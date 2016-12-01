Bambaşka bir çehre kazanan modern bir kır evi

Bugünkü dönüşüm yazımızı bir kır evine hasretmek istedik. Kır evleri gerek yaz aylarında, gerekse kış aylarında, huzur, sükunet, belki de biraz düşünme imkanı arayanların (ve elbette bu imkanı maddi olarak sağlayabilecek durumda olanların) kaçış noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Biz de bugün, içinde bulunduğumuz kış mevsimini de göz önünde bulundurarak, gerek yapısı, gerekse kullanılan materyaller itibariyle, daha çok kış aylarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir kır evinin dönüşümünü ele almaya çalıştık. 70’li yıllarda inşa edilen bu kır evi usta mimarlar elinde, başarıyla dönüştürülüp bugünkü halini aldı. Şimdi ilk olarak evin dönüşümden önceki halini görüp sonrasında nasıl bir başka yapıya büründüğünü görsellerimiz yardımıyla inceleyelim.
Giriş bölümünde de belirttiğimiz gibi, evin dönüşümden önceki görüntüsü, belki de bakımsız kalmış olmasının da verdiği izlenimle 1970’li yıllardan kalmış olduğu yönünde bir intiba bırakıyor. Her ne kadar bir harabe olduğu asla söylenemeyecek olsa da, ciddi bir modernizasyon ve değişime ihtiyacı olduğu da ortada. Bakalım başarılı mimarlar, bu kasvetli ve hüzünlü görünen binayı nasıl bir dönüşüme uğratmışlar!
Bu da evin bir önceki fotoğrafta görülen dış cephesinin dönüşümden sonraki hali. Dönüşümün boyutları gerçekten muazzam! Tasarımı gerçekleştiren mimarların ahşap kaplamaya ne kadar önem verdikleri ilk bakışta gözden kaçacak gibi değil. Evin boyutlarının hiç de mütevazi olmadığı bu fotoğrafla daha bir belirginlik kazanıyor. Fotoğrafa baktığımızda evin bu cephesinin yol üzerinde olduğunu ve evin girişinin burada olduğunu anlıyoruz.
Bu görselimizde az önce gördüğümüz cepheye biraz daha yakından bakıyor ve evin giriş kısmını ve kapısını görüyoruz. Bahçe düzenlemesinin de, en az evin yenilenme projesi kadar başarılı olduğunu söylemeden geçmeyelim. Bu bahçe düzenlemesinde de natürelliğe, doğal malzemeye büyük bir pay tanınmış. Ayrıca bahçeye serilen toprağın renginin, dış cephe kaplamasında kullanılan ahşapla ne kadar uyumlu olduğunun da dikkatli gözlerden kaçmadığını düşünüyoruz.
Evin bu cephesine baktığımızda ise gerçekten büyüleniyoruz. Evin ne kadar başarılı dönüştürüldüğü, ne muazzam güzellikte bir yapının ortaya çıktığı bu fotoğrafta en net şekilde görülebiliyor. Şahane cephe kaplaması, gepgeniş pencereler, muhteşem bir aydınlatma ve hem alt, hemde üst katta birer teras. Başta aileler olmak üzere bu evde yaşayacak insanların her türlü konforu düşünülürken, göz zevkine hitap eden unsurlar da ıskalanmamış.
Bu kez evin köşe penceresinden evin sahip olduğu manzaraya minik bir bakış atıyoruz. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğümüz geniş pencerelerin sebebi de manzaranın muhteşemliği göz önünde bulundurulduğunda daha iyi anlaşılıyor.
Bir kır evine yakışan yemyeşil bir yemek odası! Evin doğayla iç içe olması, bu evi dönüştürenlere yetmemiş olacak ki, bu doğa havasını evin içine de taşımaya karar vermişler ve bu yeşil yemek odası ortaya çıkmış. Bu konuya o kadar önem verilmiş ki, tıpkı siz okuyucularımızın da ilk bakışta dikkatini çektiğini tahmin ettiğimiz üzere, tavan bile suni çim ile kaplanmış!
Son olarak evin çalışma odasına bir bakış atmak istiyoruz. Hem estetik, hem işlevsel hem de ergonomik prensiplere uygun döşenmiş bu çalışma odasında çalışmak bir külfet değil bir zevk olmalı.
Eğer bu yazıyı beğendiyseniz ve kır evlerine ilginiz sürüyorsa, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Masal gibi bir kır evi’ başlığını taşımakta olan yazımıza göz atıp, yeni fikir ve ilham kaynaklarına yelken açabilirsiniz.