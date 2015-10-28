Farklı tasarımlara sahip betonarme ev modelleri

Ev dekorasyonları, oda dekorasyonları gibi ev seçimleri ve ev türleri de çok önemlidir. Ev seçimlerinde alternatif ev türleri oldukça fazladır. Ağaç evler, kütük evler, ahşap evler, kerpiç evler, taş evler, betonarme evler gibi yapı çeşitlerine göre ayrıldığı gibi mimari çeşitlerine göre de çatı yapısına göre çatısı olan evler, çatısız evler, hem çatısı olan hem olmayan evler, iklim özelliklerine göre farklı ev tipleri bulunmaktadır. Bulunduğunuz bölgeye, bölgenin cografik yapısına, kullanılan yapı birimine göre ev tercihi yapmanız hem daha sağlam evler oturmanızı sağlar, hem bulunduğunuz cografyanın olumsuz kış şartlarına uyumlu bir evinizin olmasını sağlar hem de ev dekorasyonu yaptığınızda sadece evinizin iç kısmının değil evinizin tamamının dekoratif, estetik ve görsel olmasını sağlayabilirsiniz.
Tercih edeceğiniz betonarme evler sadece beton ve demirden yapılmış ve odalara bölünmüş evler olarak sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Ancak insanoğlu beton hapishanelerden bunaldığı için özel tasarımlara sahip dış bahçesi olan, garaj bölümü ile bahçenin iç içe olduğu yada iç avlusunun bahçe olarak dekore edildiği bahçeli evler olarak istediğiniz gibi dekore edilebilir bahçeli evler ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bahçesi olmayan evleri tercih edecekseniz, bahçe yerine balkon veya teras ile bahçe ihtiyacınızı giderebilir veya teras bahçeler ile bahçe eksikliğinizi giderebilirsiniz. Geniş yeşil çimlerin içine kuracağınız betonarme evler ile doğa ile iç içe olabilir, sıfırdan tasarlayacağınız betonarme evleri zevkinize göre planlayarak her türlü ihtiyacınıza cevap veren bir ev sahibi olabilirsiniz.
Çatılı evler genellikle kış aylarının çok soğuk geçtiği ve kar yağışının fazla olduğu iklimlerin etkili olduğu coğrafik bölgelerde tercih edilir. Bu sayede kar birikimleri en aza indirilerek çatının hem betonarme evi koruması hem de yalıtım özelliği yapması sağlanır. Betonarme evlerin çatılarına ahşaptan veya çelik konstrüksiyondan çatı karkasları yapılarak üzeri ahşap veya metal levhalar ile kaplanıp sonrasında tuğla veya trapez malzemeler ile örtülerek çatı oluşturulur. Çatıların, bütün evlerin ortak özelliği olduğu bölgelerde düz dam şeklinde çatılara rastlayamazsınız. Sıcak ve ılıman iklimlerin etkili olduğu, soğuk kışların yaşanmadığı ve kar yağışının etkili olmadığı coğrafik bölgelerde ise düz damlara sahip betonarme evler tercih edilir. Çatıları düz olarak tercih etme sebebi ise betonarme olan eve daha fazla statik yük bindirmemek ve evi görsel olarak daha estetik göstermektir.
Yeni yapacağınız bir evin düz çatılı olması size pek çok avantaj sağlayacaktır. Evinize ait bir varenda olması, bahçenize bakan bir açık alan olması ve evinizin avlusu olması gibi özellikler düz çatılar ile daha kolay yapılabilmektedir. Bu nedenle mecburi durumlarda kalmaz iseniz düz çatılı ev tercih etmeniz sizin avantajınıza olacaktır. Yapmak istediğiniz ev tipine veya satın almak istediğiniz ev tipine karar vermeden önce bütün ihtiyaçlarınıza cevap verip vermediğine bakmalısınız. Birinci önceliğiniz bu olmalıdır. Tüm ihtiyaçlarınıza cevap veriyor ise sonraki aşama ev dekorasyonunuza uygun olup olmadığı ve bahçe tasarımlarınıza izin verip vermediğidir. Bu ihtiyaçlarınıza cevap verebiliyor ise ev tercihi yapmanız için geriye bir tek bölgenin iklimsel şartlara uygun olup olmadığına karar vermek kalır. Eğer bölge şartlarına uygun tipte bir ev ise bu evi satın almak veya yapmak için önünüzde bir engel kalmamış demektir.
