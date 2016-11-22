Evi derli toplu tutma konusunda yapılan 7 yanlış

Mütemadiyen temizlik yapan bir elektrikli süpürge, temizlik manyağı ya da hijyen saplantılı biri değilseniz, evin temiz tutulmasıyla ilgili bazı kuralları ihlal ettiğinizi siz de kabul edersiniz. Aslına bakarsanız bunda da haksız sayılmazsınız. Aynı zamanda iş hayatı olan, ya da bir aileyi çekip çevirme görevi olan biri için bir evi sürekli derli toplu tutmak çok da kolay değil. Bu durumlarda kurallar çiğnenmek zorunda kalıyor ve evler kirleniyor.
Ancak her şey bitmiş değil. Bu yazıda size evi çekip çevirirken yapılan yedi yanlışı çözümleriyle birlikte derledik. Her zaman mükemmel olamayız ama nerede yanlış yaptığımızı görürsek bu yanlışı düzeltmek de o kadar kolay olur. Merak ediyorsanız, aşağıya bakmanız yeterli olacak.
En çok yapılan yanlışlardan biri evimizin durumunu arkadaşlarımızın, akrabalarının, ünlülerin, yani kısacası başkalarının evleriyle kıyaslamaktır.
Çözüm: Evinizin kendine has olduğunu aklınızdan çıkarmayın ve eviniz için evinize özel bir dokunuş gerekli olduğunu unutmayın. Çok iyi döşenmiş derli toplu evlerden oluşan internet seçkilerine bakmaktan vazgeçin ve evinizin diğer evlerden farklı göründüğünü olgunlukla kabul edin.
Çözüm: Her şeyi bir anda halletmeye kalktığınızda ortaya çıkan dağınıklık çok daha büyük olur ve hiç yol kat edemediğinizi hissedersiniz. Oysa bu konuda başarılı birine danışsanız size metodik bir plan çıkarabilir. Bunun gibi her şeyi sistematik biçimde hallederseniz, daha az dağınıklık yaratırsınız.
Çözüm: İhtiyacınızın ne olduğuna bakmadan depolama ve saklama çözümleri almayı bırakın. Evin hangi bölümleri üzerine yoğunlaşacağınızı bilmeden bir depolama çözümü evinizi derleyip toplamanıza yardımcı olmaz. Evinizin içine iyice bakın ve eylem planı çıkarın. Depolama açısından neyin eksik olduğuna karar verdiğinizde bir dükkana gidip işinize yarayacak kadar ve türde depolama çözümü alabilirsiniz. Depolama çözümlerini bir marangoza yaptırmak isterseniz uzmanlarımıza danışın.
Hepimizin raf ve dolapları dağıtma eğilimi vardır ama raflar açıkta ve dolapların kapakları cam ise, yani her şey ortadaysa bu dağınıklık eğilimi bir soruna dönüşebilir. Açık raflar daha fazla ilgi gerektirirler.
Çözüm: Eğer açık raf ve dolap sistemleriniz varsa, onları derli toplu tutmak gerekir. O yüzden sadece bunun için bir gün ayırıp haftada bir kere bu alanları derleyip toplamak işe yarayacaktır.
Temiz illa düzenli demek değildir, düzenli de temiz anlamına gelmeyebilir. Eviniz hijyenik ve tertemiz olabilir ama her taraf bir sürü gereksiz şeyle dolu, yani dağınık olabilir.
Çözüm: Evde, en büyük mobilyalardan, en küçük vazoya, kitaplara ve biblolara kadar her şeyin yerini belirleyin. Her şey olması gereken yere olduğunda zaten düzenli kısmı hallolacaktır ve temizlik sonrası bu yerleri koruduğunuzda, eviniz hem düzenli, hem de temiz olacaktır.
Bu sorun genelde göz ardı edilen bahçe ya da balkon gibi yerlerde oluşur. Teras ve verandalar da buna örnektir. Toz toz üstüne gelir ve ortalık iyice kirlenir.
Çözüm: Her gün kendinize beş dakika ayırın ve evinizin her yerine bakının. Eğer toz yumakları varsa onları almak, daha baş edilmez kir ve tozların oluşmasına engel olur.
Bu çok sık karşılaşılan durumdur. Hem yiyeceklerin kokusu birbirine girer, hem de dolapların kapağı açıldığında içindekiler dökülüp, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.
Çözüm: Öncelikle dolaptaki her şeyi boşaltın ve işe yaramayan şeylerden kurtulun. Dolabı temizledikten sonra işe yarayan malzemeleri sınıflayarak yerleştirin ki alırken kolay olsun. Ayrıca yerleştirdiğiniz şeyler arasında yeteri kadar boşluk bırakırsanız temizliği de kolay olacaktır.
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