Palet kullanarak yapabileceğiniz 12 mobilya

Palet, malzeme olarak kolay monte edilebilir ve istenilen ebatlarda parçalar bir araya getirilerek farklı ebatlarda tasarlanabilir. Çift kişilik ya da daha fazla kişinin kullanımı için tasarlanan koltuk ve kanepe modelleri, gerek iç mekanda gerekse açık alanlarda kullanışlı ve elverişlidir. Bahçeleriniz ideal oturma grubu olabilecek bu takım hem rahatlık hem de konfor sunuyor.