Önce & Sonra: Bartın'da otele dönüştürülen ahşap konak

Bugüne kadar dünyanın çeşitli yerlerinden ele aldığımız restorasyon projeleri sizlerin büyük ilgisini çekti. Bu tarz projeleri ele aldığımı Önce & Sonra başlıklı yazılar Homify'ın en çok okunan yazılarından oldu. Bugün ilk defa Türkiye'den bir restorasyon projesini konu alacağımız bir Önce&Sonra yazısı yayınlıyoruz. Bunun için rotamızı Bartın'a çeviriyoruz.

Batı Karadeniz'in şirin kenti Bartın Osmanlı Dönemi'nde de önemli bir yerleşim yeri olması dolayısıyla kadim bir ruha sahip. Bölgenin tarihi evleriyle tanınan ilçesi Safranbolu gibi tarihi bir dokuya sahip olan kentte çok sayıda tarihi eser niteliğinde tescilli yapı bulunmakta.

Bu yapılardan biri de bugünkü yazımızın konusunu oluşturan konak. 1907 yılında inşa edilen konak, ev sahibi Rukiye Hanım'ın ismiyle anılıyor. Rukiye Hanım ve ailesine uzun yıllar mesken olan konak Bartın nehrine yakın bir konumda 1000 metrekarelik bir alan içinde yer alıyor.

Zamanla terk edilen konağın mirasçıları 2010 yılında restorasyon kararı almış. Aile üyeleri bu çalışma için Boytorun Architects'in kapısını çalmış. İstanbul merkezli firma dört yıl süren titiz bir çalışmanın sonunda eski konağı mümkün mertebe orijinaline sadık kalarak, öte yandan modern gereksinimleri de karşılayacak biçimde restore edip bir otele dönüştürmüş.

Gelin bu olağanüstü restorasyon çalışmasını hep birlikte inceleyelim.