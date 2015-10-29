Mutfakların küçük ve kullanışlı ögeleri: Plastik, ahşap ve metal tabure modelleri

Ev dekorasyonunun en zahmetli kısmı, aksesuarlarından ekipmanlarına, su ve tesisat işlerinden mobilyalarına kadar birçok detayı uzmanlık gerektiren mutfak dekorasyonudur. Mutfak dekorasyonu yaparken, planladığınız stil ve dekorun kusursuz uygulanabilmesi için mutlaka uzman bir ekibin yardımını almanız gerekir zira elektronik ve ankastre ürünlerin sorunsuz kurulumu, su ve tesisat işlerinin düzgün ve doğru yapılması, sizi dekorasyon bittikten sonra çıkacak arızalara karşı koruyan en iyi önlemdir. İşin bu zorlu kısmını atlattıktan sonra geriye, seçeceğiniz aksesuar ve yan mobilyaları zevkinize göre yerleştirip tadını çıkarmak kalır.
Mutfak dekorasyonunda, yemek odasından ayrı olarak, küçük bir masa ve birkaç tabure bulundurmak, tek başınıza yiyeceğiniz yemekler veya hızlı atıştırmalar için uygun bir alan sağlayacaktır. Özellikle İngiliz mutfak dekorasyonunun önemli bir ögesi olan mutfak bar masası ve tabureler kahvaltı ve kısa öğünleriniz için ideal olacaktır. Bu yazımızda sizlere mutfak bar masalarının ekürisi, dar mutfakların kurtarıcısı, mutfakların küçük ama marifetli üyesi, tabureler üzerine örnekler derledik. Birbirinden şık ve modern, plastik, ahşap, metal tabure modelleri ile mutfak dekorasyonuna başlamak için sabırsızlanacaksınız.
Sandalye ve tabure tasarımlarının, tarihçelerine ve tasarımcılarına dair bilgiler edinmek isterseniz birbirinden güzel örnek dekorlarla hazırlanmış “En şık mutfaklar için 10 ikonik sandalye – tabure tasarımı” başlıklı yazımıza bakmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Farklı ürünler ve dekorlar içinse sitemizde arama yapabilirsiniz.
Beyaz klasik dolapların kullanıldığı bu mutfak, stili ve renk dengesi ile oldukça güzel bir dekor oluşturmuş. Orta tezgahın yanına konumlanan yarım daire şeklindeki kahvaltı masası, etrafına yerleştirilen üç adet ahşap tabure ile çok şık bir yemek alanı sağlamış. Dört adet metal ayağı bulunan ahşap tabure standart modeline rağmen orijinal bir görünüme sahip. İskandinav stilinin birçok göz alıcı ögesinin kullanıldığı bu dekor, mutfaklarında rahatlık ve şıklık arayanların severek kullanacağı bir model.
Renk temalı tasarımları literatüre kazandıran elbette ki kırmızı renktir. Dekorasyonda kırmızı rengin, sadece vurgu rengi veya renk grubu elemanı olarak değil, direkt tema olarak kullanımı oldukça popüler. Bu dekorda da kırmızı renk, bar masasında, taburelerde, dolaplarda ve aksesuarlarda kullanılmış. BT Mimarlık imzası taşıyan tasarım modern stili ve kullanışlı detayları ile dikkat çekiyor. Dekorda kullanılan kırmızı oturaklı, metal dört ayaklı tabureler renk ve stil bütünlüğünü pratik bir şekilde tamamlamış.
Mükemmel bir modern stil yaratan bu dekor, yine bir materyal veya rengin, tematik kullanımına örnek gösterilebilir. Metal ögelerin, metal görünümlü pürüzsüz yüzeylerle buluşturulduğu oldukça şık ve göz alıcı bir dekor. Sleek ve parlak görüntüsünün yanında keskin çizgileri ve güçlü dengesiyle de dikkat çekiyor. Porcel-Thin imzali tasarım, direkt ve endirekt aydınlatma ögelerinin ve geniş pencerelerin sağladığı, ferah bir ortam sunuyor.
