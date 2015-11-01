Asma tavanlar: 10 şahane örnek

Asma tavanların en çok kullanıldığı alanlardan biri pek tabii ki koridor ve holler. Bunun en büyük nedeni de koridor alanlarını dolduracak mobilyaların olmaması ve bu boş ve genelde de aksesuarlarla süslenemeyecek kadar dar alanların bir şekilde hareketlendirilmeye ihtiyaç duymaları. Koridor yolunu daha da daraltmadan ona şıklık ve estetik katmanın en kolay yollarından biri asma tavan uygulamaları. (Koridorunuz için farklı dekorasyon fikirleri arıyorsanız Koridor dekorasyonu üzerine yaratıcı fikirler isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)