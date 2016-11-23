현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den çiçek gibi bir ev

Homify TR Homify TR
homify Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Herkesin hayallerinde farklı bir ev dekorasyonu modeli ve tarzı yatar. Karakterimize, yaşam tarzımıza, kim olduğumuza en uygun dekorasyon tarzını bulmak da her zaman çok kolay değildir. Evinizde mükemmel bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız size ilham verecek örnekleri incelemeniz ve kendi tarzınızı oluşturmanız gerekir. Güçlü tasarımlardan, şık ve asil bir estetikten, görkemli ama ağırbaşlı bir görünümden hoşlanıyorsanız bugün kapılarını çalacağımız villanın dekorasyonunun size ilham vereceğine eminiz.

Oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İzmir'de yer alan evi gezmeye salonundan başlıyoruz. Nötr renklerin harmanlanması; beyaz ve grinin muhteşem uyumu ile modern bir tarz yaratılarak seçilen mobilyalar, incelikle tasarlanmış aydınlatma üniteleri ve ışıltılı ayrıntılarla bütünleşerek pürüzsüz ve göz alıcı bir salon ortaya çıkarıyor.

Yemek alanı

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Yemek odasında ise yine modern bir dekorasyona klasik ve pırıltılı dokunuşlar katılarak eklektik bir stil ortaya konulmuş. Altı kişilik ahşap masa keskin ve temiz hatlara sahip. Yemek masasının yan tarafındaki cephedeki duvar dekorasyonu ve tablo ise şıklık faktörünü arttırıyor.

Dinlenme alanı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Şık bir seperatör duvar yardımıyla yemek alanından ayrılmış olan bölümde ise yemyeşil bir bahçeye bakan şık ve lüks bir dinlenme alanı bulunuyor. Tek kişilik tasarlanmış bu dinlenme alanı sanat eserleri ve aksesuarlarla hayal gücünü canlandırmak ve zihni dinlendirmek amacıyla dizayn edilmiş.

Sinema odası

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Çoğu evde sinema keyfi yapmak istediğimiz zaman oturma odasındaki televizyonlarımızla bunu gerçekleştiririz. Bu çok odalı, geniş ve ferah evde ise sinemaya gitmekten vazgeçecek kadar güzel ve fonksiyonel bir sinema odası da bulunuyor. Mükemmel değil mi? Bu tarz multimedya odaları elbette oda fazlası olmayan evlerde karşımıza çıkmıyor; ancak geniş villalar da pek sık rastlanan bir konsept değil. Oysa keyifli ve kaliteli zaman geçirebileceğimiz bu tarz özel işlevli odalar her zaman yaşam kalitemizi de arttırır.

Masa tenisi oynamaya ne dersiniz?

homify Modern Multimedya Odası
homify

homify
homify
homify

Sinema odasının yine şık bir seperatör yardımıyla ayrılmış diğer bölümünde ise bir masa tenisi alanı yer alıyor.

Genç yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Evde tahmin edebileceğiniz üzere birden çok yatak odası bulunuyor ve her yatak odasının kendine has özellikleri var. İlk ziyaret ettiğimiz yatak odası bir genç odası olarak dizayn edilmiş ve canlı renk ve aksesuarlarla modern ve dikkat çekici bir tasarım ortaya konulmuş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Ağırbaşlı ve asil

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

İkinci yatak odasında ise çok daha ağırbaşlı ve görkemli bir dekorasyon anlayışı ile karşılaşıyoruz. Koyu tonlar mükemmel bir aydınlatma ile odayı boğmadan asalet duygusu ortaya çıkarıyor.

Eklektik dokunuşlar

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Bir diğer yatak odasında ise daha eklektik bir tarz karşılıyor bizi. Hem modern hem görkemli, hem hareketli ve genç hem de ağırbaşlı ve oturaklı bir dizaynın hakim olduğu bu odada da gene aydınlatma unsurları öne çıkıyor.

Mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Evin mutfağında diğer yaşam alanlarından farklı olarak çok daha minimalist bir yaklaşım sergileniyor. Fonksiyonun ve kullanıcı kolaylığı sağlayan ferahlığın ön planda tutulduğu mutfakta çift renkli dolap uygulaması tercih edilmiş.

Keyif dolu romantik bir atmosfer

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Gergi tavan sistemi, modern hidromasajlı küveti, romantik ışıklandırması ile eşsiz bir atmosfer sunan banyoda ise doğal bir dinlendiricilik ortaya çıkarılmış.

Misafir banyosu

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Misafir banyosunda ise ışıl ışıl, aydınlık, ferah ve sıra dışı tasarımlarla son derece modern bir banyo görünümü oluşturuluyor.

Aynen kopya çekebileceğiniz 10 alçıpan uygulaması
Bu villa projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler