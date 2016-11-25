Bakımsız bir bahçenin dönüşümü

Bahçeli ev sahibi olmak herkesin hayalidir. Peki, diyelim bahçeli eve sahip oldunuz ama bahçe berbat durumda. Ne yapardınız? Bahar ve yaz mevsiminin gelmesini bekleyip, bahçeyi ciddi bir bakımdan geçirirdiniz değil mi? Biz de bugün bakımsız bir bahçenin harika bir verandayla birlikte nefes kesen bir bahçeye dönüşümüne konu edindik.

Modern ve çok özenilerek yapılmış müstakil evimizin bahçesine el atmaya zaman ya da imkan yetmemiş olacak ki, bahçe yabani otlarla dolmuş. Ama homify uzmanlarının sihirli dokunuşuyla bakımsız bahçe adeta bir vahaya dönüştürülmüş. Bahçenin bitmiş halinde en çok dikkat çeken kısım ahşap üstü açık veranda olmuş. Gelin bu bataklık misali bahçenin bir cennet bahçesine dönme serüvenine hep birlikte şahit olalım.