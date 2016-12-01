Bambaşka bir çehre kazanan modern bir kır evi

Son olarak evin çalışma odasına bir bakış atmak istiyoruz. Hem estetik, hem işlevsel hem de ergonomik prensiplere uygun döşenmiş bu çalışma odasında çalışmak bir külfet değil bir zevk olmalı.

Eğer bu yazıyı beğendiyseniz ve kır evlerine ilginiz sürüyorsa, daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Masal gibi bir kır evi’ başlığını taşımakta olan yazımıza göz atıp, yeni fikir ve ilham kaynaklarına yelken açabilirsiniz.