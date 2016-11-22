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İzmir'den herkesin ilham alabileceği bir daire

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Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yatak Odası
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Eğer evinizi dizayn ederken konforun ve fonksiyonelliğin ön planda olmasını istiyorsanız ve gösterişli ve şaşalı aksesuar ve mobilyalardan çok da hoşlanmıyorsanız o halde sizin tarzınızın modern olduğunu söyleyebiliriz. Modern dekorasyonlar bugünün hayat tarzına daha uyumlu olduğu için zamanın en çok tercih edilen dizayn stili olarak da öne çıkıyor elbette. Modern dekorasyonların en önemli özellikleri formun fonksiyona göre belirlenmesi. Ancak bu modern dizaynların estetik olarak daha zayıf olduklarını göstermez pek tabii ki. Keskin ve temiz hatlarla, ferah ve aydınlık yaşam alanları ile ve minimal ama sıra dışı tasarımlarla konforlu ve yalın bir estetik anlayışı sunan modern dekorasyonlar göz kamaştırıcı özelliklere sahip olabilir.  Bugün konuk olacağımız ve İzmir, Alsancak'ta yer alan dairenin dekorasyonu da göz kamaştırıcı ve kusursuz bir modern dizayn örneği sunuyor. Lafı daha fazla uzatmadan evin yaşam alanlarına göz atmaya başlayalım isterseniz…

Açık planlı salon

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Modern dairelerde en çok rastladığımız iç mimari tasarımlar açık planlı sosyal alanlardan oluşuyor. Bu dairede de temiz hatlara sahip ferah, konforlu ve dikkat çekici bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Dekorasyonun en öne çıkan özelliklerinden biri mobilya ve aksesuar kalabalığı yaratılmadan son derece şık ve oturaklı bir görünüm elde edilmiş olması. Televizyon ünitesinin olduğu duvarda kullanılan tuğla kaplama salona hareket katarak karakterini güçlendiriyor.

Nötr renkler

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Gri ve bej tonlarının hakim olduğu açık planlı salona başka bir cepheden baktığımızda ise oturma alanının arkasına alan tasarrufu konusunda ders niteliğinde tasarımıyla dikkat çeken bir çalışma alanının da yaratıldığını görüyoruz. Ayrıca geniş pencereler de yaşam alanının doğal ışıktan maksimum düzeyde faydalandığını gösteriyor.

Uyum içindeki mutfak

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Mutfak
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Salonun mutfak kısmında ise oturma alanında olduğu gibi nötr renk skalası hakimiyetini koruyor ve bütünlüklü bir görünüm oluşturuyor. Stor perdelerin kalın güneşliklerle uyumundan mutfağın merkezinde bulunan geniş ve fonksiyonel mutfak adasının modern taburelerle oluşturulan yemek masası ile kesişen ahengine kadar her şey birbirini tamamlayan nitelikte dizayn edilmiş.

Göz kamaştırıcı bir yatak odası

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yatak Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Evdeki yatak odalarından biri kendinizi lüks bir otelde hissettirecek kadar harika bir dizayna sahip. Duvara monte komodinler ve klasik hatlara sahip aydınlatma üniteleri eklektik bir yapı ortaya koyuyor. Yatak başının olduğu cephedeki duvar kaplamaları ve ayna kullanımı eşsiz bir karakter yaratırken diğer cephede asılı olan tablo da modern bir sanatsallıkla odanın estetik değerini arttırıyor.

Şık şamdanlar

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yatak Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Bu yatak odasında her ayrıntı özenle düşünülmüş ve bu ayrıntılardan en öne çıkanı ise şüphesiz ki şık şamdanlarla odayı süsleyen ve içeriye romantik bir doku katan mumlar. Ahşap zemin döşemesi uygulaması ile kalitesi ile göz dolduruyor.

Çağdaş tasarım

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yatak Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Diğer yatak odasında ise ufak klasik dokunuşlarla eklektik bir modernlik kurmak yerine, daha çağdaş bir dizayn tercih edilmiş. Duvar renginden yatak başı ünitesine, komodin tasarımından duvarda asılı olan saatlere kadar her şey zamanı yakalıyor ve onun önüne geçiyor adeta. Tavandan sarkan çağdaş tasarımlı avize de ilham veren aksesuar uygulamalarından biri.

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Oturma alanı

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yatak Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Bu odanın diğer cephesinde ise son derece modern berjerler ile aynalı dolabın üzerinde yer alan şık bir televizyon ile karşılaşıyoruz.

Banyo

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Banyo
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Evin banyosu da diğer yaşam alanlarına uyum içinde tamamlayıcı unsurlara sahip. Son teknoloji ile oluşturulan akıllı duş sistemlerinin yer aldığı duşakabin ferah ve minimalist tarzda dizayn edilmiş. Klozet ve lavabonun modern modelleri ise adeta kendilerine hayran bırakıyor.

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