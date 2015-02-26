Bir İskenderun mucizesi

Son yıllarda ülke genelinde inşaat sektörü büyük bir atılım yaptı. Bu hızlı gelişme, mimari ve iç mimari alanlarında da paralel bir gelişmeyi beraberinde getirdi. 30-40 metrekarelik apartlardan saray gibi villalara kadar her tür bütçeye ve ihtiyaca uygun konutlar üretiliyor ve bu konutlar tasarımlarıyla birbirleriyle yarışıyor. Bu gelişmelerin bir güzel tarafı da bu güzelliklerin sadece üç dört büyük şehirlerde değil, ülkenin genelinde görülmesi. Çok kültürlü yapısıyla örnek oluşturan şehrimiz Hatay da mimari trendleri yakından takip eden bölgelerden birisi. Homify'da şimdiden Hatay bölgesinde faaliyet gösteren bir çok uzmanımız var.

İskenderun yoğun nüfusuyla pek çok şehir merkezini geride bırakan bir ilçe. Hatay'ın en büyük ilçesi olan İskenderun da konut sektöründe epeyce ileri gitmiş durumda. Çağrı Aytaş İç Mimarlık firması da bu gelişme de pay sahibi kurumlardan bir tanesi.

Konut, ofis, mağaza, kafe, restoran, kültürel ve toplumsal yapılar gibi birçok alanda mimarlık, inşaat, iç mimarlık ve proje yönetimi konularında proje ve uygulama hizmeti sunan firma çok sayıda başarılı projeye imza atmış. Bugün bu projelerden birine yakından bakacağız.

Proje İskenderun'da denize sıfır bir alanda inşa edilen 60 villalık süper lüks bir sitede yer alıyor. Çağrı Aytaş'ın hünerli ellerinden çıkan tasarım nefese kesici güzellikte.