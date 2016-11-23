​Türkiye’den 12 salon fikri

Bir başka lüks oturma odası örneğinde bu defa halı, koltuklar ve sehpa olmak üzere çok yumuşak ve nötr bir renk paleti görüyoruz. Üstelik epey geniş bir salon. Tüm bu açıklığa rağmen patlayan bir parça yok. Fakat lambalar çok ilgi çekici. Aydınlatmanın loş ışığı öyle sıcak ki adeta şömine ateşine uyum sağlıyor.