Okul ve kampus mimarisinin yerli örnekleri

Eğitim yapılacak olan bina ve yerleşkelerin mimarisi, normal bir konuttan farklı ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiği için mimarların önüne kendine özgü bazı meydan okumalar çıkaran ve işlevsellik-estetik dengesinin dikkatli kurulması gerektiği projelerdir. Zira bu binalar sadece dış görünüşleri ya da estetik özellikleriyle değil, başta dayanıklılık ve çokyönlülükleri olmak üzere, eğitim kurumlarını kullananların ihtiyaçlarına cevap verip vermedikleriyle de ölçülecektir. Sadece iç mimari ve dekorasyon konularında değil mimari alanında da kapsayıcı bir platform olma hedefiyle yola çıkan homify'da bugün Türkiye'de gerçekleştirilmiş ya da projesi çizilmiş olan bazı eğitim binası ve kampus projeleri üzerinden eğitim binaları mimarisine değinmeye çalışacağız. İşte o projeler.
Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan TED kolejlerinin İstanbul'un Maltepe semtindeki Adalar manzaralı TED Rönesans Koleji binası okul mimarisinin şık ve işlevli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ankara merkezli Hatırlı Mimarlık tarafından gerçekleştirilen proje, tek bir bina değil, üniversiteler model alınarak bir yerleşke olarak düşünülmüş. Projeyi gerçekleştiren şirketin açıklamasıyla,
Adalar manzaralı bir arsada planlanan A tipi okul yerleşkesi, üst ve yan yola paralel uzanan derslikler ve onlara eklemlenen manzaraya hakim kütüphaneler ile sonlanan işlik kütleleriyle, kottan açığa çıkan ve kademelenerek inen sosyal ve spor alanlarından oluşuyor. Projenin en ilgi çekici taraflarından biri de söz konusu kot farkının zekice bir çözümle avantaja dönüştürülmesi ve farklı kotlara sahip çatıların açık alanlar olarak yerleşkenin kullanım alanına dahil edilmesi.
TED Rönesans Koleji'nin iç mimarisinde ise klasik okul binalarının aksine açık ve iç açıcı renklerle, modern tasarım ürünü mobilyaların bir araya getirilmesi sonucu ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturulmuş. Fotoğraftaki şık derslik bunun sadece bir örneği.
Ankara'da bulunan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin büyüme planları çerçevesinde okulun mevcut yerleşkesinin hanegini bozmayacak şekilde yapılan Teknoloji Merkezi ilavesi çağdaş bir eğitim binasının nasıl bir şey olması gerektiğini gösterir nitelikte, örnek bir yapı. Projeyi gerçekleştiren Ankara merkezli A Tasarım Mimarlık firmasının tanıtım metninde binaya dair ayrıntıları daha iyi görmek mümkün:
Teknoloji Merkezi; kübik bir form yer yer boşaltılarak: zeminde giriş, binanın merkezinde avlu, katlarda avluya ve üniversite allesine bakan teraslar oluşturularak tasarlandı. Merkezi avludan test merkezi içerisinde yapılan deneyler gözlemlenebilmekte, tüm mekanların birbirleri ile görsel teması sağlanmaktadır. Avluya bakan ana merdivenler her katta farklı bir mekan deneyimi sağlayarak zemin katta amfiye dönüşmektedir.
Üniversite hastaneleri ise iki farklı türden meydan okumayı ve sağlanması gereken daha çok sayıda koşulu bir araya getirmesi açısından ilginç projelerdir. Eğitim binaları ve yerleşkeler alanında tecrübeli bir ekip olan Ankara merkezli Erbuğ Mimarlık tarafından gerçekleştirilen Muğla Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Morfoloji Binası projesi bu anlamda ilgi çekici bir proje. Klasik bir hastane mimarisi yerine, dış cephede beton ve cam malzemenin modern bir asimetrik yorumla bir araya getirildiği, 33 000 m² gibi devasa bir inşaat alanına sahip olan projede, peyzajın binaya entegre edilmesiyle sağlanan akışkanlık ve zemin katın tüm binayı ayakta tutan bir çeşit atrium gibi tasarlanmış olması orijinal mimari ilaveler olarak dikkat çekiyor. Proje 2010 yılında tasarlanmış.
Binanın kullanım amacına özgü olan ihtiyaçlara cevap verecek biçimde tasarlanmış olması projeyi gerçekleştiren ekibin mimari anlamdaki esnekliğine işaret ederken, binanın bir başka özelliği de son teknolojilerin yapının tasarım diline hem teknik olarak, hem de görünüm itibarıyla entegre edilmiş olması.
Türkiye'de 90'lı yıllarda sayıları artan özel üniversitelerle birlikte Amerikan tarzı kampus ya da yerleşke yaşamı ve buna uygun bir mimari anlayış da birçok yeni üniversiteye damgasını vurmaya başladı. Belli bir iç tutarlılığa sahip olan ve sadece eğitim değil yaşama dair diğer temel ihtiyaçların da karşılanabileceği alanlar olarak tasarlanan bu yerleşkeler, büyük projeleri seven mimarların da her zaman için ilgisini çekiyor. Burada ele alacağımız örneklerden biri İstanbul merkezli bir mimarlık bürosu olan Labistanbul'un Malatya'daki Fırıncılar Eğitim Kampüsü'nün proje yarışması için hazırladığı taslak. Klasik üniversite yerleşkeleri gibi kent merkezinden uzaktaki bir alanda kurulan ve bir okul olmanın yanısıra kendi kendine yetebilecek küçük bir şehir gibi de tasarlanması gereken mekânın projesinde, sadece renk ve malzeme tutarlılığı değil, özenli bir peyzaj mimarisi sayesinde sağlanan akışkanlık da dikkat çekiyor.
Tek tek binalara baktığımızda, projenin cam dış cephelerin ve geometrik şekillerin ön planda olduğu modern ve esnek bir mimari anlayışı yansıttığını ve hem tek tek binaların, hem de genel olarak yerleşkenin yatay ve insanî ölçülere sahip bir tasarım dilinin ürünü olduğunu görebiliyoruz.