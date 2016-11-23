Bahçenizi güzelleştirmenin 6 kolay yolu

Kullanım amaçlarına göre alanları ayırabilir, özellikle muhafaza etmek istediğiniz yerlerin sınırlarını belirginleştirmek için bölme duvarlar ya da çitleri kullanabilirsiniz. Yüzme havuzu için ayrılan alan özellikle çocuk güvenliğinin sağlanması bakımından özenle muhafaza edilebilir. Doğal bitkilerle sarılı bir bahçenin ferah atmosferi ile yüzme havuzunun keyfini çıkarabilirsiniz.

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