​Türkiye’den 12 salon fikri

Modern veya klasik, her tarza uygun 12 harika salon örneğini derlediğimiz yazıyı inceleyerek kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.
İlk örneğimiz oturma odasıyla yemek odasının bir arada bulunduğu geniş bir salon. Şık tavan aydınlatması, ilgi çekici lambalar, beyaz duvarlarla aynı renkteki koltuklar vb. dışında salonda tek renkli parça desenli halı diyebiliriz. Eğer nötr renklerden oluşan bir dekorasyonunuz varsa tek eşyada ilgi çekici bir desen kullanabilirsiniz.
Büyük salondan sonra küçük bir örneğe geçelim. Mütevazi döşenmiş modern salonda gri koltuk takımı ve iç içe geçen yuvarlak sehpalar dışında çok az eşya var. Bu sadeliğine karşın salonun bir duvarı ise su yeşiline boyanıp orta kısmına “Beach” yazılmış. Esprili yazısı ve pastel renkleriyle sıradanlıktan kurtarılmış bir salon.
Üçüncü örnek yine geniş bir salon. Bu defa koltuk takımı öne çıkarken ahşap zemine yakın tondaki halı görünmez hale gelmiş. Minderleri de dahil olmakta üzere tüm oturma grubu beyaz renkli ancak yine de kendine özgü. Çünkü ince siyah çizgili kenarları takımı benzersiz kılıyor.
Bir başka lüks oturma odası örneğinde bu defa halı, koltuklar ve sehpa olmak üzere çok yumuşak ve nötr bir renk paleti görüyoruz. Üstelik epey geniş bir salon. Tüm bu açıklığa rağmen patlayan bir parça yok. Fakat lambalar çok ilgi çekici. Aydınlatmanın loş ışığı öyle sıcak ki adeta şömine ateşine uyum sağlıyor.
Eğer duvara denk gelen koltuklarınız varsa ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yoktur. Ancak resimdeki gibi televizyon duvarda, koltuklar odanın ortasında bulunuyorsa koltuğun arkasına konsol koymalısınız. Çünkü ortada bulunan bir koltuğun arka kısmı estetik bir manzara oluşturmaz. Oysa koltukla bitişik bir konsol bu sorunu kolayca çözer.
Daha önceki bir örnekte duvarda esprili bir yazı görmüştük. Bu örnekte ise duvarda devasa bir ağaç figürü bulunuyor. Salonda çıkartma kullanmak çok zamane işi gelebilir kulağa. Fakat resimdeki gibi klasik bir salona dahi uygun bir figür bulmak mümkün. Sonuç gayet başarılı.
Bir başka oturma odası örneğinde kadife koltuk, gösterişli bir avize, altın renkli detaylar ve oymalı ahşap mobilyalar görüyoruz. Buraya kadar klasik stilin en çok rastlanılan özellikleri mevcut. Ancak sıra dışı bir şey var ki o da koltuk seçimi. Neredeyse tüm odayı kaplayan koltuk yekpare durumda. Bu da salona orijinallik katıyor.
Sırada modern ve otantik bir salon dekorasyonu var. Yöresel kilimleri andıran rengarenk halısı ve kaç parçadan oluştuğunu sayamadığımız orijinal sehpa takımı öyle ilgi çekici ki koltuklar fark edilmiyor bile. Aynı zamanda duvardaki ilginç karelerden oluşan dekoratif obje dekorasyona karakter katan detaylardan.
Gösterişli avizeler ve altın rengini genellikle klasik stilde görmüşüzdür. Bu salon dekorasyonu ise son derece çağdaş. Altının şıklığı ve göz alıcılığına fon rengi olarak seçilen uçuk maviler parıltıyı daha da vurguluyor.
Bakır rengi ve göz yormayan yumuşak tonların kullanıldığı oturma odasında saks mavisi koltuk tüm bakışları üstüne çekercesine güçlü duruyor. Tek bir eşyayı öne çıkarmak için renk kullanmak kolay gibi görünse de bir o kadar zor.
Son örneğimiz tek yerine iki rengin karıştırıldığı bir salon modeli. Ahşap hariç her şeyin bordo ve beyaz olduğu dekorasyon bu haliyle epey dikkat çekici.
Türkiye'den daha fazla örnek görmek isterseniz ’Türkiye'de bir evden size ilham verecek 11 örnek’ başlığına göz atabilirsiniz.