadar pek çok toplumsal olay esnasında bilfiil mesken olarak kullanılan binanın her kolonunun, her kirişinin pek çok anı gizlediğini söylemek için müneccim olmaya gerek yok.
Restorasyon çalışmasından sonra konağa dışarıdan bakınca yeniden doğduğunu hissediyoruz. Tüm çizgilerde orijinaine sadık kalınan restorasyon çalışması sonunda ahşap doku çok hoş biçimde renklendirilmiş ve parlatılmış.
Altı odalı konağın 1000 metrekarelik bahçesi de zamanın aşındırıcı etkisinden nasibini almış. Bakım görmeyen bahçedeki budanmayan ağaçların uzayan dalları ve yabani otlar bahçeyi adeta balta girmemiş bir orman görüntüsüne sokmuş.
Restorasyon çalışmasından sonra kimlik değiştiren bahçe cafe ve restoran olarak işlev görmeye başlamış. Bahçeye konağın sahibi Rukiye Hanım'ın ismi verilmiş. Ahşap bir platformun oluşturduğu zeminin üzerindeki masalar ve oturma grubundan oluşan restorasyon yaz aylarında Karadeniz rüzgarı eşliğinde yemeğin ve dostlarla muhabbetin tadını çıkarmanız için sizleri bekliyor.
Olağanüstü bir görünüm kazandırılan bahçe başarılı aydınlatmasıyla geceleri de büyüleyici bir hal alıyor. Masada oturmaktan yorulursanız, çimenlerin üzerindeki şezlonglara uzanıp içkinizi yudumlayabilirsiniz.
Resimde altı odalı konağın odalarından birinin restorasyondan önceki halini görüyorsunuz. Yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyan oda kimlik değiştirebileceğine dair bir potansiyeli olduğunun sinyallerini veriyor.
Restorasyon sonrası son derece estetik bir hale dönüşen odalar ahşabın büyüsüyle ışıldıyor. Perdeler, nevresim, halı ve koltuk döşemeleri gibi tekstil ürünlerinde canlı renkler kullanılmayarak ahşaptan sahne çalınmamış. Odanın dolapları ise oldukça estetik kara kalem çizimlerle süslenmiş.
Bu resimde de konağın bir başka odasını görüyoruz. Zamanın aşındırıcı etkisi odayı bir harabeye dönüştürmüş.
Güneş gören bu oda da muhteşem bir görünüm kazanmış. Odaların aydınlatması için kullanılan ışıklar antika görünümleriyle genel dokuya uyum sağlıyor.
Konağın banyoları restorasyon sonrası modern bir hal almış. Zemin ve duvarlar tavana kadar gri ağırlıklı karolarla kaplanırken vitrifiye ürünlerinde klasik beyaz tercih edilmiş. Radyatör ve çöp kutusunun metal dokusu modern izlenimi güçlendirirken, ahşabın dekoratif kullanımı bu etkiyi dengelemiş.
Kiriş ve kolonları bağlayan destek guse olarak isimlendiriliyor. Restorasyon sonrası konağın guseleri çok şık görünüyor.
Konağa girişte insanları karşılayan hol de zamanın yıpratıcı etkisinden nasibini almış. Kim bilir zamanında pek çok insan bu hole girdiğinde nasıl da etkilenmişti?
Restorasyon sonrası holün en dikkat çekici yanı yerde döşeli taşlar olmuş. Orijinaline sadık kalınarak yapılan taş döşeme son derece estetik görünüyor.
Penceresi olmayan kahvaltı salonunun duvarlarında kullanılan kesme taşlar çok şık bir etki oluşturuyor. Öte yandan konakta kullanılan tek renkli mobilyalar ise buradaki mavi sandalyeler olmuş. Üç farklı renkteki şık ahşap sandalyeler çok şirin görünüyor.
Odanıza geçmeden önce bahçe manzarası eşiliğinde kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir antre oluşturulmuş.