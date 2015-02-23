Önce & Sonra: Üç kattan tek kata inanılmaz dönüşüm

Evini yenilemek ya da eski bir yapıyı satın alarak baştan aşağıya değiştirmek isteyenler için fikir ve ilham verici projeleri konu ettiğimiz Önce & Sonra serisinde bugün İspanya'nın La Coruña şehrindeki baş döndürücü bir restorasyon projesini sizlere tanıtacağız. Intra Arquitectos adlı firmanın üstlendiği projede, yaklaşık kırk yıllık ve bakımsızlıktan dökülmek üzere olan üç katlı bir ev şahane bir tripleks villaya dönüştürülmüş. Projeyi büyük bir özenle gerçekleştiren uzman ekip, sadece ilave bir merdivenle evin farklı katları arasında bir bağlantı kurmakla kalmayıp, ev duvarlara eklenen ekstra ses ve ısı izolasyonuyla da günümüzün standartlarına uygun hale getirilmiş. Şimdi gelin bu heyecan verici projenin ayrıntılarına birlikte bakalım:
Bu fotoğrafın pek de iç açıcı bir görüntü sunduğu söylenemez herhalde. Harabe halinde, molozla dolu bir ev. Zeminden duvara, kirişlerden tuğlalara kadar tamamıyla elden geçmesi gereken bir ev. Ama eğer işinin ehli olan ve bu konuda tecrübesi olan bir ekiple çalışıyorsanız, paniğe gerek yok. Bir resim sonra bu mekânın geçirdiği muhteşem dönüşümü görünce, siz de buna inanacaksınız.
İspanyol ekip açısından bu zorlu restorasyon projesinin ilk ve en önemli kararlarından biri evin farklı katlarını birbirine bağlamak olmuş. Bu bakımdan ev henüz harabe halindeyken yapılan ilk işlerden biri, merdivenin yaplması için fotoğrafın sağ üst kısmında gördüğünüz deliği açmak olmuş.
İşte yukarıda sözünü ettiğimiz sihirli dokunuşun sonuçları. Evet, inanması güç olabilir ama yukarıdaki resimde gördüğünüz mezbelelik manzarasıyla bu modern oturma odası aynı mekânı gösteriyor. Burada görüldüğü gibi, uzman ekip müthiş bir çalışmayla ortaya parlak, ferah ve modern bir oturma odası çıkardığı gibi, cam ve ahşap malzemenin dengeli kullanımı sayesinde salonun geri kalanına da uyum sağlayan merdiveni de olabilecek en şık biçimde mekâna eklemiş.
Evin mutfağının önceki hali zaman tünelinde bir yolculuğu andırmıyor mu? Özellikle 90'lı yıllarda bir yenilik olarak ortaya çıkmış olsa da günümüzde kimsenin yüzüne bakmayacağı bu mutfak modeli, hem tıkış tıkış görünümü, hem eskiliği, hem de artık tamamen demode hale gelmiş olan mozaik tezgâh ve iç karartıcı dolaplarıyla insanın hemen kaçmak isteyeceği bir mekân görünümünde.
İşte göz alıcı bir Cindrella hikâyesi daha. İki mutfağın aynı mekân olduğuna inanmak gerçekten zor. Projeyi üstlenen ekip burada sadece mutfağın duvar, zemin, dekorasyon ve renklerini değil; kesimini de değiştirmiş. Restorasyon projesi üç farklı dairenin tek dairede bir araya getirilmesine dayandığı için, kazanılan ekstra alan sayesinde mutfak eskisinden daha ferha bir hale getirilmiş. Tabii siyah-beyaz tercihinin mutfağın yeni haline müthiş bir asalet kattığını da söylemek gerekiyor.
İç mimarideki
açık ev akımının geçer akçe olmadığı dönemlerde inşa edilmiş olan evin önceki halinde karşınıza sürekli odalar, duvarlar ve kapılar çıkıyor ve mekânlar arasında hiçbir akışkanlık görmüyorsunuz.
Restorasyon sonrasına baktığımızda ise mekânlar arasındaki ayrım ve sınırların kalktığını, tasarım ekibinin, fazla kapı ve duvarları ortadan kaldırarak eve yepyeni bir dinamizm kattığını görüyoruz. Koyu renk ahşap zeminle sıcaklık kazanan mekân, özel seçilen aksesuarlarla da renklendirilmiş.
Bir banyoyu özellikle iç karartıcı hale getirmek için çaba gösterseniz bu kadarını başaramazdınız herhalde. Bilenler bilir,
Trainspotting filmindeki o meşhur sahneyi anımsatan bu banyonun adam olmayacağını düşünseniz kimse sizi suçlamaz, ama doğru ellere düştüğü müddetçe adam olmayacak mekân yoktur. Şimdi göreceğiniz gibi…
Ve işte sonuç. O iç karartıcı banyo, modern, aydınlık ve lüks bir mekân haline gelmiş durumda. Evin geri kalanında gördüğümüz siyah-beyaz vurgusunun muhafaza edildiği banyo, gerek özel tasarım lavabo hazneleri, gerek odayı olduğundan da geniş gösteren yatay ayna, gerekse de çikolata rengi duvar kaplamasıyla son derece iç açıcı bir mekân haline gelmiş durumda.