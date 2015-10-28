Sıra dışı dekorlar için ilginç aksesuar ve mobilyalar

Dekorasyonlarımızda, olmasını istediğimiz şıklık, konfor ve dayanıklı malzeme gibi özelliklerin yanı sıra, bizi farklı arayışlara iten özellikler de ararız. Örneğin, sıra dışı ve ilginç tasarımları olan mobilya ve aksesuarlar ev dekorasyonu ile ilgilenen herkesi cezbeden ürünlerdir. Modern dekorasyon anlayışının yaygınlaşması ve daha kolay ulaşılır hale gelmesi, birçok yaşam alanının birbirine benzer görüntülere bürünmesine neden oldu. Bu benzer ve fabrikasyon görüntünün dışına çıkmak isteyenler çözümü tasarımcıların özel çalıştıkları sıra dışı, ilginç mobilyalar ve aksesuarlarda buldular. Kimi zaman yaratıcı bir fikir ile bambaşka bir form kazanmış basit bir sehpa, kimi zaman standart modellerin çok dışına çıkan bir kitaplık, dekorasyonda farklılık ve özgünlük arayanların ilacı oluyor. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere, tasarımları ile standartları alt üst eden mobilya ve aksesuarları derledik. Dekorasyonlara, farklı duruşları ile canlılık ve kişilik kazandıracak, birbirinden yaratıcı mobilya ve aksesuarlar bu yazıda olacak.
Dekorasyonunuz için, aksesuar ve mobilya seçiminde zorlanıyorsanız sitemizin “Ürünler” sekmesinde arama yaparak binlerce farklı ve ilham verici tasarıma ulaşabilirsiniz. Oturma odası ürünlerinden mutfak aksesuarlarına, banyo ekipmanlarından bahçe mobilyalarına kadar her şey bu bölümdeki sayfalarda sizi bekliyor olacak.
Ayrıca farklı tasarımları ile çok amaçlı kullanıma sahip mobilyalar üzerine örnekler bulabileceğiniz “Ev dekorasyonlarınız için çok amaçlı mobilyalar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Mobilya ve aksesuar sınıfının her ikisine de girebilen berjerler oturma odası, dinlenme köşesi, okuma köşesi, çay köşesi gibi alanlar için en çok aranan koltuk modelidir. Berjerlerin farklı renk ve modellerini bulmak mümkün ama yine de piyasada baskın olan birkaç model var. Bu dekordaki berjer her yerde görebileceğiniz baskın modellerden daha farklı. Bembeyaz hasır iskeleti ve üçgen puf minderi ile farklı ve şık bir berjer. Kullanıldığı eklektik dizayna oldukça iyi uyum sağlamış.
Ahşap malzemeden üretilen bu özel tasarım televizyon ünitesi farklı modeli ile dikkat çekiyor. Birçok stil ve dekora uyum sağlayabilecek özellikteki bu ahşap ünite kullanıldığı dekora sıra dışı bir çizgi ve güçlü bir dinamik kazandırıyor. Bronz Mobilya Dekorasyon imzası taşıyan tasarım modern çizgilerin farklı bir yorumla sunulduğu başarılı bir ürün. Kullanıldığı dekorda diğer birçok öge ve aksesuarla sağlıklı bir uyum yakalayan ürün, oldukça da sağlam ve dayanıklı bir görünüme sahip. Orta sehpa, zigon, konsol, dresuar gibi yan mobilyalarla kombinasyonu da son derece zevkli dizaynlar yaratacaktır.
Masallardaki uçan halıdan ilham alınarak geliştirilmiş bu yaratıcı orta sehpa, renkleri görüntüsü ve kullandığı tema ile son derece şık, ilginç ve her tasarıma renk katacak kadar özellikli bir ürün. Cam yüzeyin altına renkli plastik bir tabaka ile hareketli halı görüntüsü verilen, metal ayaklı, oldukça sağlam ve kullanışlı bir sehpa. Tasarımcısına epey özgü kazandırdığı çok açık.
Evrenin en büyük sırrı olarak da bilinen ve fibonacci sayı dizisi ile ortaya çıkan altın oranın, sarmal görüntüsünden ilham alınarak tasarlanmış bu sıra dışı raf ve kitaplık, kullanıldığı her dekoru mükemmelleştirebilir. Desenli lake sarmal içerisine yerleştirilen ahşap paneller ile raflı bir kitaplık sistemi oluşturan tasarım, kitap, dergi, aksesuar, biblo, süs eşyası gibi birçok ıvır zıvırınızı, oldukça yaratıcı bir şekilde muhafaza edecek üstelik de açık yapısı ile bir vitrin gibi sergileyecektir. İlham kaynağının hakkını veren dahice bir tasarım.
