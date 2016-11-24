70'lerden kalma bir daire ruhunu kaybetmeden işte böyle dekore edilir!

Yetmişli yıllarda inşa edilmiş ve döneminin tüm stil özelliklerini taşıyan apartman dairelerine birçoğumuz aşinayızdır. Altmışlı ve yetmişli yılların belirgin karakteristik özelliklerinin olması nedeniyle bu dairelerin içinde kullanılan fayanslar, vitrifiye, mutfak dolapları tamamen kendine özgüdür. Günümüzde retro adı altında bu dönemin tasarımlarının kopyaları yeni̇den üreti̇lerek satılmakta. Ancak genel dekorasyon anlayışının değişmesi nedeniyle, bu güzel parçalar günümüz trendleri̇ne uygun dekorasyon çalışmalarında birer detay olarak kullanılmakta ve böylece mekanlarda eklektik bir hava yaratılmakta.
Bügün gezeceğimiz evde de benzer bi çalışma yapılmış ancak tersinden. Yeni bir eve retro detaylarla şekil verilmemiş, aksine zaten bu özelliklere sahip olan bir ev trendi detaylar ile modernize edilmiş. Orijinal parçaların hala iyi durumda olması sayesinde, dekoratörler tarafında yalnızca mobilyalar ve badana ile yapılan bu değişiklik sonucunda ev yeni bir karakter kazanmış. Roma'da konumlanan bu evin gelin, önce ve sonra fotoğraflarına birlikte bakalım. Ayrıca homify Dergi bünyesinde yer alan Önce & Sonra sayfalarında kimi küçük kimiyse komple tadilatlar ile evlerin nasıl değişebildiğini farklı örneklerle görebilirsiniz.
Konutun ince uzun bir mutfağı var ve bir cepheden doğal gün ışığı alabildiği için şanslı. Zemin ve duvar fayansları parkak sırlı ve dönemin modasını yansıtıyor. Dolap sayısı oldukça az ve bu 1+1 ev öğrenciler tarafından paylaşılacağı ve hem yatak odasının hem de oturma odasının yatak odası olarak kullanılacağı düşünülürse, beraber vakit geçirilecek ortak alan olarak yalnızca mutfak kalıyor. Kısacası evin kalbi mutfak diyebiliriz ve bu alanda masa ve sanldayelere de ihtiyaç olacak.
Fazla geniş olmayan oturma odasının tamamen kendine özgü, enteresan bir zemin kaplaması var. Oda dekore edilirken bu zemin vurgulanarak mekanın yıldızı haline getirilebilir. Odanın balkona açılması da bir avantaj.
Yetmişli yılların meşhur desenli fayansları ile kaplı banyonun biraz moder dekoratif objelere ihtiyacı var. Kasveti ortadan kalkırmak için de, biraz daha aydınlatma çalışmasına.
Küçük dokunuşlar, dev fark! Mutfaktaki değişimleri sayalım: Beyaz bir yemek masası, dört adet basit, katlanabilir, turuncu sandalye, iki adet ufak boy ekstra duvar kabini, tavana yeni bir spot aydınlatma. Bunların dışında birkaç adet de yeşil bitki, büyük olasılıkla yemekler de de kullanılabilecek nane, maydonoz, fesleğen gibi taze baharatlar. Ancak önceki hali ile aradaki fark muazzam. Demodeden stil sahibi olmaya geçiş ancak bu kadar başarılı yapılabilirdi.
Oturma odasının boş halini biliyorsunuz. Bu alanın bu kadar keyifli bir yatak odasına dönüşebileceğini hayal edebilir miydiniz? Hem de yalnızca bir iki değişiklikle. İki duvardaki masmavi duvarlar ve dalga görünümlü dekoratif eşyalar, tayakladaki kahverengi battiyeler ile kombine edilerek odanın zemini dekorasyona kusursuz bir biçimde entegre edilmiş.
Diğer yatak odasında ise zeminin desenli ve parlak sırlı fayanslarına uyumlu olacak şekilde sütlü kahve renginde badana tercih edilmiş. Dekoratif detaylarda ise bu sefer mavi kullanışmış. Her iki odada da yer alan kum ve deniz referansları mekanlra neşe katıyor.
Banyoya daha iyi bir aydınlatma sağlanmış, romantik görünüm için pencereye uçuşan bir perde asılmış. Örgü sepet, ahşap tepsi içinde banyo malzemeleri ve canlı bitkiler ile bu mekana hayat kazandırılmış.
Konutun ufak balkonu da unutulmamış. Basit, katlanır bir bistro masa ve sandalye takımı ile bu açık hava mekanda da bir yaşam alanı oluşturulmuş. Katlanır masa ve sandalye örnekleri için ’Balkon ve teraslar için pratik katlanabilir masa modelleri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.