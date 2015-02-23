Önce & Sonra: Üç kattan tek kata inanılmaz dönüşüm

Bu fotoğrafın pek de iç açıcı bir görüntü sunduğu söylenemez herhalde. Harabe halinde, molozla dolu bir ev. Zeminden duvara, kirişlerden tuğlalara kadar tamamıyla elden geçmesi gereken bir ev. Ama eğer işinin ehli olan ve bu konuda tecrübesi olan bir ekiple çalışıyorsanız, paniğe gerek yok. Bir resim sonra bu mekânın geçirdiği muhteşem dönüşümü görünce, siz de buna inanacaksınız.

İspanyol ekip açısından bu zorlu restorasyon projesinin ilk ve en önemli kararlarından biri evin farklı katlarını birbirine bağlamak olmuş. Bu bakımdan ev henüz harabe halindeyken yapılan ilk işlerden biri, merdivenin yaplması için fotoğrafın sağ üst kısmında gördüğünüz deliği açmak olmuş.