Türkiye'den özel tasarım evler

Hepsi birbirine benzeyen villa ve apartmanlardan, kimi zaman mimara sadece imza atması için götürülen derme çatma projelerden, ne malzeme, ne de mimari anlayış açısından hiçbir riskin alınmadığı evlerden siz de sıkıldınız mı? Her ne kadar Türkiye'yi son yıllarda, şehirlerimizi çirkinleştiren ve birbirine benzeten bir Toki zihniyeti sarmış olsa da, bir yandan da orijinal projeler peşinde koşan, dünyadaki muadilleriyle aşık atacak yetenek ve donanıma sahip olan genç bir mimar ve tasarımcı kuşağı var. Bugün size Türkiye'den, usta mimarların elinden çıkmış, özel tasarım ürünü oldukları her hallerinden belli olan ve zevk sahibi bir insanın içinde yaşamaktan gurur duyabileceği türden beş villa tanıtacağız. Özetle, Türkiye'de güzel şeyler de yapılıyor.
Mimari anlamda bir evin dikkat çekmesi için özgünlüğün yanısıra, farklı tarzları ve mimari anlayışları uyumlu şekilde bir araya getirmesi, biçim kadar fonksiyonellik ve kullanım rahatlığı gibi etkenleri de tasarım diline entegre etmesi beklenir. İç mimari işleri İstanbul merkezli Gkhn Erdgn Architecture Office tarafından üstlenen bu villa, ahşap, aluminyum ve brüt beton gibi farklı malzemelerin uyumlu kullanımının yanısıra, 20. yüzyıl modern mimarisine getirdiği yeni yorum ve geleneksel Türk mimarisini andıran küçük ilaveleriyle de dikkat çekiyor. Bir Osmanlı evinin cumbası gibi öne çıkan ve beton sütunların ayakta tuttuğu çıkıntı bunun hoş bir örneği. Ayrıca iki katlı evin dış cephesinde pencerelerin neredeyse tüm duvarı kaplayacak biçimde yapılması ve ahşap paravanlarla süslenmesi hem evin ışık ihtiyacının karşılanması, hem de enerji tasarrufu sağlanması bakımından bu villayı değerli kılan etkenler olarak dikkat çekiyor.
Mimaride özgünlük kadar, projenin içinde yer alacağı doğal çevreyle sağladığı uyum da önemlidir. Özellikle villa projelerinde, ortaya çıkan son ürünün etrafındaki doğal bitki örtüsü ve coğrafi yapıyla bütünleşme oranı ne kadar yüksekse, projeyi de o kadar başarılı saymak mümkün. Mimari projesi Teğet Mimarlık'a, iç mimarisi ise İstanbul merkezli Hande Köksal Interiors'a ait olan Bodrum-Yalıkavak'taki bu projede olduğu gibi. 130 metrekarelik bir alana yayılan villa, hem yöreye has beyaz dış cephe ve iç-dış ayrımını en aza indirgeyen akışkanlık prensiplerini uyguluyor, hem yatay mimarisiyle etrafındaki doğal ortamın görüntüsünü bozmuyor, hem de modern bir görünüm sunuyor. Doğal ışığı eve sokan geniş pencereler ve bu açıdan görünmeyen, diğer taraftaki taş duvarlar da mimarın geleneğe selamı olarak düşünülebilir.
Yazının başında hepsi birbirine benzeyen evlerden sıkıldınız mı diye sorarken, böylesine sıradışı ve farklı bir mimari anlayışın mümkün olduğunu belki düşünmediniz. Ama işte Ankara'da bulunan Ven Mimarlık tarafından aynı kentte gerçekleştirilen T Evi projesi mimarideki seçeneklerin sonsuz olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. İlk bakışta sade ve eklektik dış cephesiyle dikkat çeken ve yaklaşık 500 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen villa, eklektik bir tasarım anlayışın ve çinko, bazalt, zink, cam, brüt beton ve alüminyum gibi alışılmadık yapı malzemelerinin birbiriyle uyumlu kullanımıyla dikkat çekiyor. Geometrik şekillerin damga vurduğu yapının dış cephesini, ilgi çekici postmodern bir kompozisyon olarak de değerlendirmek mümkün. Ayrıca dikey mimari anlayışının, yoğun şehirleşmenin dayatması sonucu dikeye yönelen modern Uzakdoğu mimarisini andırdığı da söylenebilir.
Mimaride sınırları aşmanın bir yolu genel konsept ve tasarımı tamamıyla lokasyon tabanlı olarak oluşturup, bu sanatın kimi zaman da bir esneklik gösterisi olarak algılanabileceğini gösterebilmek. İzmir'de bulunan Unlimited Design'ın Çeşme'nin en güzel koylarından biri olan Ayayorgi'de gerçekleştirdiği bu projede olduğu gibi. Bu özgün villa, projeyi gerçekleştiren ekibin kendi ifadesiyle,
projenin adında barındırdığı gibi loft temasından yola çıkarak oluşturulan evler, bulunduğu arazinin kayalık yapısını, sakız, zeytin, ardıç, kekik gibi Ege’yi temsil eden ağaç ve bitkilerin oluşturduğu tekstürü bozmamayı hedefleyen bir anlayışla tasarlanmış. Dış cephede küpü andıran bir geometrik şeklin tercih edildiği ve yine etrafındaki doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak renk ve yapı malzemelerinin ustaca bir araya getirildiği yapı, doğal ışıktan faydalanması sağlayan yüksek camlarının yanısıra, dış cephede asil görünümlü Thermowood ahşap kullanımıyla da dikkat çekiyor. İç mekân tasarımında işlevsellik ve kullanım kolaylığının yanısıra enerji tasarrufunun da ön planda tutulduğu ev, bütün olarak bakıldığında yirminci yüzyıl modernizminin çağdaş, taze ve yer yer de endüstriyel bir tasarım diliyle yeniden yorumlanması anlamında ayrıca değer kazanıyor.
Son olarak çizgileri ve tasarım dili itibarıyla çok fazla ayrıksı görünmese de, mimaride bilinen kaidelerin en iyi şekilde uygulandığı ve kritik ilaveler sayesinde özgün bir görünüm kazanan bir villayla turumuzu bitirelim. Kırmızı İnşaat tarafından Çeşme'de inşa edilen, aluminyum doğrama, korkuluk ve silikon cephe gibi dış cephe işlemleri ise İzmir merkezli Akseki Yapı tarafından gerçekleştirilen bu çift katlı villa, yapay mimarisini ve keksin geometrik çizgilerini dengeleyerek, binayı adeta akışkan ve esnek bir hale sokan kavisli ilaveleriyle dikkat çekiyor. Beyaz ve grinin damga vurduğu yapının dış cephesinde, biri gölgelik işlevi de gören, diğer ise adeta yapının sınırını belirleyen bu kavisli ilavelerle villa tamamıyla orijinal bir hal alırken, üst kattaki geniş teras da bölgenin sıcak ikliminden maksimum faydalanmayı öngören bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.