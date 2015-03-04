Ev dekorasyonunda olmazsa olmaz: Salon bitkileri

Salonlar evin misafir denetimine en açık bölümleri. Oturma grupları, kanepeler ve TV üniteleri de salonların başlıca mobilyalarını teşkil ediyor. Bu ana mobilya parçaları için ev sahiplerinin çok sayıda seçeneği var. Mobilyaları yerleştirdikten sonra iş çeşitli aksesuarlara salona makyaj yapmaya kalıyor. Duvarlar için tablolar, sehpaların üstüne biblolar, mumlar ve fotoğraf albümleri bu aksesuarlar arasında en çok tercih edilenler. Salonlara canlılık katmak için ise genelde canlı çiçeklere başvuruluyor. Hem dekoratif özellikleri hem de gündüz salgıladıkları oksijenle salonlara ferahlık katan salon çiçeklerini salona nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda daha önce de bir yazı yayınlamıştık. Bu yazıda da yine yerli tasarımcıların imzasını taşıyan salonlarda çiçeklerin nasıl kullanıldığına bakacağız.
Gür ve iyi büyüyen çiçekleri seviyorsanız pek çok farklı türünü bulabileceğiniz salon palmiyeleri tam size göre olabilir. Bu çiçekler için salonunuzun aydınlık olması çok önemli. Bu salonda da çok sayıda pencere sayesinde aydınlık bir atmosfer sağlanmış. Zaten köşedeki çiçeğin boyundan da bunun nasıl olumlu etki ettiğini görebiliyoruz.
Gri, beyaz ve ahşap renklerinin hakim olduğu salona renk katkısını saksıdaki büyük salon palmiyesi sağlıyor. Saksısı kendi boyuna göre küçük bile diyebileceğimiz çiçek, ışığa kavuştuğu sürece yaptığı fotosentez yoluyla oksijen üreten çiçek salonda sağlıklı bir hava oluşmasını sağlıyor.
Bu salonda dekorasyonlarında canlı çiçeklere her zaman yer vermeye gayret gösteren Paker Mimarlık'ın imzası bulunuyor.
Kimileri büyük çiçeklerden hoşlansa da, bu tür çiçekler bazılarına uygun değildir. Küçük saksı çiçeklerini yerleştirmek daha kolay olur. Aşk merdiveni de kolay yerleştirilebilecek çiçekler arasında. Asıl ismi Fujer olan bu çiçeğe neden aşk merdiveni denildiği hakkında hiçbir fikrimiz yok ama belki de çiftlerin salonunda olması, çiftlerin aşkını sonsuz kılmaya yardımcı oluyordur.
Resimde saksısının üstünde durduğu banka dikkat çekmek istiyoruz. Standart çizgilerde üretilmeyen bank sanki ormandan kesilmiş bir ağacının tomruğunun cilalanıp ayak çakıldıktan sonra salona konuvermiş gibi duruyor. Üzerine çiçek koymak için çok doğru bir konsept. O da doğal malzemeden yapılmış.
Bu resim de Paker Mimarlık'ın tasarımlarından alınmış.
Resimde gördüğümüz salon Zerart Mimarlık'ın imzasını taşıyor. Duvardan oturma gruplarına, halıdan, şömineye kadar her yere hakim olan gri rengin ağırlığını kırmak için akılcı bir biçimde bir saksı çiçeği kullanılmış. Ancak bu sefer çiçeğin kullanım yeri ortadaki sehpanın üstü olmuş. Bunun gibi tek ve donuk bir rengin hakim olduğu salondaki tek renkli havayı dağıtmak için çiçeğin merkezde yer alması daha yerinde bir seçim olmuş. Yuka çiçeği özel olarak gün ışığını ihtiyaç duymayan özelliğiyle illa da pencere kenarında durmak zorunda değil.
Sonbahar aylarında Akdeniz'e yolunuz düşerse, limon ağaçlarının sarı-yeşil renkleri ve mis gibi kokularının her yanı sardığını görürsünüz. Son dönemlerde limon ağaçlarına evlerde de rastlar olduk. Sekiz dokuz derecenin altında sıcaklıklara dayanamayan limon ağacı sıcak bölgelerde yaşayan ev sahipleri için düşünülebilecek bir tercih. Sapsarı renkleriyle salonunuza görsel olarak katkı sağlayan limonlar, sofranıza da lezzet katabilir.
Bu salonda görüldüğü gibi büyük salon çiçeklerini geniş pencere ve balkonların önüne koyarak adeta bir sera oluşturabilirsiniz. Limon ağacının yanı sıra, salon palmiyesi ve benjamin çiçeğinin de bulunduğu bu salon insanın içini açıyor. Tezgahın üzerindeki orkideye de ayrıca değinmek gerek. Kadınların aklını başından alan orkideler bu salona da çok hoş bir hava katmış.
Bu son derece iç açıcı salon da Paker Mimarlık'ın elinden çıkmış.
5 El Dekorasyon ve Mimarlık'ın hünerli ellerinden çıkmış bu salonda paşa kılıcı olarak da bilinen sunsaveria çiçeği kullanılmış. Paşa kılıcı da cam kenarına ihtiyaç duymayan çiçeklerden. Burada da kanepenin yanına yerleştirilen çiçek, gri, siyah ve ahşap renginin domine ettiği salona renkli bir dokunuşta bulunmuş. Çiçeğin saksısı ve orta sehpanın da birbiriyle uyum sağladığına dikkat çekmek gerekiyor.
Bu konuyla ilgili daha önce yazdığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz.