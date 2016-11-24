Niğde'den parmak ısırtan bir daire

Malum inşaat sektörü Türkiye'nin lokomotifi konumunda. Eskiden lokomotif sektörler sadece belli başlı şehirlerde varlık gösterirlerdi. Ancak inşaat sektörü etkinliğini tüm yurt sathında gösteriyor. Üstelik Anadolu şehirlerinden de sektörde trend belirleyen göz alıcı tasarımlar çıktığı gözlenebiliyor. Bugün size bunun ispatı olacak bir daireyi göstereceğiz. Başlıktan da anlaşılacağı gibi dairemiz İç Anadolu'nun güzel ili Niğde'de. Bu daireyi gezerken sizin de imrenerek bakacağınızdan eminiz. Bor'da pazarı kaçırmış olabilirsiniz ama, aman Niğde'de bu daireyi kaçırmayın. Ee haydi biz de lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.
Bir evin güzelliği girişinden gösterir kendini. Bu güzel dairenin girişi de misafirleri sıcacık bir biçimde karşılıyor. Daire kapısı kare bir hole açılıyor. Bu holün bir tarafında salon bulunurken, diğer tarafında odalara giden uzun koridor yer alıyor. Duvarlar da, zemin döşemesi için kullanılan seramikler de beyaz renkte. Bu holün çok daha aydınlık görünmesine yardımcı olmuş. Ahşap kısımlar da buna uygun olarak beyaz ağırlıklı tercih edilmiş. Gerek vestiyer gerekse kapılarda ağırlıklı renk beyaz ama kontrast yaratılmak için ahşap renkli çerçeve uygulanmış. Holün aydınlatmasının da bu ışıl ışıl durumda katkısının büyük olduğunu söylemeden geçmeyelim. Aydınlatma deyip geçmeyin. Sadece bu konuda çalışan tasarımcılar bile var.
Mutfakta gereksiz ayrıntılardan kaçınılmış, çok fazla eşyayla mekan boğulmamış. Minimalist anlayışın takip edildiğini söyleyebileceğimiz mutfakta ağırlıklı renk buna uygun olarak beyaz. Beyaz renkle kontrast yaratması için mutfak dolaplarının bazı bölümlerinde siyah tercih edilmiş. Siyah ve beyazın kontrastı her zaman işe yarar malumunuz. Sandalyelerin sarı sırtlık ve oturma bölümleriyle, renkli bazı aksesuarlar mutfağı donuk bir etkiden kurtarmış ve mekana sıcaklık katmış.
Salonun yapısal özellikleri ve kullanılan mobilyalarda klasik anlayış hakim. Bakıldığında bir saray odasını andırıyor olsa da, kullanılan renk tercihleri, odayı gereksiz ihtişamdan alıkoymuş. Gerek mobilyalarda, gerek zemin döşemesinde, gerekse de halı da nötr ve pastel renkler kullanılmış. Düşünsenize bu salonun altın ve gümüş varaklar içinde olduğunu? Sizce de çok ucuz olmaz mıydı?
Bu açıdan bakıldığında kapitoneli kanepe ve yerdeki halı çok dikkat çekiyor. Mavi yeşil tonlardaki halıda geleneksel motifler çağdaş bir anlayışla yansıtılmış ve halı bu şekliyle odaya hareket katmış. Tavanda asılı duran avize de modern çizgileriyle adeta salonun klasik havasını dengeliyor.
Salonu bir başka açıdan da görelim istedik. Az önce varaklı eşya ve aksesuarlarla dolu bir salonun ne kadar zevksiz olacağından bahsetmiştik ama varak kararında kullanıldığında klasik tarzı destekleyen bir unsur. Burada da siyah abajurun gövdesinin altın renginde olduğunu görüyoruz. Bu açıdan görülen en nadide parça ise geleneksel Türk el sanatları eseri olan duvardaki dolap. Ahşap oymacılığının güzel bir örneği olan dolap salonun klasik havasına olumlu bir katkı sağlıyor.
Dairenin bir odası ise oturma ve yemek odası olarak tasarlanmış. Türkuaz renkli kadife dokulu kumaştan yapılmış perde ve koltuklar elbette odanın genel atmosferini belirleyen unsurlar olmuşlar. Ahşabın da yoğun olarak kullanıldığı oda oturma odasına göre daha şatafatlı. Avizelerden aksesuarlara kadar pek çok noktada altın varaklı eşya ve aksesuara rastlamak mümkün. Ancak bu perdelerle adeta bir saray salonuna dönüşen bir odada bu kadar parlak eşya az bile.
Yatak odası açık renklerle bezenirse o odada erken kalkması kolay olur. Koyu renkler tercih edilirse uykuya dalması kolay olur. Bu yatak odasında erken ve zinde kalkılacağına hiç şüphe yok. Beyaz, krem ve bej tonların hakim olduğu yatak odası insana huzur veriyor. Odadaki tek renkli unsurun, geleneksel desenlere sahip halı olduğunu söylemek mümkün.
Sadece Niğde'de değil, başka Anadolu şehirlerinde de güzel tasarımlara rastlamak mümkün. Bu daireye de göz atabilirsiniz.