Sıra dışı dekorlar için ilginç aksesuar ve mobilyalar

Bu dekorda kullanılan her ürün ayrı ayrı övgüyü hak ediyor. Şeffaf masa ve farklı tasarımlı plastik sandalyeler her dekorda kullanılabilecek kadar uyumlu ve her dekora farklılık katabilecek kadar da sıra dışı. Dresuar ve ayna setinde kullanılan farklı desen sistemi berjerde de uygulanmış. Onlarca renk ve desenin akıl alan bir uyumla birleştirildiği, bu desen sistemi, mobilyalara inanılmaz bir dinamik kazandırmış. Ayrıca berjer ve dresuarın ayaklarına özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Kırmızı pabuçlu bu sevimli ayaklar mobilyalara adeta hayat veriyor.