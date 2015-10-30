Gösterişli dekorlar için en şık avize modelleri

Avize kelime olarak farsça “asılan şey” anlamı taşır. Aydınlatmanın mum ve kandillerle sağlandığı dönemlerde, daha geniş ve yüksek tavanlı mekanları yukarıdan ve tek bir merkezden aydınlatabilmek amacıyla geliştirilmiş büyük, asma kandillik veya asma mumluklara avize denmiştir. Avizelerin kullanımı, doğu ve batı kültürlerinde farklı bir gelişim göstermektedir. Aydınlatma için kandil kullanan doğu kültüründe, avizeler, devasa kandillikler olarak geliştirilirken, mum kullanan batı kültürlerinde, birleşik mumluklar şeklinde yayılmıştır. Tavana asılarak geniş ve gölgesiz bir aydınlatma sağlayan avizelerin büyüklükleri, asıldığı mekanın genişliğine göre belirlenir. Başlarda tek bir çember etrafına dizilmiş kandiller veya mumlar şeklinde bulunan avizeler, zamanla çok katlı ve farklı parçalar ihtiva edecek şekilde zenginleştirilmiştir. İlk olarak onuncu yüzyılda Anglosakson kiliselerinde kullanıldığı bilinen avizeler, demir çember etrafına mum takmak için dizilen çiviler şeklinde görülmüştür. Ortaçağ dönemlerinde çok daha zengin çeşitleri üretilmiş olan avizelerin materyal repertuvarı tunç, pirinç, gümüş, altın, ahşap olacak şekilde genişlemiştir. Hatta kristal ve cam parçaların avize iskeleti üzerine yerleştirilmesiyle sanat eseri sayılabilecek kıymette avizeler yapılmıştır. Doğuda, Osmanlı saraylarında, camilerde ve kubbeli yapılarda kullanılan asma kandillikler, batıda, kiliseleri, müze ve sarayları süsleyen asma mumluklar, elektriğin kullanılmaya başlamasıyla, yerlerini ışıklı avizelere bırakmışlar ancak mum ve kandil biçimi bir klasik olarak kalmıştır. Halen üretilen avizelerde, mum veya mum alevi şekilde lambalar kullanılıyor. Önceleri tunç, pirinç, gümüş, altın gibi madenlerle veya ahşapla yapılan avize iskeletleri ise modern çağlarda daha parlak görünümlü metal alaşımlardan üretiliyor.
Avizelerin tarihine kısa bir yolculuktan sonra, bu yazımızı birbirinden şık avize modellerine ayıracağımızı söylemeye gerek yok sanırız. Farklı dekorlara uygun, birbirinden şık ve gösterişli avize modelleri bu yazımızda olacak. Uygulandıkları dekorları da görebileceğiniz örnekler sayesinde stilinize ilham kaynağı bulacaksınız.
Salon dekorasyonu üzerine farklı aydınlatma ögeleri için sitemizin “Işıklandırma” sekmesine göz atabilirsiniz. Işıklandırma dışında salon dekorasyonun diğer detaylarını da görebileceğiniz örnek tasarım ve fikir yazılarına ihtiyacınız varsa “Kendi zevkinize göre oluşturabileceğiniz salon koltuk takımları” başlıklı yazımıza da bakmanızı tavsiye ediyoruz.
W Design İç Mimarlık tarafından Sinop Valilik Binası için tasarlanmış bu holl, binanın büyük salonlarından birine açılıyor. Klasik stilin birçok önemli ögesini uyumlu bir şekilde barındıran dekorun, aydınlatması da oldukça başarılı. Mum alevi biçimli lambalarla aydınlanan altın kaplama avizenin, üçgen sarkıt oluşturacak şekilde dizilmiş kristalleri ışığı mükemmel yansıtıyor. Merkezi direkt aydınlatma sağlayan avizeye, yine mum görünümlü aplikler ve tek sıra spotlar ile endirekt aydınlatma desteği sağlanmış. İşlemeli kartonpiyerleri ve duvarlardaki rölyef çerçeveler ile klasik stili tamamlayan dekor ahşap detaylı mobilyaları ve aksesuarları ile de dikkat çekiyor. Holl tasarımıyla bile göz kamaştıran binanın diğer alanlarını da görmenizi tavsiye ederiz.
