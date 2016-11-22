Evi derli toplu tutma konusunda yapılan 7 yanlış

Mütemadiyen temizlik yapan bir elektrikli süpürge, temizlik manyağı ya da hijyen saplantılı biri değilseniz, evin temiz tutulmasıyla ilgili bazı kuralları ihlal ettiğinizi siz de kabul edersiniz. Aslına bakarsanız bunda da haksız sayılmazsınız. Aynı zamanda iş hayatı olan, ya da bir aileyi çekip çevirme görevi olan biri için bir evi sürekli derli toplu tutmak çok da kolay değil. Bu durumlarda kurallar çiğnenmek zorunda kalıyor ve evler kirleniyor.

Ancak her şey bitmiş değil. Bu yazıda size evi çekip çevirirken yapılan yedi yanlışı çözümleriyle birlikte derledik. Her zaman mükemmel olamayız ama nerede yanlış yaptığımızı görürsek bu yanlışı düzeltmek de o kadar kolay olur. Merak ediyorsanız, aşağıya bakmanız yeterli olacak.