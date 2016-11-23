Türkiye'den çiçek gibi bir ev

Herkesin hayallerinde farklı bir ev dekorasyonu modeli ve tarzı yatar. Karakterimize, yaşam tarzımıza, kim olduğumuza en uygun dekorasyon tarzını bulmak da her zaman çok kolay değildir. Evinizde mükemmel bir dekorasyon oluşturmak istiyorsanız size ilham verecek örnekleri incelemeniz ve kendi tarzınızı oluşturmanız gerekir. Güçlü tasarımlardan, şık ve asil bir estetikten, görkemli ama ağırbaşlı bir görünümden hoşlanıyorsanız bugün kapılarını çalacağımız villanın dekorasyonunun size ilham vereceğine eminiz.
İzmir'de yer alan evi gezmeye salonundan başlıyoruz. Nötr renklerin harmanlanması; beyaz ve grinin muhteşem uyumu ile modern bir tarz yaratılarak seçilen mobilyalar, incelikle tasarlanmış aydınlatma üniteleri ve ışıltılı ayrıntılarla bütünleşerek pürüzsüz ve göz alıcı bir salon ortaya çıkarıyor.
Yemek odasında ise yine modern bir dekorasyona klasik ve pırıltılı dokunuşlar katılarak eklektik bir stil ortaya konulmuş. Altı kişilik ahşap masa keskin ve temiz hatlara sahip. Yemek masasının yan tarafındaki cephedeki duvar dekorasyonu ve tablo ise şıklık faktörünü arttırıyor.
Şık bir seperatör duvar yardımıyla yemek alanından ayrılmış olan bölümde ise yemyeşil bir bahçeye bakan şık ve lüks bir dinlenme alanı bulunuyor. Tek kişilik tasarlanmış bu dinlenme alanı sanat eserleri ve aksesuarlarla hayal gücünü canlandırmak ve zihni dinlendirmek amacıyla dizayn edilmiş.
Çoğu evde sinema keyfi yapmak istediğimiz zaman oturma odasındaki televizyonlarımızla bunu gerçekleştiririz. Bu çok odalı, geniş ve ferah evde ise sinemaya gitmekten vazgeçecek kadar güzel ve fonksiyonel bir sinema odası da bulunuyor. Mükemmel değil mi? Bu tarz multimedya odaları elbette oda fazlası olmayan evlerde karşımıza çıkmıyor; ancak geniş villalar da pek sık rastlanan bir konsept değil. Oysa keyifli ve kaliteli zaman geçirebileceğimiz bu tarz özel işlevli odalar her zaman yaşam kalitemizi de arttırır.
Sinema odasının yine şık bir seperatör yardımıyla ayrılmış diğer bölümünde ise bir masa tenisi alanı yer alıyor.
Evde tahmin edebileceğiniz üzere birden çok yatak odası bulunuyor ve her yatak odasının kendine has özellikleri var. İlk ziyaret ettiğimiz yatak odası bir genç odası olarak dizayn edilmiş ve canlı renk ve aksesuarlarla modern ve dikkat çekici bir tasarım ortaya konulmuş.
İkinci yatak odasında ise çok daha ağırbaşlı ve görkemli bir dekorasyon anlayışı ile karşılaşıyoruz. Koyu tonlar mükemmel bir aydınlatma ile odayı boğmadan asalet duygusu ortaya çıkarıyor.
Bir diğer yatak odasında ise daha eklektik bir tarz karşılıyor bizi. Hem modern hem görkemli, hem hareketli ve genç hem de ağırbaşlı ve oturaklı bir dizaynın hakim olduğu bu odada da gene aydınlatma unsurları öne çıkıyor.
Evin mutfağında diğer yaşam alanlarından farklı olarak çok daha minimalist bir yaklaşım sergileniyor. Fonksiyonun ve kullanıcı kolaylığı sağlayan ferahlığın ön planda tutulduğu mutfakta çift renkli dolap uygulaması tercih edilmiş.
Gergi tavan sistemi, modern hidromasajlı küveti, romantik ışıklandırması ile eşsiz bir atmosfer sunan banyoda ise doğal bir dinlendiricilik ortaya çıkarılmış.