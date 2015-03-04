Ev dekorasyonunda olmazsa olmaz: Salon bitkileri

Gür ve iyi büyüyen çiçekleri seviyorsanız pek çok farklı türünü bulabileceğiniz salon palmiyeleri tam size göre olabilir. Bu çiçekler için salonunuzun aydınlık olması çok önemli. Bu salonda da çok sayıda pencere sayesinde aydınlık bir atmosfer sağlanmış. Zaten köşedeki çiçeğin boyundan da bunun nasıl olumlu etki ettiğini görebiliyoruz.

Gri, beyaz ve ahşap renklerinin hakim olduğu salona renk katkısını saksıdaki büyük salon palmiyesi sağlıyor. Saksısı kendi boyuna göre küçük bile diyebileceğimiz çiçek, ışığa kavuştuğu sürece yaptığı fotosentez yoluyla oksijen üreten çiçek salonda sağlıklı bir hava oluşmasını sağlıyor.

Bu salonda dekorasyonlarında canlı çiçeklere her zaman yer vermeye gayret gösteren Paker Mimarlık'ın imzası bulunuyor.