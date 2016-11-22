İzmir'den herkesin ilham alabileceği bir daire

Evin banyosu da diğer yaşam alanlarına uyum içinde tamamlayıcı unsurlara sahip. Son teknoloji ile oluşturulan akıllı duş sistemlerinin yer aldığı duşakabin ferah ve minimalist tarzda dizayn edilmiş. Klozet ve lavabonun modern modelleri ise adeta kendilerine hayran bırakıyor.

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