Daire bloklar arasına yerleştirilen oval levhalar ile oluşturulan ve levhaları dilediğiniz gibi çevirebileceğiniz bu ahşap sehpa, tasarımı ve kullanım şekli ile göz dolduruyor. Başta modern olmak üzere hemen her stile uyabilecek bu ürün, sıradan sehpa anlayışına darbe vurur nitelikte. Laptop sehpası olarak bile rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir sehpa modeli.
Merdivenli kitaplıklar özellikle geniş çalışma odalarında oldukça şık duran bir model. Duvar boyu yerleştirilen kitaplık veya rafların üst katlarına ulaşabilmek için, kitaplığa eklenen merdivenler mobilya ile aynı renk ve malzemeden üretilince çok daha dekoratif bir görüntü oluşturuyor. Bu dekorda kullanılan kitaplık, rengi ve ahşap dokusu ile dekora çok yakışmış. Şık ve elegan bir okuma köşesinin yaratıldığı dekorun diğer açılardan çekilmiş fotoğraflarına bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Ayrıca firma sayfasından diğer işlerine de bir atabilirsiniz.
Ayakkabılık olarak antrelerde veya raf olarak kitaplıkların yanına, bahçede hatta banyoda bile kullanabileceğiniz bu tel kutular son zamanlarda oldukça popüler. Dekoratif görüntüsü, ayartıcı fikri ve kullanışlı yapısı ile dikkat çekiyor. Üstelik sağlam ve dayanıklı.
İlginç aksesuar ve mobilyalardan bahsetmişken, Ortaçağ'ın mumlu devasa avizelerini andıran bu otantik avizeleri anmadan geçmek istemedik. Ferforje veya ahşaptan üretilebilen bu modeller mükemmel bir aydınlatma ögesi. Akdeniz, kırsal, kolonyal, rustik ve iskandinav başta olmak üzere her dekora uyum sağlayabilen bu avizelerle çok farklı dizaynlar yaratabilirsiniz.
İlginç mobilyalar üzerine konuşuyorsak bu modeli görmezden gelemezdik. Yatak odası, giyinme odası gibi alanlara çok yakışacak bu sıra dışı model vintage dekorlarla başarılı bir uyum oluşturacaktır. Ayakları, kanatları, döşemesi ve renkleriyle ayrı ayrı beğeni kazanan ürünün tasarımcısını gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızı önemle tavsiye ediyoruz.
Antika çalışma masalarının dresuar olarak kullanıldığı dekorlar oldukça moda. Özellikle eskitilmiş görünümlü antika çalışma masası, desk gibi yan mobilyalarınız varsa bunları antre gibi alanlarda dresuar olarak değerlendirebilirsiniz. Dekorda kullanılan yeşil çalışma masası renk ve modeli ile hem farklı hem de zevkli bir seçim.
Bu dekorda kullanılan her ürün ayrı ayrı övgüyü hak ediyor. Şeffaf masa ve farklı tasarımlı plastik sandalyeler her dekorda kullanılabilecek kadar uyumlu ve her dekora farklılık katabilecek kadar da sıra dışı. Dresuar ve ayna setinde kullanılan farklı desen sistemi berjerde de uygulanmış. Onlarca renk ve desenin akıl alan bir uyumla birleştirildiği, bu desen sistemi, mobilyalara inanılmaz bir dinamik kazandırmış. Ayrıca berjer ve dresuarın ayaklarına özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Kırmızı pabuçlu bu sevimli ayaklar mobilyalara adeta hayat veriyor.
Yine pabuçlu sevimli ayakların kullanıldığı bu ürün tıpkı yukarıdaki örnekleri gibi 5EL Dekorasyon ve Mimarlık imzası taşıyor. Farklı desenlerle patchwork görüntüsü oluşturan mobilya dekorun canlılık kaynağı olmuş. Taş duvar, yeşil iskandinav kapılar, toprak tonlarında natürel bir renk dengesi ve çiçek desenleri ile insanı başka çağlara, başka ülkelere götüren bu dekorun diğer ögelerine de dikkatle bakmadan geçmeyin.