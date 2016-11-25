Bakımsız bir bahçenin dönüşümü

Bahçeli ev sahibi olmak herkesin hayalidir. Peki, diyelim bahçeli eve sahip oldunuz ama bahçe berbat durumda. Ne yapardınız? Bahar ve yaz mevsiminin gelmesini bekleyip, bahçeyi ciddi bir bakımdan geçirirdiniz değil mi? Biz de bugün bakımsız bir bahçenin harika bir verandayla birlikte nefes kesen bir bahçeye dönüşümüne konu edindik.
Modern ve çok özenilerek yapılmış müstakil evimizin bahçesine el atmaya zaman ya da imkan yetmemiş olacak ki, bahçe yabani otlarla dolmuş. Ama homify uzmanlarının sihirli dokunuşuyla bakımsız bahçe adeta bir vahaya dönüştürülmüş. Bahçenin bitmiş halinde en çok dikkat çeken kısım ahşap üstü açık veranda olmuş. Gelin bu bataklık misali bahçenin bir cennet bahçesine dönme serüvenine hep birlikte şahit olalım.
Evin çok emek ve yatırım dökülerek yapıldığı ortada. Ancak bu kadar güzel bir evin bahçesi olmayı hak etmeyen bir bahçeyle karşı karşıyayız. Bu evin bahçesinin onun güzelliğini tamamlayıcı bir bahçe olması gerektiği çok açık. En üzücü yanı da evin pencerelerinin genişliği. O geniş pencerelerden ancak bir bataklık görülebiliyor. Ama ustalarımız çalışmaya başlamışlar bile. Ortaya çıkan sonucu gördüğünüzde inanamayacksınız.
Evden görülen manzarayı geniş açıdan görüyorsunuz. Yepyeni evinizin pencerelerinden görülecek manzaranın bu olmasını ister miydiniz? Açıkçası ben istemezdim. Buranın adam olması için epey emek harcanması gerektiği açıkça ortada.
Ama iyi bir şey var ki, o da bahçenin büyüklüğü. Ağaçların olduğu yere kadar uzanan bahçe pek çok olanak sunabilir. Zira bahçenin yenileme işlemi bittikten sonra bahçenin genişliğinin ortaya çıkan sonuca ne kadar katkı yaptığını görebileceksiniz. Bahçenizde bir düzenlemeye gidecekseniz, bunu bir uzman danışmanlığında yapmanızı öneririm.
Terasa ortaya çıkmaya başlamış. Bu haliyle bile nasıl güzel bir teras olacağına bize fısıldıyor gibi. Evin dış cephesindeki ahşapla uyumlu ahşaptan yapılan verandanın ortasında dörtgen bir boşluk var. Bu boşluğun ne olduğunu ilerleyen resimlerde göreceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Hem görüntüsü hem de boyutlarıyla etkileyici olacağı açık olan terasta oturup bahçenin bitmiş halini izlemenin ne büyük keyif olacağını söylemeye gerek yok sanırım.
Evet çimlerimiz de serilmiş. Biliyorsunuz artık hazır çim halılar, bahçelere serilip, çimin yetişme süresi beklenmiyor. Üstelik, bu halılarda çimler homojen ve aynı uzunlukta büyüdüğünden, toprağa ekilen çimden daha iyi sonuçlar alınıyor.
Bu açıdan terasın ne keyifli bir olacağı görülüyor. Bu yemyeşil çimen manzarasını izleyip, içeceğini yudumlayacak olan ev sahibini kıskanmadım desem yalan olur. Resimde usta artık son terasa son şeklini veriyor. Peki terasın ortasında dörtgen boşluğun ne olduğunu anlayabilidiniz mi? Evet bir çiçek tarhı. Gelin bu tarha daha yakından bakalım. Haydi aşağıya sürükleyin.
İşte size bahçenin bitmiş hali. Önümüzdeki çiçek tarhı ahşap platformun içine gömülmüş. Bembeyaz çakıl taşlarıyla doldurulmuş dörtgen boşlukta bir kaç çeşit bitkinin olduğunu da görüyoruz. O bitkiler büyüdüğünde nasıl görüneceklerini açıkçası merak ediyorum. Ayrıca bu açıdan terasın manzarasının nasıl olduğu konusunda bir fikir sahibi de olabiliyoruz. Ama bunu bir sonraki resimde daha iyi anlayacağız. Haydi gelin bahçenin son halini hep birlikte görelim.
Evet işte terasın ucundan bahçenin genel görünümü. Geniş bahçe çimlerle alabildiğine yeşil. Bahçe çalışması sayesinde bahçeyi çevreleyen duvarlar da elden geçirilmiş. Beyaz duvarlar boyunca bitki tarhları uzanıyor. Buradan o tarhlarda ne kadar farklı ağaçların yetiştiğini görüyoruz. Dileriz ev sahipleri o ağaçlar büyüyüp kök salana kadar bu manzaranın tadını çıkarabilir. Bahçenin dışındaki orman manzarasının güzelliğinden bahsetmeden de geçmeyelim. Bu bahçe tek kelimeyle bir harika.
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