Aynen kopya çekebileceğiniz 10 alçıpan uygulaması

Asma tavan ve çeşitli duvar uygulamalarında kullanılmak üzere alçıdan imal edilen ve iki tarafı kâğıt ile kaplı olan levhalar günümüzde alçıpan adıyla anılmakta. Alçıpan aslında bir marka adı ancak gündelik dilde kartonlu alçı levha karşılığı olarak kullanılıyor. Hafif olması, yangına dayanıklılığı ve ses yalıtkanlığı sayesinde iyi bir malzeme olan alçıpan, istenilen biçimi kolayca alması ve hızlıca uygulanabilmesi gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bugünkü sayfamızda alçıpanla yapılan dekoratif uygulamalara göz atacağız. Tavana ve duvara uygulanan bu alçıpan örneklerden bazıları dekoratif amaçlı, bazıları ise işlevsel olma özelliğine sahip.