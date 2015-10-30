Gösterişli dekorlar için en şık avize modelleri

Avize kelime olarak farsça “asılan şey” anlamı taşır. Aydınlatmanın mum ve kandillerle sağlandığı dönemlerde, daha geniş ve yüksek tavanlı mekanları yukarıdan ve tek bir merkezden aydınlatabilmek amacıyla geliştirilmiş büyük, asma kandillik veya asma mumluklara avize denmiştir. Avizelerin kullanımı, doğu ve batı kültürlerinde farklı bir gelişim göstermektedir. Aydınlatma için kandil kullanan doğu kültüründe, avizeler, devasa kandillikler olarak geliştirilirken, mum kullanan batı kültürlerinde, birleşik mumluklar şeklinde yayılmıştır. Tavana asılarak geniş ve gölgesiz bir aydınlatma sağlayan avizelerin büyüklükleri, asıldığı mekanın genişliğine göre belirlenir. Başlarda tek bir çember etrafına dizilmiş kandiller veya mumlar şeklinde bulunan avizeler, zamanla çok katlı ve farklı parçalar ihtiva edecek şekilde zenginleştirilmiştir. İlk olarak onuncu yüzyılda Anglosakson kiliselerinde kullanıldığı bilinen avizeler, demir çember etrafına mum takmak için dizilen çiviler şeklinde görülmüştür. Ortaçağ dönemlerinde çok daha zengin çeşitleri üretilmiş olan avizelerin materyal repertuvarı tunç, pirinç, gümüş, altın, ahşap olacak şekilde genişlemiştir. Hatta kristal ve cam parçaların avize iskeleti üzerine yerleştirilmesiyle sanat eseri sayılabilecek kıymette avizeler yapılmıştır. Doğuda, Osmanlı saraylarında, camilerde ve kubbeli yapılarda kullanılan asma kandillikler, batıda, kiliseleri, müze ve sarayları süsleyen asma mumluklar, elektriğin kullanılmaya başlamasıyla, yerlerini ışıklı avizelere bırakmışlar ancak mum ve kandil biçimi bir klasik olarak kalmıştır. Halen üretilen avizelerde, mum veya mum alevi şekilde lambalar kullanılıyor. Önceleri tunç, pirinç, gümüş, altın gibi madenlerle veya ahşapla yapılan avize iskeletleri ise modern çağlarda daha parlak görünümlü metal alaşımlardan üretiliyor.

Avizelerin tarihine kısa bir yolculuktan sonra, bu yazımızı birbirinden şık avize modellerine ayıracağımızı söylemeye gerek yok sanırız. Farklı dekorlara uygun, birbirinden şık ve gösterişli avize modelleri bu yazımızda olacak. Uygulandıkları dekorları da görebileceğiniz örnekler sayesinde stilinize ilham kaynağı bulacaksınız.

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