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Mütevazi bir ev ile doğaya açılan kapılar

umit atdağ umit atdağ
Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Yatak Odası
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Hepimiz filmlerde veya seyahatlerimizde çok güzel ve dokusu bozulmamış olan taş evler görmüşüzdür. Taş evlerin doğallığı ve bozulmamış dokusu bizlere farklı duygular yaşattığı için  çok farklı hislere kapılırız. Bu nedenle bir taş ev sahibi olmak veya bir taş evde yaşayarak ömrümüzü geçirmek isteriz. Bu gün ömrünüzü geçirebileceğiniz bir çiftlik evine misafir oluyoruz. Çiftlik içindeki taş evi, detaylı bir şekilde inceleyerek  farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Taş ev içerisinde kullanılan ahşaplar ve taş ahşap uyumunun eve kazandırdığı muhteşem zarafeti yakından inceleyerek sahibi olacağımız taş evlerde bu uyumu nasıl yapabileceğimiz hakkında fikir sahibi oluyoruz. Hayal gücünün ötesinde bir güzelliğe ve doğallığa sahip taş ev günümüzde çok nadir olarak inşa ediliyor olsa da homify farkı ile dünya üzerinde yer alan taş evleri ve taş evlerin çekici güzelliklerini yakından inceleyelim.

Cephenin estetiği

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Evler
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Evin bir cephesi  kulübe gibi görünüyor olsa da diğer cephelere bakıldığında oldukça modern bir dış cephe tasarımına sahip olduğunu anlıyorsunuz. Evin üst katında yapılan cam korkuluk ve modern dış cephe kaplaması taş evin eski bir ev olmasına rağmen çok modern ve çağdaş bir ev olmasını sağlamış.  Evin yan tarafına yapılan  merdiven geleneksel bir merdiven olsa da modern eve ayak uydurmuş.

Dış mekanlar

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Evler
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Çiftlik evine genel olarak baktığınızda dış mekanların ve taş evlerin bir biri ile uyumu dikkatinizi çekecektir.  Taş evlerin dış cephelerinde birden fazla pencere yer alması,  saçaklı çatısı ve kırmızı tuğlalardan oluşan çatı örtüsü ile size çocukluğunuzu hatırlatan bir kartpostal görünümüne sahip.

Doğal tasarım

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Çiftlik evinin içine adım attığınızda sizleri doğal bir dekorasyon ve tasarım karşılıyor. Taş evin duvarları ve ahşap döşemeler ile tavan kirişleri kusursuz bir görüntü oluşturmuş.  İç döşemeler ile taş duvarların renk olarak da yakın tonlarda olması doğal bir iç mekan oluşmasının yanında muhteşem bir ev dekorasyonu yapılmasını sağlamış.

Salon stili

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Oturma Odası
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Evin salon dekorasyonu rustik ve duygu yüklü bir tasarım ile yapılmış. Yaşam alanı olarak düşünülen bu alan klasik zemin kaplaması, sık yerleşimi, ahşap kirişleri ve şöminesi ile insana huzur veren yaşam kaynağı haline gelmiş. salon olarak konfor ve şıklığın çok üzerinde olan bu dekorasyon taş evin iç. mekanının oldukça zarif bir görünüme sahip olmasını sağlamış.

Koridor ve estetik

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Yatak Odası
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

evin zemin katının giriş kapısından geçtikten sonra karşınıza sizi ışıl ışıl bir şekilde karşılayan koridor çıkıyor. Koridorun giriş kısmına yerleştirilen ahşap kitaplık evin iç dekorasyonu hakkında bilgi verse de genel olarak tahminlerinizin çok çok üzerinde  güzelliğe sahip bir koridor dekorasyonu yapılmış. Estetik ve zarafet dolu koridor dekorasyonu unutamayacağınız bu evin bir parçası olarak dekore edilmiş.

Mutfağın doğallığı

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Mutfak
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Mutfak dekorasyonu oldukça şık bir şekilde yapılmış ve bütün mobilyalar ahşap olarak kullanılmış. Bu düşünce ile evin genel dekorasyonunun doğal olması sağlanmış.  Taş duvarların teşhir edilmesi için duvar rafları tercih edilmemiş ve yeterli mutfak tezgahı yapılarak mutfağın sade şık ve estetik olması sağlanmış.

Modern banyo

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS Kırsal Banyo
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

Banyo dekorasyonu hem modern tarzda hem de rustik tarzda dekore edilmiş.  Basit bir ayna, şık bir lavabo tercih edilerek taş evin genel durumuna uygun bir dekorasyona imza atılmış. Üç dilimli koyu renklere boyanmış olan petekler ve koyu renkli lavabo tezgahı ortaya bir şaheser çıkarmış.

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