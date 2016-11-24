Niğde'den parmak ısırtan bir daire

Salonun yapısal özellikleri ve kullanılan mobilyalarda klasik anlayış hakim. Bakıldığında bir saray odasını andırıyor olsa da, kullanılan renk tercihleri, odayı gereksiz ihtişamdan alıkoymuş. Gerek mobilyalarda, gerek zemin döşemesinde, gerekse de halı da nötr ve pastel renkler kullanılmış. Düşünsenize bu salonun altın ve gümüş varaklar içinde olduğunu? Sizce de çok ucuz olmaz mıydı?

Bu açıdan bakıldığında kapitoneli kanepe ve yerdeki halı çok dikkat çekiyor. Mavi yeşil tonlardaki halıda geleneksel motifler çağdaş bir anlayışla yansıtılmış ve halı bu şekliyle odaya hareket katmış. Tavanda asılı duran avize de modern çizgileriyle adeta salonun klasik havasını dengeliyor.