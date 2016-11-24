70'lerden kalma bir daire ruhunu kaybetmeden işte böyle dekore edilir!

Yetmişli yıllarda inşa edilmiş ve döneminin tüm stil özelliklerini taşıyan apartman dairelerine birçoğumuz aşinayızdır. Altmışlı ve yetmişli yılların belirgin karakteristik özelliklerinin olması nedeniyle bu dairelerin içinde kullanılan fayanslar, vitrifiye, mutfak dolapları tamamen kendine özgüdür. Günümüzde retro adı altında bu dönemin tasarımlarının kopyaları yeni̇den üreti̇lerek satılmakta. Ancak genel dekorasyon anlayışının değişmesi nedeniyle, bu güzel parçalar günümüz trendleri̇ne uygun dekorasyon çalışmalarında birer detay olarak kullanılmakta ve böylece mekanlarda eklektik bir hava yaratılmakta.

Bügün gezeceğimiz evde de benzer bi çalışma yapılmış ancak tersinden. Yeni bir eve retro detaylarla şekil verilmemiş, aksine zaten bu özelliklere sahip olan bir ev trendi detaylar ile modernize edilmiş. Orijinal parçaların hala iyi durumda olması sayesinde, dekoratörler tarafında yalnızca mobilyalar ve badana ile yapılan bu değişiklik sonucunda ev yeni bir karakter kazanmış. Roma'da konumlanan bu evin gelin, önce ve sonra fotoğraflarına birlikte bakalım. Ayrıca homify Dergi bünyesinde yer alan Önce & Sonra sayfalarında kimi küçük kimiyse komple tadilatlar ile evlerin nasıl değişebildiğini farklı örneklerle görebilirsiniz.