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Sıra dışı dekorlar için ilginç aksesuar ve mobilyalar

Homify Homify
Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Dekorasyonlarımızda, olmasını istediğimiz şıklık, konfor ve dayanıklı malzeme gibi özelliklerin yanı sıra, bizi farklı arayışlara iten özellikler de ararız. Örneğin, sıra dışı ve ilginç tasarımları olan mobilya ve aksesuarlar ev dekorasyonu ile ilgilenen herkesi cezbeden ürünlerdir. Modern dekorasyon anlayışının yaygınlaşması ve daha kolay ulaşılır hale gelmesi, birçok yaşam alanının birbirine benzer görüntülere bürünmesine neden oldu. Bu benzer ve fabrikasyon görüntünün dışına çıkmak isteyenler çözümü tasarımcıların özel çalıştıkları sıra dışı, ilginç mobilyalar ve aksesuarlarda buldular. Kimi zaman yaratıcı bir fikir ile bambaşka bir form kazanmış basit bir sehpa, kimi zaman standart modellerin çok dışına çıkan bir kitaplık, dekorasyonda farklılık ve özgünlük arayanların ilacı oluyor. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere, tasarımları ile standartları alt üst eden mobilya ve aksesuarları derledik. Dekorasyonlara, farklı duruşları ile canlılık ve kişilik kazandıracak, birbirinden yaratıcı mobilya ve aksesuarlar bu yazıda olacak.

Dekorasyonunuz için, aksesuar ve mobilya seçiminde zorlanıyorsanız sitemizin “Ürünler” sekmesinde arama yaparak binlerce farklı ve ilham verici tasarıma ulaşabilirsiniz. Oturma odası ürünlerinden mutfak aksesuarlarına, banyo ekipmanlarından bahçe mobilyalarına kadar her şey bu bölümdeki sayfalarda sizi bekliyor olacak.

Ayrıca farklı tasarımları ile çok amaçlı kullanıma sahip mobilyalar üzerine örnekler bulabileceğiniz “Ev dekorasyonlarınız için çok amaçlı mobilyalar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Farklı modellerde berjerler

Eclectic but classic, elegant living room ZazuDesigns Eklektik Oturma Odası
ZazuDesigns

Eclectic but classic, elegant living room

ZazuDesigns
ZazuDesigns
ZazuDesigns

Mobilya ve aksesuar sınıfının her ikisine de girebilen berjerler oturma odası, dinlenme köşesi, okuma köşesi, çay köşesi gibi alanlar için en çok aranan koltuk modelidir. Berjerlerin farklı renk ve modellerini bulmak mümkün ama yine de piyasada baskın olan birkaç model var. Bu dekordaki berjer her yerde görebileceğiniz baskın modellerden daha farklı. Bembeyaz hasır iskeleti ve üçgen puf minderi ile farklı ve şık bir berjer. Kullanıldığı eklektik dizayna oldukça iyi uyum sağlamış.

Eşsiz tasarımlı bir televizyon ünitesi

KEY TV ÜNİTESİ Villa Style Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap
Villa Style

KEY TV ÜNİTESİ

Villa Style
Villa Style
Villa Style

Ahşap malzemeden üretilen bu özel tasarım televizyon ünitesi farklı modeli ile dikkat çekiyor. Birçok stil ve dekora uyum sağlayabilecek özellikteki bu ahşap ünite kullanıldığı dekora sıra dışı bir çizgi ve güçlü bir dinamik kazandırıyor. Bronz Mobilya Dekorasyon imzası taşıyan tasarım modern çizgilerin farklı bir yorumla sunulduğu başarılı bir ürün. Kullanıldığı dekorda diğer birçok öge ve aksesuarla sağlıklı bir uyum yakalayan ürün, oldukça da sağlam ve dayanıklı bir görünüme sahip. Orta sehpa, zigon, konsol, dresuar gibi yan mobilyalarla kombinasyonu da son derece zevkli dizaynlar yaratacaktır.

Uçan halı

Flying Carpet Coffee Table Duffy London Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Duffy London

Flying Carpet Coffee Table

Duffy London
Duffy London
Duffy London

Masallardaki uçan halıdan ilham alınarak geliştirilmiş bu yaratıcı orta sehpa, renkleri görüntüsü ve kullandığı tema ile son derece şık, ilginç ve her tasarıma renk katacak kadar özellikli bir ürün. Cam yüzeyin altına renkli plastik bir tabaka ile hareketli halı görüntüsü verilen, metal ayaklı, oldukça sağlam ve kullanışlı bir sehpa. Tasarımcısına epey özgü kazandırdığı çok açık.

Fibonacci sarmalı

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Evrenin en büyük sırrı olarak da bilinen ve fibonacci sayı dizisi ile ortaya çıkan altın oranın, sarmal görüntüsünden ilham alınarak tasarlanmış bu sıra dışı raf ve kitaplık, kullanıldığı her dekoru mükemmelleştirebilir. Desenli lake sarmal içerisine yerleştirilen ahşap paneller ile raflı bir kitaplık sistemi oluşturan tasarım, kitap, dergi, aksesuar, biblo, süs eşyası gibi birçok ıvır zıvırınızı, oldukça yaratıcı bir şekilde muhafaza edecek üstelik de açık yapısı ile bir vitrin gibi sergileyecektir. İlham kaynağının hakkını veren dahice bir tasarım.

