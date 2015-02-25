Türkiye'den özel tasarım evler

Mimaride sınırları aşmanın bir yolu genel konsept ve tasarımı tamamıyla lokasyon tabanlı olarak oluşturup, bu sanatın kimi zaman da bir esneklik gösterisi olarak algılanabileceğini gösterebilmek. İzmir'de bulunan Unlimited Design'ın Çeşme'nin en güzel koylarından biri olan Ayayorgi'de gerçekleştirdiği bu projede olduğu gibi. Bu özgün villa, projeyi gerçekleştiren ekibin kendi ifadesiyle, projenin adında barındırdığı gibi loft temasından yola çıkarak oluşturulan evler, bulunduğu arazinin kayalık yapısını, sakız, zeytin, ardıç, kekik gibi Ege’yi temsil eden ağaç ve bitkilerin oluşturduğu tekstürü bozmamayı hedefleyen bir anlayışla tasarlanmış. Dış cephede küpü andıran bir geometrik şeklin tercih edildiği ve yine etrafındaki doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak renk ve yapı malzemelerinin ustaca bir araya getirildiği yapı, doğal ışıktan faydalanması sağlayan yüksek camlarının yanısıra, dış cephede asil görünümlü Thermowood ahşap kullanımıyla da dikkat çekiyor. İç mekân tasarımında işlevsellik ve kullanım kolaylığının yanısıra enerji tasarrufunun da ön planda tutulduğu ev, bütün olarak bakıldığında yirminci yüzyıl modernizminin çağdaş, taze ve yer yer de endüstriyel bir tasarım diliyle yeniden yorumlanması anlamında ayrıca değer kazanıyor.