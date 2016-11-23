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Aynen kopya çekebileceğiniz 10 alçıpan uygulaması

Özlem K. Özlem K.
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
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Asma tavan ve çeşitli duvar uygulamalarında kullanılmak üzere alçıdan imal edilen ve iki tarafı kâğıt ile kaplı olan levhalar günümüzde alçıpan adıyla anılmakta. Alçıpan aslında bir marka adı ancak gündelik dilde kartonlu alçı levha karşılığı olarak kullanılıyor. Hafif olması, yangına dayanıklılığı ve ses yalıtkanlığı sayesinde iyi bir malzeme olan alçıpan, istenilen biçimi kolayca alması ve hızlıca uygulanabilmesi gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bugünkü sayfamızda alçıpanla yapılan dekoratif uygulamalara göz atacağız. Tavana ve duvara uygulanan bu alçıpan örneklerden bazıları dekoratif amaçlı, bazıları ise işlevsel olma özelliğine sahip.

1. Alçıpanı seperatör olarak kullanabilirsiniz

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO İskandinav Giyinme Odası
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

Tek bir alan içerisinde farklı bölümle oluşturmak için alçı levhalardan yararlanılabilir. Bu örnekte de görüldüğü üzere, yatak odası bünyesinde bir giyinme odası oluşturmak istiyorsanız, alçı levhalar ile yarı açık bir bölüm yaratabilir ve rafları ve askıları bu levhaya monte edebilirsiniz.

2. Alçıpanı dekorasyona dinamik bir hava katmak için kullanabilirsiniz

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık Modern Oturma Odası
EKE Mimarlık

Çeşme Port Alaçatı

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

Alçıpanı yalnızca işlevsel değil, dekoratif amaçla da kullanabilirsiniz. Bu örnekte şöminenin çevresinde gördüğümüz üzere, alçı levha, duvarlara hareket kazandırmak, farklı şekiller oluşturmak, boyut vermek için kullanılmaya oldukça müsait bir malzemedir.

3. Alçıpandan korkuluk yaptırabilirsiniz

librerie, parapetti in cartongesso e pitture texurizzate, Dipinture Valeri snc Dipinture Valeri snc Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Dipinture Valeri snc

Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc

Merdiven korkulukların olarak da metal, ahşap ya da cam yerine alçıpandan imal edilmiş bir korkuluk tercih edilebilir. Oldukça sağlam, güvenli ve duvarlar ile bir bütün oluşturacak olan alçı levhalar arzu edilen renge boyanabilmekte ya da duvar kağıdı ile de kaplanabilmektedir.

4. Alçıpandan duvara niş ya da tavana yarı açık bir raf yaptırabilirsiniz

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Minimalist Mutfak
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Alçı levhalar depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu raf, diğer taraftan bakıldığında duvarın olağan bir çıkıntısı gibi görünerek yüzey bütünlüğünü koruyacaktır.

5. Alçıpanla asma tavan yaptırabilirsiniz

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Tavandaki her türlü tesisatı gizlemek, ankastre aydınlatma armatürleri, yangın dedektörleri gibi pek çok bileşeni monte etmek ve estetik bir görünüm elde etmek amacıyla da alçı levhalardan imal edilen asma tavan sistemleri tercih edilmektedir.

Modern, şık ve kullanışlı asma tavan uygulamaları’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

6. Tavanda ya da duvarda dekoratif bir biçimde aydınlatmayı gizleyebilirsiniz

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Yalnızca ankastre aydınlatmalar ve spotlar için değil, endirekt bir şekilde aydınlatma sağlayan gizli LED şeritler için de alçıpandan yapılma tavan ve duvar uygulaması kullanılmaktadır.

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7. Alçıpanı işlevsel bölümler oluşturmak için kullanabilirsiniz

abitazione privata, riccaro fiorucci riccaro fiorucci Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
riccaro fiorucci

riccaro fiorucci
riccaro fiorucci
riccaro fiorucci

Alçıpandan çok daha karmaşık konstrüksiyonlar yapmak da mümkün. Fotoğraftaki bu örnekte, mimarlar tarafında şömineyi ve televizyon ünitesini kapsayan, bünyesinde raflar da bulunduran bir çok işlevli çalışma gerçekleştirilmiş, koyu griye boyanarak da brüt beton görünümü verilmiş.

8. Alçıpanla tamamen yeni bir oda oluşturabilirsiniz

Alçıpan Bölme Duvar Uygulaması, Tbeks Tbeks Modern Duvar & Zemin
Tbeks

Alçıpan Bölme Duvar Uygulaması

Tbeks
Tbeks
Tbeks

Geniş mekanları ikiye ya da daha fazla sayıda odaya kolayca bölmek için de alçıpanlar kullanılmaktadır. Loft tarzı, tek mekandan oluşan geniş alanlarda ve ofis binalarda bu yönteme sıklıkla başvurulur. 

9. Alçıpana alternatifler: Ahşap panolar

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Ahşap ağırlıklı bir dekorasyon ve lüks bir görünüm için ahşap panolar da tercih edilebilir. Fotoğrafta alttan ve üstten LED şeritler ile aydınlatılmış, seperatör olarak kullanılan ahşap bir pano görüyoruz.

10. Alçıpana alternatifler: Paslanmaz çelik panolar

Private House, Ni.va. Srl Ni.va. Srl Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
Ni.va. Srl

Private House

Ni.va. Srl
Ni.va. Srl
Ni.va. Srl

Endüstriyel stilde bir dekorasyonda kullanılmak üzere ise, alçı levhalar yerine paslanmaz çelikten imal edilmiş metal panolar tercih edilebilir. Eski bir ticari binadan bozma, geniş bir stüdyo daireyi bölmek için kullanılmış olan fotoğraftaki pano binanın endüstriyel yapısı ile kusursuz bir uyum içerisinde.

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