Çok katmanlı bir sehpa

Hula Hoop, B+P architetti B+P architetti Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

Daire bloklar arasına yerleştirilen oval levhalar ile oluşturulan ve levhaları dilediğiniz gibi çevirebileceğiniz bu ahşap sehpa, tasarımı ve kullanım şekli ile göz dolduruyor. Başta modern olmak üzere hemen her stile uyabilecek bu ürün, sıradan sehpa anlayışına darbe vurur nitelikte. Laptop sehpası olarak bile rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir sehpa modeli.

Merdivenli kitaplıklar

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Modern Oturma Odası
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Merdivenli kitaplıklar özellikle geniş çalışma odalarında oldukça şık duran bir model. Duvar boyu yerleştirilen kitaplık veya rafların üst katlarına ulaşabilmek için, kitaplığa eklenen merdivenler mobilya ile aynı renk ve malzemeden üretilince çok daha dekoratif bir görüntü oluşturuyor. Bu dekorda kullanılan kitaplık, rengi ve ahşap dokusu ile dekora çok yakışmış. Şık ve elegan bir okuma köşesinin yaratıldığı dekorun diğer açılardan çekilmiş fotoğraflarına bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Ayrıca firma sayfasından diğer işlerine de bir atabilirsiniz.

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Raf, dolap amaçlı tel kutular

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Koridor, Hol & Merdivenler
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

Ayakkabılık olarak antrelerde veya raf olarak kitaplıkların yanına, bahçede hatta banyoda bile kullanabileceğiniz bu tel kutular son zamanlarda oldukça popüler. Dekoratif görüntüsü, ayartıcı fikri ve kullanışlı yapısı ile dikkat çekiyor. Üstelik sağlam ve dayanıklı.

Otantik avizeler

homify Akdeniz Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İlginç aksesuar ve mobilyalardan bahsetmişken, Ortaçağ'ın mumlu devasa avizelerini andıran bu otantik avizeleri anmadan geçmek istemedik. Ferforje veya ahşaptan üretilebilen bu modeller mükemmel bir aydınlatma ögesi. Akdeniz, kırsal, kolonyal, rustik ve iskandinav başta olmak üzere her dekora uyum sağlayabilen bu avizelerle çok farklı dizaynlar yaratabilirsiniz.

Melek kanatlı sandalye

TOM'S COMPANY 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

TOM'S COMPANY

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

İlginç mobilyalar üzerine konuşuyorsak bu modeli görmezden gelemezdik. Yatak odası, giyinme odası gibi alanlara çok yakışacak bu sıra dışı model vintage dekorlarla başarılı bir uyum oluşturacaktır. Ayakları, kanatları, döşemesi ve renkleriyle ayrı ayrı beğeni kazanan ürünün tasarımcısını gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Antika görünümlü deskler

Mobilyahan, Mobilyahan Mobilyahan Oturma OdasıDolap & Büfeler
Mobilyahan

Mobilyahan

Mobilyahan
Mobilyahan
Mobilyahan

Antika çalışma masalarının dresuar olarak kullanıldığı dekorlar oldukça moda. Özellikle eskitilmiş görünümlü antika çalışma masası, desk gibi yan mobilyalarınız varsa bunları antre gibi alanlarda dresuar olarak değerlendirebilirsiniz. Dekorda kullanılan yeşil çalışma masası renk ve modeli ile hem farklı hem de zevkli bir seçim.

Mobilyalarda sıra dışı detaylar

TOM'S COMPANY 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK İç Dekorasyon
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

TOM'S COMPANY

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Bu dekorda kullanılan her ürün ayrı ayrı övgüyü hak ediyor. Şeffaf masa ve farklı tasarımlı plastik sandalyeler her dekorda kullanılabilecek kadar uyumlu ve her dekora farklılık katabilecek kadar da sıra dışı. Dresuar ve ayna setinde kullanılan farklı desen sistemi berjerde de uygulanmış. Onlarca renk ve desenin akıl alan bir uyumla birleştirildiği, bu desen sistemi, mobilyalara inanılmaz bir dinamik kazandırmış. Ayrıca berjer ve dresuarın ayaklarına özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Kırmızı pabuçlu bu sevimli ayaklar mobilyalara adeta hayat veriyor.

Canlı ve dinamik desenler

TOM'S COMPANY 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK İç Dekorasyon
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

TOM'S COMPANY

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Yine pabuçlu sevimli ayakların kullanıldığı bu ürün tıpkı yukarıdaki örnekleri gibi 5EL Dekorasyon ve Mimarlık imzası taşıyor. Farklı desenlerle patchwork görüntüsü oluşturan mobilya dekorun canlılık kaynağı olmuş. Taş duvar, yeşil iskandinav kapılar, toprak tonlarında natürel bir renk dengesi ve çiçek desenleri ile insanı başka çağlara, başka ülkelere götüren bu dekorun diğer ögelerine de dikkatle bakmadan geçmeyin.

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