Ev seçimlerinizde betonarme ev tercihi yapmanız için bir çok sebep etken olur. Bu etkenler sizin ihtiyaçlarınıza cevap verebilir ise betonarme ev modeline karar vermeniz gerekir. Betonarme ev modelleri aklınıza gelemeyecek kadar çok sayıdadır. Bütün mimarlar kendi hayal dünyalarına göre tasarım yapıp uygulamaya koyarlar. Hal böyle olduğundan tercih etmeniz için onlarca betonarme ev modeli bulunmaktadır. Ev tercihi yaparken seçimlerinize yardımcı olması için ev kataloglarına,i betonarme ev modellerine ve homify betonarme ev modellerinin yer aldığı ev modeli sayfalarını inceleyerek yüzlerce betonarme ev modeli arasından kişiliğinize en uygun, tarzınızı yansıtan ve zevkinize uygun bir ev modeli tercih edebilir veya hoşunuza giden bir ev haline getirebilirsiniz.
Yeşillikler içinde çatısı olan bir ev modeli istediğinizde resimde bulunan ve hem çatısı olan, hem de varendası bulunan bir betonarme ev modeli ile istediğiniz ev modeline sahip olabilirsiniz. İki katlı şekilde tasarlanan ve iki adet çatı katına sahip bir ev modeli ile istediğiniz ev modelini hayata geçirmiş olursunuz.
Bulunduğunuz bölgede kar yağışı yok ise düz çatılı bir ev tasarlayabilir veya örnek resimdeki gibi varendalı bir betonarme ev modeli sahibi olabilirsiniz. Betonarme evin statik yükünün hafifletilmesi için beton veya tuğla duvarlar cam olarak düşünülmüş böylece hem estetik bir görünün sağlanmış hem de statik yük azaltılmıştır
Çiftlik tarzı veya arazi tipi bir ev modeli istiyorsanız resimdeki gibi düz çatılar arasında çatılı bir bölümü bulunan betonarme bir ev modeli tercih edebilirsiniz. Evinizin çatılı girişine gelen araba yolu ile hem bahçe tasarımı yapılmış hem de ev tipine göre araba yolu dekorasyonu gerçekleştirilmiştir.
Eğer düz çatılı ve iç avlusu ile beraber havuzu olan bir ev modeli düşünüyorsanız örnek resimde yer alan, havuzu ve iç bahçesi bulunan düz çatılı betonarme ev modeli sahibi olabilirsiniz. İsterseniz evinizin bahçesine doğru çatınızı uzatarak varenda görevi görebilir bir bahçe oturum alanınız olacaktır
Ev yapmak için arazi alanınız az ise katlı betonarme evler ile ihtiyaç duyacağınız ev ve oda sayısını çözebilir, teras katınızı teras bahçe olarak tasarlayabilir ve bahçe ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Örnek resimde yer alan ve değişik geometrik şekillere sahip katlı betonarme ev modelini benzer bir tasarım ile uygulayabilirsiniz.
Araziniz geniş ve yeşil bir alan ise resimdeki gibi düz bir çatısı olan ve bir bölümü varenda olarak tasarlanmış ev modeli uygulamasını yapabilirsiniz. Evinizin önünde yeşil alana bakan bahçe oturum alanı olan betonarme ev modeli ihtiyacınız olan her şeye cevap verecektir.
Yol kenarında oturmayı ve garajınızın evinizin içinde olmasını istiyorsanız resimdeki gibi örnek bir betonarme ev modelini uygulayabilirsiniz. Katlı betonarme ev modelinde hem bahçeniz olacak ve bahçe ihtiyacınıza cevap verecek hem de arabanız için ihtiyacınız olan garajınız evinizin içinde olacak ve bütün ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir betonarme ev modeliniz olacaktır.
Bulunduğunuz bölge çatılı bir ev yapmanızı gerektiriyor ise resimdeki gibi çatılı, çatısındaki kiremitleri gri renklerde yapılmış bahçesi estetik olarak dekore edilmiş ve garaj kapısına kadar yolu bulunan bir betonarme ev modeli uygulaması yapabilirsiniz.
Orman içinde bir arazi sahibi iseniz örnek resimdeki gibi bir betonarme ev modeli uygulayabilirsiniz. Orman içinde doğaya en az zarar verecek ve eh ön hem de arka bahçeye sahip olacağınız betonarme ev modeli ile duvarlarınız cam yaparak estetik ve zarif bir ev modeliniz olacaktır.
Camın betonarme evlerin içine girdiği, örnek resimdeki gibi şeffaf, estetik ve görsel bir ev modeli ile hem ön bahçenizin keyfini çıkarabilirsiniz, hem de camın estetiğini kullanarak düz çatılı evinize estetik bir görsellik kazandırabilirsiniz. Bahçenizin kenarına yapacağınız yürüyüş yolu ile bahçe dekorasyonunuz betonarme evinizde görsellik kazandıracaktır.