Beyaz fon ve ahşap zemin ikilisine, metal ankastre ürünlerle canlılık katılmış başarılı bir modern tasarım örneği daha. Bu dekordaki metal iskeletli taburelerin alt ve sırt panellerinde deri kaplama kullanılmış. Dekora kontrast katan siyah lambalarla uyumlu siyah deri oturaklı tabureler güzel bir renk dengesi oluşturmuş. Ayrıca bu dekorda ahşap bar masasının bir avantajından bahsetmek istiyoruz. Bar ve kahvaltı masası olarak kullanımının yanı sıra gerektiğinde tezgah olarak da kullanılabiliyor. Özellikle tezgah olarak kullanmaya uyumlu mermer, ahşap, granit malzemeden üretilen bar masaları mutfakta çok işinize yarayacaktır.
Bar taburesi denince en sık kullanılan modellerden biri olan bu tabureler modeli ve rahatlığı ile mutfak dekorlarına da şıklık katıyor. Siyah ve beyaz renklerin yoğun kullanıldığı dekora parlak siyah tabureler oldukça yakışmış. Modern çizgilerin güçlü bir estetik oluşturduğu dekor, mobilya ve yan mobilya seçimi ile övgüyü hak ediyor.
Sıradan dekorların dışında bir çizgisi olan bu ferah mutfak birçok renk ve dokunun kullanıldığı dinamik bir yapıya sahip. Ahşap bar masası ve kırmızı oturaklı tabureler ile oldukça şık bir dekorasyon. Holland and Green imzası taşıyan tasarımda şıklığın yanı sıra konfor ve sağlamlık da göz önünde bulundurularak başarılı bir dekorasyon yaratılmış.
İskandinav stilin en dikkat çeken ögelerinin modern bir çizgide bir araya getirildiği bu tasarım, orta tezgahın bar masası olarak da kullanıldığı pratik bir yapıya sahip. Dolaplarda ve taburelerde kendini belli eden iskandinav şıklığı, parlak ve seramik ögelerle göz alıcı bir uyum oluşturmuş. Beyaz ve bebe mavisi ile sağlanan uçuk renk skalasına ahşap tabureler ile canlılık katılmış. Ahşap tabureler sırtlıklı ve metal ayaklı yapısı ile hem şık hem de oldukça sağlam görünüyor. Dekorda kullanılan metal detaylı cam lambalar stili başarı ile tamamlamış. Aksesuarlarla da güçlendirilen dekor çok leziz bir mutfak sunuyor.
Tabure ve sandalyelerde ahşabın ayrı bir yeri olduğu aşikar. Sağlamlık, dayanıklılık, şıklık ve doğallık gibi önemli unsurları barındıran ahşap malzemeler sadece tabure ve sandalyelerde de değil dekorasyonun hemen her detayında büyük ve önemli bir yer kaplıyor. Görselde eskitilmiş demir görünümlü çapraz ayaklara sahip ahşap tabureler var. Her stil ve dekorda rahatlıkla kullanılabilecek bu modeller hemen her mobilyacıda bulunabilecek kadar da popüler.
Albox Mobilya imzalı bu dekor ahşap ve beyaz uyumunun kıymetini bilenlerden. Beyaz lake dolapların, ahşap zemin, kapı ve mobilyalarla kombine edildiği dekorda kullanılan sandalyeler ise oldukça özel bir model. 1955 yılında Fin kökenli Amerikalı tasarımcı Eero Saarinen tarafından tasarlanan ve sonrasında oldukça popüler olan Tulip sandalyesi modelinden sandalyeler bu ahşap masaya çok yakışmış.
Tabureler kütle olarak küçük mobilyalar olduğundan model üzerinde rahatça oynanabiliyor. Bu avantajı iyi bir şekilde kullanan tasarımcılar binlerce farklı modelde tabure tasarlıyorlar. Dekorlarımızı farklılaştırmak ve kendimize özgün tarzlar yakalamak için iyi bir fırsat veren tabureler özellikle dar alanlı dekorlar için büyük şans. Görseldeki tabureler metal tek ayak üzerinde dengelenen, modernist yapıda tasarlanmış bir model. Farklı renk seçenekleri ile birçok stil ve dekoru süslemeye hazır.
My Italian Living imzalı tasarımlar renkleri ve fütüristik modelleri ile göz alıyor. Firma sayfasından diğer modellere de ulaşabilirsiniz. Bu modeller farklı geometrik desenleri ergonomik bir tasarımla buluşturmuş.
Yine aynı firmanın başarılı işlerinden bir örnek. Bu sefer metal üçgen ayaklar üzerine, dairesel çizgileri olan oturak eklenerek oluşturulmuş bir model görüyorsunuz. Canlı ve renkli bu modelleri ister tek renkten takım yaparak isterseniz farklı renkleri bir araya getirerek kullanabilirsiniz.