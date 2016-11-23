현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

​Türkiye’den 12 salon fikri

nihal e. nihal e.
homify Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Modern veya klasik, her tarza uygun 12 harika salon örneğini derlediğimiz yazıyı inceleyerek kendi eviniz için ilham alabilirsiniz.

​1- Desenli halı seçin

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz oturma odasıyla yemek odasının bir arada bulunduğu geniş bir salon. Şık tavan aydınlatması, ilgi çekici lambalar, beyaz duvarlarla aynı renkteki koltuklar vb. dışında salonda tek renkli parça desenli halı diyebiliriz. Eğer nötr renklerden oluşan bir dekorasyonunuz varsa tek eşyada ilgi çekici bir desen kullanabilirsiniz.

​2- Duvarı hareketlendirin

Yazlık ev izmir çeşme boyalık, Uka İçmimarlık Uka İçmimarlık Minimalist Oturma Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Yeşil
Uka İçmimarlık

Uka İçmimarlık
Uka İçmimarlık
Uka İçmimarlık

Büyük salondan sonra küçük bir örneğe geçelim. Mütevazi döşenmiş modern salonda gri koltuk takımı ve iç içe geçen yuvarlak sehpalar dışında çok az eşya var. Bu sadeliğine karşın salonun bir duvarı ise su yeşiline boyanıp orta kısmına “Beach” yazılmış. Esprili yazısı ve pastel renkleriyle sıradanlıktan kurtarılmış bir salon.

​3- Detaylara özen gösterin

homify Modern Oturma Odası Beyaz
homify

homify
homify
homify

Üçüncü örnek yine geniş bir salon. Bu defa koltuk takımı öne çıkarken ahşap zemine yakın tondaki halı görünmez hale gelmiş. Minderleri de dahil olmakta üzere tüm oturma grubu beyaz renkli ancak yine de kendine özgü. Çünkü ince siyah çizgili kenarları takımı benzersiz kılıyor.

​4- Aydınlatmayla sıcak bir ambiyans yaratın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bir başka lüks oturma odası örneğinde bu defa halı, koltuklar ve sehpa olmak üzere çok yumuşak ve nötr bir renk paleti görüyoruz. Üstelik epey geniş bir salon. Tüm bu açıklığa rağmen patlayan bir parça yok. Fakat lambalar çok ilgi çekici. Aydınlatmanın loş ışığı öyle sıcak ki adeta şömine ateşine uyum sağlıyor.

​5- Koltuk arkasına konsol yerleştirin

Lote estreito casa espaçosa., Magno Moreira Arquitetura Magno Moreira Arquitetura Modern Oturma Odası
Magno Moreira Arquitetura

Magno Moreira Arquitetura
Magno Moreira Arquitetura
Magno Moreira Arquitetura

Eğer duvara denk gelen koltuklarınız varsa ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yoktur. Ancak resimdeki gibi televizyon duvarda, koltuklar odanın ortasında bulunuyorsa koltuğun arkasına konsol koymalısınız. Çünkü ortada bulunan bir koltuğun arka kısmı estetik bir manzara oluşturmaz. Oysa koltukla bitişik bir konsol bu sorunu kolayca çözer.

​6- Salonda bahar etkisi

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Daha önceki bir örnekte duvarda esprili bir yazı görmüştük. Bu örnekte ise duvarda devasa bir ağaç figürü bulunuyor. Salonda çıkartma kullanmak çok zamane işi gelebilir kulağa. Fakat resimdeki gibi klasik bir salona dahi uygun bir figür bulmak mümkün. Sonuç gayet başarılı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​7- Yekpare koltuk

Perde Tasarım PİLE PERDE Klasik Oturma Odası
PİLE PERDE

Perde Tasarım

PİLE PERDE
PİLE PERDE
PİLE PERDE

Bir başka oturma odası örneğinde kadife koltuk, gösterişli bir avize, altın renkli detaylar ve oymalı ahşap mobilyalar görüyoruz. Buraya kadar klasik stilin en çok rastlanılan özellikleri mevcut. Ancak sıra dışı bir şey var ki o da koltuk seçimi. Neredeyse tüm odayı kaplayan koltuk yekpare durumda. Bu da salona orijinallik katıyor.

​8- Dikkat çeken şekiller

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Sırada modern ve otantik bir salon dekorasyonu var. Yöresel kilimleri andıran rengarenk halısı ve kaç parçadan oluştuğunu sayamadığımız orijinal sehpa takımı öyle ilgi çekici ki koltuklar fark edilmiyor bile. Aynı zamanda duvardaki ilginç karelerden oluşan dekoratif obje dekorasyona karakter katan detaylardan.

​9- Klasikle moderni birleştirin

homify Modern Oturma Odası salon,perde,yastık,chester,kitaplık,salon tasarım,tasarım
homify

homify
homify
homify

Gösterişli avizeler ve altın rengini genellikle klasik stilde görmüşüzdür. Bu salon dekorasyonu ise son derece çağdaş. Altının şıklığı ve göz alıcılığına fon rengi olarak seçilen uçuk maviler parıltıyı daha da vurguluyor.

​10- Tek bir parçayı vurgulayın

Başkent LOFT Salon Çalışması Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası Ahşap
Origami Mobilya

Başkent LOFT Salon Çalışması

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Bakır rengi ve göz yormayan yumuşak tonların kullanıldığı oturma odasında saks mavisi koltuk tüm bakışları üstüne çekercesine güçlü duruyor. Tek bir eşyayı öne çıkarmak için renk kullanmak kolay gibi görünse de bir o kadar zor.

​11- İki rengi harmanlayın

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Son örneğimiz tek yerine iki rengin karıştırıldığı bir salon modeli. Ahşap hariç her şeyin bordo ve beyaz olduğu dekorasyon bu haliyle epey dikkat çekici.

Türkiye'den daha fazla örnek görmek isterseniz ’Türkiye'de bir evden size ilham verecek 11 örnek’ başlığına göz atabilirsiniz.

Görenleri hayran bırakan 150 m² şık bir daire
Bu salonlardan siz en çok hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler