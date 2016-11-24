Mütevazi bir ev ile doğaya açılan kapılar

Hepimiz filmlerde veya seyahatlerimizde çok güzel ve dokusu bozulmamış olan taş evler görmüşüzdür. Taş evlerin doğallığı ve bozulmamış dokusu bizlere farklı duygular yaşattığı için çok farklı hislere kapılırız. Bu nedenle bir taş ev sahibi olmak veya bir taş evde yaşayarak ömrümüzü geçirmek isteriz. Bu gün ömrünüzü geçirebileceğiniz bir çiftlik evine misafir oluyoruz. Çiftlik içindeki taş evi, detaylı bir şekilde inceleyerek farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Taş ev içerisinde kullanılan ahşaplar ve taş ahşap uyumunun eve kazandırdığı muhteşem zarafeti yakından inceleyerek sahibi olacağımız taş evlerde bu uyumu nasıl yapabileceğimiz hakkında fikir sahibi oluyoruz. Hayal gücünün ötesinde bir güzelliğe ve doğallığa sahip taş ev günümüzde çok nadir olarak inşa ediliyor olsa da homify farkı ile dünya üzerinde yer alan taş evleri ve taş evlerin çekici güzelliklerini yakından inceleyelim.