Okul ve kampus mimarisinin yerli örnekleri

Türkiye'de 90'lı yıllarda sayıları artan özel üniversitelerle birlikte Amerikan tarzı kampus ya da yerleşke yaşamı ve buna uygun bir mimari anlayış da birçok yeni üniversiteye damgasını vurmaya başladı. Belli bir iç tutarlılığa sahip olan ve sadece eğitim değil yaşama dair diğer temel ihtiyaçların da karşılanabileceği alanlar olarak tasarlanan bu yerleşkeler, büyük projeleri seven mimarların da her zaman için ilgisini çekiyor. Burada ele alacağımız örneklerden biri İstanbul merkezli bir mimarlık bürosu olan Labistanbul'un Malatya'daki Fırıncılar Eğitim Kampüsü'nün proje yarışması için hazırladığı taslak. Klasik üniversite yerleşkeleri gibi kent merkezinden uzaktaki bir alanda kurulan ve bir okul olmanın yanısıra kendi kendine yetebilecek küçük bir şehir gibi de tasarlanması gereken mekânın projesinde, sadece renk ve malzeme tutarlılığı değil, özenli bir peyzaj mimarisi sayesinde sağlanan akışkanlık da dikkat çekiyor.