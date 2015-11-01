Asma tavanlar: 10 şahane örnek

Asma tavan uygulamaları tarz, şekil ve fonksiyon açısından oldukça çeşitlilik gösteriyor. Asma tavanlar evinizdeki her yaşam alanına uyum sağlayabileyen tarzlara sahip oldukları gibi, aynı zamanda ışıklandırmayı daha da modern bir hale getirmek ya da havadan ısıtma ünitelerini gizlemek için de mükemmel tasarım araçları. Ayrıca koridor gibi uzun ve ince alanlarda da derinlik sağlıyorlar asma tavanlar. Bu yazımızda da hem kullanışlı hem de şık duran 10 farklı asma tavan uygulaması örneğini ele alacağız.
Asma tavanların sıra dışı ve alışık olmadığımız kullanım alanlarından biri de ısıtma ünitelerini içeren tavan uygulamaları. Asma tavanların içlerine aydınlatma gizlendiğinde ne kadar harika sonuçlar yarattığını hepimiz biliyoruz, ısıtıcılar ve havalandırma üniteleri de aynı şekilde asma tavanların arasına gizlenebiliyor. Eğer siz de evde kalabalık yaratan kalorifer peteklerini, elektrikli ısıtıcıları ya da klimaları görmek istemiyorsanız asma tavana gizlenen ısıtma uygulamalarına bir göz atmanızı öneririz.
Asma tavanlar bir odanın bütününe uygulanabileceği gibi yalnızca belirli bir kısmına da uygulanabiliyorlar. Sanson Architects tarafından dizayn edilen bu ferah salonda da salonun aydınlığı ve havadar atmosferi merdivenlerin üzerine uygulanan asma tavan sayesinde sağlanıyor. Asma tavanın sağladığı derinlik, zemindeki açık renk ahşap dokuya ve odadaki cam ve metal malzemelerin modern görünümüne eşlik ediyor.
Asma tavanlar yaşam alanlarının estetik görüntüsüne eşsiz katkılarda bulunan tasarım unsurları olarak bulundukları her odada dikkat çekiyorlar pek tabii ki. Yirminci yüzyılın mimari anlayışıyla inşa edilen bu yüksek tavanlı eski evin yenileme projesinde de tasarımcılar alçıpan tavan uygulamasıyla mekana modern bir atmosfer kazandırmışlar.
Bu örnekte ise alçıpan bir tavana eşlik eden yine tamamen alçıpandan yapılmış bir kütüphaneyle karşılaşıyoruz. Burası 80 metrekarelik küçük bir apaman dairesinin işlevsiz ve penceresiz dar bir odacığı imiş ve harika bir kütüğhane alanına çevrilerek hem alana işlev kazandırılmış hem de eve şık ve estetik bir katkıda bulunulmuş. Penceresiz odacığın ışıklandırması da alçıpan tavan sayesinde çok daha aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratıyor.
Asma tavanların en çok kullanıldığı alanlardan biri pek tabii ki koridor ve holler. Bunun en büyük nedeni de koridor alanlarını dolduracak mobilyaların olmaması ve bu boş ve genelde de aksesuarlarla süslenemeyecek kadar dar alanların bir şekilde hareketlendirilmeye ihtiyaç duymaları. Koridor yolunu daha da daraltmadan ona şıklık ve estetik katmanın en kolay yollarından biri asma tavan uygulamaları. (Koridorunuz için farklı dekorasyon fikirleri arıyorsanız Koridor dekorasyonu üzerine yaratıcı fikirler isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)
Salonun yemek alanıyla ya da açık mutfakla aynı alanda olduğu evlerde asma tavan uygulamaları ile iki farklı işlevi olan yaşam alanlarını ayırmak da oldukça şık çözümlerden biri. Hiçbir duvar ya da ayırıcı panele ihtiyaç duymadan ve böylece odanızı daraltmanıza gerek kalmadan yalnızca asma tavan uygulamasının getireceği farklılıkla yaşam alanlarınızı bölebilir ve sınırlarını belirleyebilirsiniz.
Özellikle alçak tavanlı evlerde büyük avize kullanımının odayı daha da küçülteceği ve çıplak ışıklandırmaların da oldukça bayağı bir görüntü yaratacağı göz önünde bulundurulursa modern bir aydınlatma yaratmanın en iyi yolu asma tavana gizlenmiş ışıklandırma sistemleri diyebiliriz.
Asma tavanlar işlevsel oldukları kadar dekoratif ve estetik açılardan da yaşam alanlarının dekorasyonlarının karakterini öne çıkartan tasarım unsurlarıdır. Örneğin aksi halde son derece sıradan görünecek modern bir dekorasyon, asma tavanın şıklığıyla bir araya geldiğinde eşsiz ve özgün bir görünüme kavuşabilir.
Klasik asma tavan uygulamalarını daha da sıra dışı ve farklı hale getirerek yaşam alanlarınızın karakterini daha vurgulu ve dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Mesela bu dekorasyonda oturma odası ve yemek odasını ikiye bölen bir asma tavan dekorasyonu örneğiyle karşılaşıyoruz. Yemek alanının üzerinde yer alan tavanda led ışıklar, oturma alanının üzerinde ise ahşap ayrıntılar bulunuyor.
Asma tavanlar yalnızca evlerde değil, aynı zamanda ofis alanlarında ve hatta sanatsal sergi alanlarında da mekanın karakterini ve gösterişini arttıran tasarım detaylarından. Bu resim galerisinde de ziyaretçilerin sanatsal aktivitelerini çok daha aydınlık, derin ve ferah bir ortamda geçirmelerini sağlamak için asma tavan uygulaması yaratılmış.