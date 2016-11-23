İnsanın içini ısıtan 75 m²lik bir daire

Roma'da yeniden yaratılan küçük bir daireye konuk olacağız. Kullanım alanlarının rasyonel biçimde planlanması, açık planlı mutfak ve oturma odasının yatak odasından başarıyla ayrılması için yapılan yenileme çalışması 60.000 euroyya mal olmuş. Para kuruşu kuruşuna 75 m²lik evin yenilenmesine harcanmış. Ortaya zarif ve modern bir sonuç çıkmış. Çıkan sonucun da harcanan parayı kuruşu kuruşuna hak ettiğini söylemesek olmaz. Plandan uygulamaya kadar homify profesyonellerinin imzasını taşıyan evi gelin hep birlikte gezelim.
Modern, karakter sahibi ve estetik. Bu mutfağa başka ne denebilir ki? Mutfak ve evin genel kullanım alanı küçük olduğundan çoğunlukla beyaz renk tercih edilmiş. Böylece mekana ferahlık ve bir genişlik duygusu kazandırılmış. Mutfak dolaplarındaki beyaz renk duvarlarda da devam ediyor. Beyaz renk elektrikli cihazlar ve tezgahtaki metalik dokuyla da uyum sağlıyor. Arka planda holde yanan sarı ışıklar ise sanki evin diğer kısımlarıyla yatak odasını birbirinden ayırıyor gibi.
Bu açıdan oturma adası bölümü ve mutfağı bir arada görüyoruz. Burada beyaz renk hakimiyetine bej bir dokunuş geliyor. Kanepe, zemin ve mutfak tezgahıyla dolapların arasındaki bölüm bej ve kahvenin farklı tonlarında ve birbirlerine göz kırpıyorlar. Nötr ve doğal renkler eve sıcak bir hava katmış. Geniş pencerelerden bolca içeri süzülen ışık ise evi oldukça ferah ve aydınlık gösteriyor.
Oturma odasında daha keskin çizgiler görüyoruz. Ancak hem rengi hem de çizgileriyle yumuşak kanepe ortama denge sağlıyor. TV ünitesi ve dolapların rengi de evin genel renk kompozisyonuna uyum gösteriyor. Dolabın en alt bölümündeki tekerlekli raf çok amaçlı kullanıma müsait. İster üstüne oyun konsolu koyun, isterse de bir nevi orta sehpası gibi kullanın. Duvardaki aplik de eve girişte ayakkabıların karanlıkta çıkarılmamasını sağlıyor.
Oturma odasını bir başka açıdan görüyoruz. Bu sefer odağımızda yemek odası diyebileceğimiz bölüm var. Gayet sade bir yemek yeme ortamı oluşturulmuş. Pencere önünde, bolca ışığın vurduğu bir konuma yerleştirilen beyaz masaya, yine beyaz renkli mütevazı sandalyeler eşlik ediyor. İstek ve ihtiyacınıza göre masa ve sandalye yaptırmak için uzmanlarımızdan fikir alabilirsiniz.
Mutfak mobilyaları evin geneline hakim olduğu gibi beyaz renkte. Modern çizgilere sahip mutfak dolapları ve tezgah arasındaki bölüm küçük seramiklerle döşenmiş. Mutfak tezgahı ise tüm evin dokusuna uyum gösteriyor.
Yatak odasında beyaz ve ahşap rengi çok başarıyla kullanılmış. Yatak tekstil ürünleriyle de odaya renk katılmış. Evin diğer bölümleri gibi beyaza boyanmış duvarlar zemindeki döşemenin ahşap rengiyle uyum sağlıyor, yatak başlığındaki yatay ahşap doku da bu uyuma destek oluyor. Ev tekstili ürünleriyle de o da tekdüzelikten kurtulmuş. Odadaki aydınlatmaya da ayrıca dikkat çekmekte fayda var.
Bembeyaz duvarları ve vitrifiye ürünleriyle duruluğun sembolü olarak duran banyoda duş duvarları ve zeminler kahverengi beyaz karolarla kaplanmış. Karolardaki desen ortama hareket kazandırmış. Vitrifiye ürünlerinin yuvarlak hatları da bu enerjiye katkı sağlayan bir başka unsur.
Küçük daireler ilginizi mi çekiyor. Buyurun bir başka küçük daire.