Sinop Valilik Binasına ait bu toplantı salonunda kullanılan avizeler altın kaplama sarkıt iskelet üzerine kandil görünümlü lambalar yerleştirilerek oluşturulmuş bir Ortaçağ klasiği. Odanın aydınlatması yine spot ve apliklerle güçlendirilmiş. Sandalye olarak Tub berjerlerin eklendiği mobilya takımı, girişe yerleştirilen Louisa berjer ile uyumlu bir set oluşturmuş. Geniş ve heybetli makam masası ile tamamlanan dekorasyona klasik bombeli perdeler de oldukça yakışmış.
Brezilya'dan Amma Projetos imzalı dekorasyonun avizesi özgün yapısı ve farklı esintileri birleştiren stili ile dikkat çekiyor. Natürel dokuların modernist fikirlerle işlendiği bu ahşap avize sıradan modellerin oldukça dışında. Tavanın taşıyıcı parçasına eskitilmiş zincir ile asılan odun parçalarından oluşan objenin ucunda lamba mevcut. Bu şekilde aydınlatma ögesi özelliği kazanan avize, farklı tasarımları sevenler için ideal.
Avizelerin birlikte en yaygın kullanıldığı aydınlatma ögesi apliklerdir. Avize ile takım olarak üretilmiş olan aplikler her zaman daha özenli bir görüntü oluşturur. Bu dekordaki avize ve aplikler, iskeletlerine bolca kristal parçanın asıldığı klasik bir stile sahip. Bu modeller, antika ya da eskitilmiş mobilyalar ile çok uyumlu kombinasyonlar oluşturuyorlar.
Çok ince ahşap disklerin birbirine farklı yerlerden geçirilip birleştirilerek oluşturulmuş bu avize, içerisine yerleştirilen lamba ile hem ambiyans sınıfında hem de direkt aydınlatma sınıfında ışık verebiliyor. Duvar kağıtları ve mobilyalarla sanatsal bir uyum yakalamış.
Avize denince aklınıza sadece sarkıt yapılı bol taş ve kristalli modeller gelmesin. Tavandan direkt aydınlatma sağlayan ve ışık gücü yüksek olan özel ve kompleks yapılı lambaların hemen hepsi avize sınıfında değerlendirilebilir. Bu dekorda kullanılan avize üçlü set halinde bulunuyor. Aynı yapıda lambanın üç farklı formda sunulduğu bu set, klasikten moderne, eklektikten minimale kadar birçok farklı stilde dekora rahatlıkla uygulanabilir.
Klasik avize formunun çember değil de kare iskelet üzerinde şekillendirildiği bu model avize tasarımına deneysel bir yaklaşım örneği. Yine sarkıt taşları ve iç içe yapısı ile klasik ve şık bir görüntü oluşturan model, kare şekli ile de modern bir çizgi yakalamış. Özellikle modern dekorasyon evlerine uygulanabilecek başarılı bir avize.
Mükemmel bir bahçe içerisine konumlanmış rüya gibi bir kış bahçesinin aydınlatmasını sağlayan bu ferforje avize ve aplikler dekora yakışır şekilde otantik görünümlere sahipler. Mum ışığı şeklindeki lambaları ve demir iskeleti ile Ortaçağ havasını yakalayan bu aydınlatma ögeleri, tuğla duvarlar, camekan tavan ve deri, hasır, ahşap malzemeden mobilya ve aksesuarlarla, olabilecek en iyi uyumu sağlamış.
Avizelerin en bilinen ve sık kullanılan formu, sarkıt ve mumluk yapıda olanıdır. Bu avizede aynı formun daha modern bir yorumunu görebilirsiniz. Modern ve minimalist tasarımlar için son derece uygun olan bu modeller son zamanlarda mağazalarda en çok satılanlardan da biridir. Avize, abajur ve apliklerle sağlanan aydınlatma, toprak tonlarındaki renk dengesine zengin bir ışıltı katmış.
En popüler avize modelinin farklı renklerde kristaller ile canlandırıldığı bu model, hem klasik şıklığını hem de modernist dinamiği aynı objede başarılı bir şekilde birleştiriyor. Mum şekilli lambaların, ışığı yansıtıp gölgelendirerek bin bir çeşit ışık oyunu yaratabilecek renkli taşlarla birleştirildiği yaratıcı bir avize modeli.
Eklektik stilde dizayn edilmiş bir sinema salonuna ait bu aydınlatma ögeleri Fransa'dan Un Truk Com Ça imzası taşıyor. Film şeridi görünümlü plastik malzemeden üretilen iskeletin içerisine sıradan bir ampul yerleştirilmiş. Bu oldukça yaratıcı aydınlatma ögesi sinema odalarınız veya tematik dekorlarınız için ideal olabilir.