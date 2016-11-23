Aynen kopya çekebileceğiniz 10 alçıpan uygulaması

Asma tavan ve çeşitli duvar uygulamalarında kullanılmak üzere alçıdan imal edilen ve iki tarafı kâğıt ile kaplı olan levhalar günümüzde alçıpan adıyla anılmakta. Alçıpan aslında bir marka adı ancak gündelik dilde kartonlu alçı levha karşılığı olarak kullanılıyor. Hafif olması, yangına dayanıklılığı ve ses yalıtkanlığı sayesinde iyi bir malzeme olan alçıpan, istenilen biçimi kolayca alması ve hızlıca uygulanabilmesi gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bugünkü sayfamızda alçıpanla yapılan dekoratif uygulamalara göz atacağız. Tavana ve duvara uygulanan bu alçıpan örneklerden bazıları dekoratif amaçlı, bazıları ise işlevsel olma özelliğine sahip.
Tek bir alan içerisinde farklı bölümle oluşturmak için alçı levhalardan yararlanılabilir. Bu örnekte de görüldüğü üzere, yatak odası bünyesinde bir giyinme odası oluşturmak istiyorsanız, alçı levhalar ile yarı açık bir bölüm yaratabilir ve rafları ve askıları bu levhaya monte edebilirsiniz.
Alçıpanı yalnızca işlevsel değil, dekoratif amaçla da kullanabilirsiniz. Bu örnekte şöminenin çevresinde gördüğümüz üzere, alçı levha, duvarlara hareket kazandırmak, farklı şekiller oluşturmak, boyut vermek için kullanılmaya oldukça müsait bir malzemedir.
Merdiven korkulukların olarak da metal, ahşap ya da cam yerine alçıpandan imal edilmiş bir korkuluk tercih edilebilir. Oldukça sağlam, güvenli ve duvarlar ile bir bütün oluşturacak olan alçı levhalar arzu edilen renge boyanabilmekte ya da duvar kağıdı ile de kaplanabilmektedir.
Alçı levhalar depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu raf, diğer taraftan bakıldığında duvarın olağan bir çıkıntısı gibi görünerek yüzey bütünlüğünü koruyacaktır.
Tavandaki her türlü tesisatı gizlemek, ankastre aydınlatma armatürleri, yangın dedektörleri gibi pek çok bileşeni monte etmek ve estetik bir görünüm elde etmek amacıyla da alçı levhalardan imal edilen asma tavan sistemleri tercih edilmektedir.
’Modern, şık ve kullanışlı asma tavan uygulamaları’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Yalnızca ankastre aydınlatmalar ve spotlar için değil, endirekt bir şekilde aydınlatma sağlayan gizli LED şeritler için de alçıpandan yapılma tavan ve duvar uygulaması kullanılmaktadır.
Alçıpandan çok daha karmaşık konstrüksiyonlar yapmak da mümkün. Fotoğraftaki bu örnekte, mimarlar tarafında şömineyi ve televizyon ünitesini kapsayan, bünyesinde raflar da bulunduran bir çok işlevli çalışma gerçekleştirilmiş, koyu griye boyanarak da brüt beton görünümü verilmiş.
Geniş mekanları ikiye ya da daha fazla sayıda odaya kolayca bölmek için de alçıpanlar kullanılmaktadır. Loft tarzı, tek mekandan oluşan geniş alanlarda ve ofis binalarda bu yönteme sıklıkla başvurulur.
Ahşap ağırlıklı bir dekorasyon ve lüks bir görünüm için ahşap panolar da tercih edilebilir. Fotoğrafta alttan ve üstten LED şeritler ile aydınlatılmış, seperatör olarak kullanılan ahşap bir pano görüyoruz.
Endüstriyel stilde bir dekorasyonda kullanılmak üzere ise, alçı levhalar yerine paslanmaz çelikten imal edilmiş metal panolar tercih edilebilir. Eski bir ticari binadan bozma, geniş bir stüdyo daireyi bölmek için kullanılmış olan fotoğraftaki pano binanın endüstriyel yapısı ile kusursuz bir uyum içerisinde.