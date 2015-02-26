Bir İskenderun mucizesi

Son yıllarda ülke genelinde inşaat sektörü büyük bir atılım yaptı. Bu hızlı gelişme, mimari ve iç mimari alanlarında da paralel bir gelişmeyi beraberinde getirdi. 30-40 metrekarelik apartlardan saray gibi villalara kadar her tür bütçeye ve ihtiyaca uygun konutlar üretiliyor ve bu konutlar tasarımlarıyla birbirleriyle yarışıyor. Bu gelişmelerin bir güzel tarafı da bu güzelliklerin sadece üç dört büyük şehirlerde değil, ülkenin genelinde görülmesi. Çok kültürlü yapısıyla örnek oluşturan şehrimiz Hatay da mimari trendleri yakından takip eden bölgelerden birisi. Homify'da şimdiden Hatay bölgesinde faaliyet gösteren bir çok uzmanımız var.
İskenderun yoğun nüfusuyla pek çok şehir merkezini geride bırakan bir ilçe. Hatay'ın en büyük ilçesi olan İskenderun da konut sektöründe epeyce ileri gitmiş durumda. Çağrı Aytaş İç Mimarlık firması da bu gelişme de pay sahibi kurumlardan bir tanesi.
Konut, ofis, mağaza, kafe, restoran, kültürel ve toplumsal yapılar gibi birçok alanda mimarlık, inşaat, iç mimarlık ve proje yönetimi konularında proje ve uygulama hizmeti sunan firma çok sayıda başarılı projeye imza atmış. Bugün bu projelerden birine yakından bakacağız.
Proje İskenderun'da denize sıfır bir alanda inşa edilen 60 villalık süper lüks bir sitede yer alıyor. Çağrı Aytaş'ın hünerli ellerinden çıkan tasarım nefese kesici güzellikte.
Geniş pencerelerden Akdeniz'in masmavi sularını görebildiğiniz salonda evin her yerinde olduğu gibi beyaz renk hakim. Beyaz evin ferahlığını bir kat daha arttırmış. Son derce şık köşeli koltuk ve duvara gömülü televizyon ünitesi salonun başrol oyuncuları durumunda. İskeleti beyaz, yüzeyi ahşap rengi orta sehpası televizyon ünitesiyle uyum içinde. Yerdeki gri halı ve koltukların bordo kırlentleri salonda beyaz ve ahşap rengi dışında görülebilen diğer renkler. Fotoğrafın ön bölümünde gördüğümüz ise açık mutfak ve salon kısmını ayıran, aynı zamanda yemek masası olarak da kullanılabilen mutfak tezgahı.
Üç katlı villanın ikinci katı asma kat şeklinde tasarlanmış. Böylece salonun bir bölümü üçüncü kata kadar uzanan yüksek tavanıyla dikkat çekiyor. Bu bölüme yemek masası koyularak yemek bölümü olarak kullanılması tercih edilmiş. Yemek masasının aydınlatması için ise tavandan sallanan metal lambalar kullanılmış. Metal kullanımı evin geneline hakim olan beyaz ve gri uyumunu tamamlamış.
Eminiz her ev kadını Akdeniz'e bakan bir mutfakta yemek yapmayı ister. Bu evin sahibi hanımefendi bu isteğine ulaşacak. Geniş pencereler, beyaz duvarlar ve başarılı aydınlatma sayesinde aydınlık ve ferah bir havaya sahip olan evin mutfağı da bu durumdan nasibini alıyor. Mutfak dolapları için de beyaz tercih edilmiş. Ankatre cihazların siyah rengi ise beyazın ağırlıkta olduğu mutfağa hoş bir kontrast katmış.
Bu açıdan da evin salonu ve mutfağı arasındaki bağlantıyı görüyoruz. Mutfak her taraftan Akdeniz manzarasıyla çevrili. Bir önceki resimde gördüğümüz mutfak penceresinin yanında mutfaktan salonun geniş pencerelerini görmek de mümkün. Salonla mutfağın birleştiği yerde az kişinin olduğu yemeklerde kullanılabilecek bir yemek masası tezgah var. Bu tezgahın aydınlatması yukarıdan sallanan üç karpuz lambayla yapılmış.
Üçüncü kattaki yatak odası da Akdeniz manzarasına hakim. Minimaliste yakın bir anlayışla dekore edilen yatak odasında doğal renkler tercih edilmiş. Bej renkli karyola duvara entegre dekoratif başlığıyla dikkat çekiyor. Sabah kalktığınızda aşağıya inmeden gazetelere göz atabileceğiniz bir sehpa ve şık bir kırmızı okuma koltuğu da yatak odasına renk katan mobilyalar olmuş. Odanın ışıklandırmasının ne kadar başarılı olduğuna da dikkat çekmek gerekli.
Çocuk odası için kırmızı ve beyaz renkler tercih edilmiş. Kırmızı kalpli duvar kağıtları, kırmızı desenli nevresim takımları ve kırmızı beyaz perdeler odaya kırmızı ve beyaz ağırlığı kazandırmış. Odada bulunan koltuk ve sehpa ise çok sempatik görünüyor.
Evin banyosu da görülmeye değer. Turumuzu son derece rahatlatıcı bir görünüme sahip banyoyla sonlandırıyoruz. Gri, beyaz ve bejin hakim olduğu banyonun başrol oyuncusu ise davetkar görünümüyle hidromasajlı küvet oluyor.