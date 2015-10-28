Sıra dışı dekorlar için ilginç aksesuar ve mobilyalar

Dekorasyonlarımızda, olmasını istediğimiz şıklık, konfor ve dayanıklı malzeme gibi özelliklerin yanı sıra, bizi farklı arayışlara iten özellikler de ararız. Örneğin, sıra dışı ve ilginç tasarımları olan mobilya ve aksesuarlar ev dekorasyonu ile ilgilenen herkesi cezbeden ürünlerdir. Modern dekorasyon anlayışının yaygınlaşması ve daha kolay ulaşılır hale gelmesi, birçok yaşam alanının birbirine benzer görüntülere bürünmesine neden oldu. Bu benzer ve fabrikasyon görüntünün dışına çıkmak isteyenler çözümü tasarımcıların özel çalıştıkları sıra dışı, ilginç mobilyalar ve aksesuarlarda buldular. Kimi zaman yaratıcı bir fikir ile bambaşka bir form kazanmış basit bir sehpa, kimi zaman standart modellerin çok dışına çıkan bir kitaplık, dekorasyonda farklılık ve özgünlük arayanların ilacı oluyor. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere, tasarımları ile standartları alt üst eden mobilya ve aksesuarları derledik. Dekorasyonlara, farklı duruşları ile canlılık ve kişilik kazandıracak, birbirinden yaratıcı mobilya ve aksesuarlar bu yazıda olacak.

Dekorasyonunuz için, aksesuar ve mobilya seçiminde zorlanıyorsanız sitemizin “Ürünler” sekmesinde arama yaparak binlerce farklı ve ilham verici tasarıma ulaşabilirsiniz. Oturma odası ürünlerinden mutfak aksesuarlarına, banyo ekipmanlarından bahçe mobilyalarına kadar her şey bu bölümdeki sayfalarda sizi bekliyor olacak.

Ayrıca farklı tasarımları ile çok amaçlı kullanıma sahip mobilyalar üzerine örnekler bulabileceğiniz “Ev dekorasyonlarınız için çok amaçlı mobilyalar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.