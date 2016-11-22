Palet kullanarak yapabileceğiniz 12 mobilya

Günümüzde paletlere hayat vermek ve onlardan fonksiyonel mobilya ürünleri tasarlamak oldukça revaçta. Kendin Yap projelerine zengin alternatifleri ile esin kaynağı olan paletler; yatak karyolasından sehpalara, yemek masası takımından koltuk takımlarına dönüşebiliyor. Yaratıcı fikirlerle hem şık hem de ekonomik alternatifleri bir arada bulabileceğiniz 12 mobilya fikri derledik, paletlerle özgün tasarım fikirlerini değerlendirmek isteyenlere ilham verebilir.
Palet, malzeme olarak kolay monte edilebilir ve istenilen ebatlarda parçalar bir araya getirilerek farklı ebatlarda tasarlanabilir. Çift kişilik ya da daha fazla kişinin kullanımı için tasarlanan koltuk ve kanepe modelleri, gerek iç mekanda gerekse açık alanlarda kullanışlı ve elverişlidir. Bahçeleriniz ideal oturma grubu olabilecek bu takım hem rahatlık hem de konfor sunuyor.
Daha geniş alanlar için konfor sağlayan palet mobilyalara şahane bir örnek. Köşe koltuk tasarımı palet sehpalarla bir araya getirilerek çok amaçlı kullanılabilecek bir oturma grubu takımı oluşturuluyor. Paletler üzerinde kullanılabilecek süngerler ve yastıklar için oturma odası dekorasyonu ile uyum sağlayacak renk ve dokularda tekstil ürünlerini kullanabilirsiniz.
Vestiyer ihtiyacını kısmen karşılayan basit ve yalın tasarımı ile bir duvar askılığı görmekteyiz. Özellikle küçük ve dar alanlarda pratik bir şekilde palto ve giysileri asmak, objeleri şık raf dizaynı ile sunmak istiyorsanız, çok fazla işlem görmeden pratik bir şekilde yapabileceğiniz bu askılık size hitap edebilir.
Hem kanepe modelleri hem de raf ve dolap sistemleri için paletlerden faydalanabilirsiniz. Bu örnekte neredeyse tüm mobilyalar paletlerle tasarlanarak kullanışlı ve estetik bir hale geliyor. Renklerin cazibesi ile dekoratif modeller tasarlayabilir, palet mobilyalarınızı tekerleklerle portatif hale getirebilirsiniz.
Ahşap palet kasaları ihtiyaca göre kesip metal ayaklarla bir sehpa olarak tasarlayabilirsiniz. Hem modern hem de şık bir sehpa modeli olarak kullanabilir, ihtiyaca göre açık raflarla kullanışlı hale getirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Kim derdi ki ahşap meyve kasalarından böylesi şık ve gösterişli bir kanepe modeline sahip olabilirsiniz. Dayanıklı tekstil ürünleri ile ev dekorasyonuna uygun deku ve renkleri bir araya getirerek bu kanepe modellerine siz de sahip olabilirsiniz.
Bahçe ve teraslar için ideal olabileceği gibi, salon ve oturma odalarında da kullanışlı palet yemek masası takımı ilginizi çekebilir. İhtiyaca göre farklı renk ahşap dokularla tasarlanabileceği gibi cilalanarak dekoratif yastıklarla daha estetik ve kullanışlı hale getirilebilir.
Kütüphane oluşturmak için ihtiyaç duyulan kitap ve dergi sayısına göre geniş ya da dar kitaplıklar dizayn edebilirsiniz. Açık raflarla depolama ihtiyacını karşılayabilir, döşeme zemini alanından yer kazanabilirsiniz.
Çocukların renkli dünyalarına hitap edebilecek tasarım fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Oturma grupları tasarlarken daha renkli bir atmosfer oluşturabilir ve renkleri ile gözü okşayacak ahşap palet takımlarını boyayabilirsiniz. Renkli dekoratif yastıklarla estetik bir görünüm ve uyum sağlayabilirsiniz.
Palet sandalyelerinizi istenilen ebatlarda tasarlayabileceğiniz gibi, sıcak renklere boyayabilir, modern çizgiler katabilirsiniz. Ayrıca cilalama sistemleri ile ilgili daha sıcak renklere yönelebileceğiniz alternatifler bulunmaktadır.
Portatif kullanım özellikleri taşıyan bu koltuk modeli ile taşınabilir sehpalar ya da oturma grupları dizayn edebilirsiniz. Kullanılan tekstil ürünlerinde günümüz modern dekoratif desenlerini ya da örnek görseldeki gibi şehir isimleri, bayrak baskıları kullanabilirsiniz.
Çarpıcı ve göze hitap eden modern bir karyola ile sonlandırıyoruz. Paletlerle dizayn edilen baza sistemleri istenilen ebatlarda ve genişlikte dizayn edilebilir. Yatak başlığından karyola zeminine kadar ahşap paletlerin doğal rengi ve natürel dokusu korunarak estetik bir görünüm kazandırılmış.
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