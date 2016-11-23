Türkiye'den çiçek gibi bir ev

Çoğu evde sinema keyfi yapmak istediğimiz zaman oturma odasındaki televizyonlarımızla bunu gerçekleştiririz. Bu çok odalı, geniş ve ferah evde ise sinemaya gitmekten vazgeçecek kadar güzel ve fonksiyonel bir sinema odası da bulunuyor. Mükemmel değil mi? Bu tarz multimedya odaları elbette oda fazlası olmayan evlerde karşımıza çıkmıyor; ancak geniş villalar da pek sık rastlanan bir konsept değil. Oysa keyifli ve kaliteli zaman geçirebileceğimiz bu tarz özel işlevli odalar her zaman yaşam kalitemizi de arttırır.