Bahçenizi güzelleştirmenin 6 kolay yolu

Özenle tasarlanan bahçe düzeni davetkar bir evin girişine işarettir. Evin cephesi ve uygulanacak stil kadar bulunduğu atmosfer ve düzen, estetiği etkiler. Bahçenizi güzelleştirmek için dekoratif fikirleri değerlendirebilir, ihtiyaca göre maksimum verimi sağlayacak alanlar dizayn edebilirsiniz. Huzur veren bir atmosfer için doğayı davet eden, natürel yaklaşımlarla ilgilenebilirsiniz. Bu yazımızda bahçenizi güzelleştirmenizi kolaylaştıracak bazı dekoratif fikirler derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Bahçe düzeni oluştururken göze hitap eden bahçe bitkileri ve ağaç türlerini seçmek dışında, nasıl dizayn edildiği ve alanların nasıl ayrıldığı önemlidir. Bahçe patikaları dizayn edebilir, dekoratif bitkiler için ayrılan alanda göze daha çok hitap edebilecek bitki ve ağaç yüksekliklerine göre dizilim yapabilirsiniz. Bahçenizde hangi tür ve renk bitki ve çiçeklerin kullanıldığı tamamen zevklerinize ve iklim şartlarına bağlı olacaktır.
Mis kokularla enfes bir manzaraya sahip olmak istiyorsanız, bahçenizde kullandığınız doğal bitki ve ağaçların bakımına özen göstermelisiniz. Bu işi daha da kolaylaştırmak için bakım ve sulama işlerini rutinleştirebilir ve bir düzene sokabilirsiniz. Belli aralıklarla sulanan bahçe bitkileri ve çim alan, uzun vadede iş yükünüzü hafifletecektir. Bahçe düzeni sağlamak, estetik bir görünüm kazandırmak ve aynı zamanda temiz bir alan sunmak anlamına gelir. Özellikle sıcak aylarda konuklarınızla havadar alanlarda keyifli sohbetler etmek istiyorsanız, yeşilin canlılık katan ferah atmosferi ile davetkar bahçe alanları dizayn edebilirsiniz.
Bahçede kullanım alanlarını ihtiyaca göre düzenleyebilir, bölme duvara gereksinim duymadan ayırabilirsiniz. Taş yollarla bezenen alanlarla çim alanlarını ayırabilir, dekoratif bitkiler ve çalılar için sınırları belli olan bir alan oluşturabilirsiniz. Daha dekoratif bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, çitlerle çevreleyerek özellikle muhafaza etmek istediğiniz bitkilerin bulunduğu alanın sınırlarını belirleyebilirsiniz. Büyük saksı bitkileri ise hem dekoratif hem de görkemli aksesuarlarla bahçenize şıklık katacaktır.
Doğal bitki ve ağaçların belli dönemlerde bakım gerektirdiğini unutmayın. Tüm bunların yanı sıra kullanılacak ağaç türleri iklim şartlarına uygun ve belli bir bahçe düzenine uyum sağlayacak şekilde tercih edilmelidir. Özellikle bahçe çimlerinin kesilme dönemlerinde dökülen ve biriken yapraklar önceden süpürülebilir. Kullanacağınız ağaç ve çalı türleri ile bahçenizin bir alanını çevreleyebilir, sınır oluşturabilirsiniz. Özellikle yürüme alanlarından ayrılan duvar dibi toprak alanlarda kullanmak istediğiniz ağaç türleri ile çevreleyebilir, dekoratif bitkilerle renk katabilirsiniz. İklim şartları ve rüzgara dayanımı açısından bitki türlerinin özellikleri ile ilgili bilgiye sahip olmanız gerekir.
Dekoratif bitkilerle renk ve ahenk yakalayacak türleri bir araya getirebilir, göze hitap eden bahçe dekorları oluşturabilirsiniz. Mis kokulu çiçekler, süs bitkileri, iklim şartlarına uygun ağaçlar ve çalı türleri ve dahası. Bahçenize renk katan dekoratif bitkilerle çevrelenen bir havuz ya da çeşme modeli ile su sesinin dinlendiren ahengini katabilir, terapi sağlayan bir bahçe alanı dizayn edebilirsiniz. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen, birçok bahçe örneği bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Kullanım amaçlarına göre alanları ayırabilir, özellikle muhafaza etmek istediğiniz yerlerin sınırlarını belirginleştirmek için bölme duvarlar ya da çitleri kullanabilirsiniz. Yüzme havuzu için ayrılan alan özellikle çocuk güvenliğinin sağlanması bakımından özenle muhafaza edilebilir. Doğal bitkilerle sarılı bir bahçenin ferah atmosferi ile yüzme havuzunun keyfini çıkarabilirsiniz.
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