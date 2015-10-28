Farklı tasarımlara sahip betonarme ev modelleri

Ev dekorasyonları, oda dekorasyonları gibi ev seçimleri ve ev türleri de çok önemlidir. Ev seçimlerinde alternatif ev türleri oldukça fazladır. Ağaç evler, kütük evler, ahşap evler, kerpiç evler, taş evler, betonarme evler gibi yapı çeşitlerine göre ayrıldığı gibi mimari çeşitlerine göre de çatı yapısına göre çatısı olan evler, çatısız evler, hem çatısı olan hem olmayan evler, iklim özelliklerine göre farklı ev tipleri bulunmaktadır. Bulunduğunuz bölgeye, bölgenin cografik yapısına, kullanılan yapı birimine göre ev tercihi yapmanız hem daha sağlam evler oturmanızı sağlar, hem bulunduğunuz cografyanın olumsuz kış şartlarına uyumlu bir evinizin olmasını sağlar hem de ev dekorasyonu yaptığınızda sadece evinizin iç kısmının değil evinizin tamamının dekoratif, estetik ve görsel olmasını sağlayabilirsiniz.

Tercih edeceğiniz betonarme evler sadece beton ve demirden yapılmış ve odalara bölünmüş evler olarak sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Ancak insanoğlu beton hapishanelerden bunaldığı için özel tasarımlara sahip dış bahçesi olan, garaj bölümü ile bahçenin iç içe olduğu yada iç avlusunun bahçe olarak dekore edildiği bahçeli evler olarak istediğiniz gibi dekore edilebilir bahçeli evler ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bahçesi olmayan evleri tercih edecekseniz, bahçe yerine balkon veya teras ile bahçe ihtiyacınızı giderebilir veya teras bahçeler ile bahçe eksikliğinizi giderebilirsiniz. Geniş yeşil çimlerin içine kuracağınız betonarme evler ile doğa ile iç içe olabilir, sıfırdan tasarlayacağınız betonarme evleri zevkinize göre planlayarak her türlü ihtiyacınıza cevap veren bir ev sahibi olabilirsiniz.

Çatılı evler genellikle kış aylarının çok soğuk geçtiği ve kar yağışının fazla olduğu iklimlerin etkili olduğu coğrafik bölgelerde tercih edilir. Bu sayede kar birikimleri en aza indirilerek çatının hem betonarme evi koruması hem de yalıtım özelliği yapması sağlanır. Betonarme evlerin çatılarına ahşaptan veya çelik konstrüksiyondan çatı karkasları yapılarak üzeri ahşap veya metal levhalar ile kaplanıp sonrasında tuğla veya trapez malzemeler ile örtülerek çatı oluşturulur. Çatıların, bütün evlerin ortak özelliği olduğu bölgelerde düz dam şeklinde çatılara rastlayamazsınız. Sıcak ve ılıman iklimlerin etkili olduğu, soğuk kışların yaşanmadığı ve kar yağışının etkili olmadığı coğrafik bölgelerde ise düz damlara sahip betonarme evler tercih edilir. Çatıları düz olarak tercih etme sebebi ise betonarme olan eve daha fazla statik yük bindirmemek ve evi görsel olarak daha estetik göstermektir.

Yeni yapacağınız bir evin düz çatılı olması size pek çok avantaj sağlayacaktır. Evinize ait bir varenda olması, bahçenize bakan bir açık alan olması ve evinizin avlusu olması gibi özellikler düz çatılar ile daha kolay yapılabilmektedir. Bu nedenle mecburi durumlarda kalmaz iseniz düz çatılı ev tercih etmeniz sizin avantajınıza olacaktır. Yapmak istediğiniz ev tipine veya satın almak istediğiniz ev tipine karar vermeden önce bütün ihtiyaçlarınıza cevap verip vermediğine bakmalısınız. Birinci önceliğiniz bu olmalıdır. Tüm ihtiyaçlarınıza cevap veriyor ise sonraki aşama ev dekorasyonunuza uygun olup olmadığı ve bahçe tasarımlarınıza izin verip vermediğidir. Bu ihtiyaçlarınıza cevap verebiliyor ise ev tercihi yapmanız için geriye bir tek bölgenin iklimsel şartlara uygun olup olmadığına karar vermek kalır. Eğer bölge şartlarına uygun tipte bir ev ise bu evi satın almak veya yapmak için önünüzde bir engel kalmamış demektir.

Ev seçimlerinizde betonarme ev tercihi yapmanız için bir çok sebep etken olur. Bu etkenler sizin ihtiyaçlarınıza cevap verebilir ise betonarme ev modeline karar vermeniz gerekir. Betonarme ev modelleri aklınıza gelemeyecek kadar çok sayıdadır. Bütün mimarlar kendi hayal dünyalarına göre tasarım yapıp uygulamaya koyarlar. Hal böyle olduğundan tercih etmeniz için onlarca betonarme ev modeli bulunmaktadır. Ev tercihi yaparken seçimlerinize yardımcı olması için ev kataloglarına,i betonarme ev modellerine ve homify betonarme ev modellerinin yer aldığı ev modeli sayfalarını inceleyerek yüzlerce betonarme ev modeli arasından kişiliğinize en uygun, tarzınızı yansıtan ve zevkinize uygun bir ev modeli tercih edebilir veya hoşunuza giden bir ev haline getirebilirsiniz.



