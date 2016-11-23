İnsanın içini ısıtan 75 m²lik bir daire

Modern, karakter sahibi ve estetik. Bu mutfağa başka ne denebilir ki? Mutfak ve evin genel kullanım alanı küçük olduğundan çoğunlukla beyaz renk tercih edilmiş. Böylece mekana ferahlık ve bir genişlik duygusu kazandırılmış. Mutfak dolaplarındaki beyaz renk duvarlarda da devam ediyor. Beyaz renk elektrikli cihazlar ve tezgahtaki metalik dokuyla da uyum sağlıyor. Arka planda holde yanan sarı ışıklar ise sanki evin diğer kısımlarıyla yatak odasını birbirinden ayırıyor gibi.