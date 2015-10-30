En şık mutfaklar için birbirinden güzel tabure çeşitleri

Tarihten günümüze gelmiş en eski oturak formlarında biri olan tabureler, günümüzde hala sıklıkla kullanılmakta. Konutlarda en çok mutfaklarda, ticari mekanlarda ise en çok barlarda gördüğümüz taburelerin yaygın olarak bir, üç ya da dört adet bacakları bulunmakta. Basit bir tanımla, kolçak ve sırt kısmı olmayan oturak olarak anılan tabureler, aslında günümüzde bu tanımın oldukça dışına çıktılar. Bu tanımın dışına çıkmalarında en büyük sebep ise bar taburesi olarak adlandırdığımız, yüksek tezgaha uyum sağlayabilmesi adına uzun bacaklı olan çeşitlerin bazılarında alçak bir sırt kısmının ve hatta kolçakların dahi görülebilmesi.
Taburelerin genelde mutfakta kullanılmasının başlıca nedeni, mutfakta bulunan ve kahvaltı barı olarak da anılan yüksek tezgahların uzun yemeklerden ziyade günlük kahvaltı ya da hızlı bir öğle/akşam yemeği gibi, sohbeti ve sosyalleşmeyi en az oranda barındıran ve tabiri caizse, fazla oyalanmadan yalnızca karın doyurmak için kullanılan bir masa türü çevresinde olmasından kaynaklanıyor. Sandalyelere göre açık ara az yer kaplamaları bir yine etkenlerden biri. Taburelerin oturma kısımları herhangi bir sandalyeye göre oldukça küçüktür. Bu da taburelerin sandalyelere göre daha az yer kaplamalarına neden olur ve nihayetinde az küçük bir alana daha fazla sayıda tabure sığar. Sırt kısımlarının olmaması ya da alçak ve küçük olması ise taburelerin görsel açıdan mekanda kalabalık yapmamasını sağladığı gibi, kullanılmadıkları zamanlarda kolayca tezgah altında depolanmalarına olanak tanır.
Bu sayfamızda farklı mutfak dekorasyon tarzlarına göre seçilmiş birçok değişik modelde tabure çeşitlerini derledik. Çoğu modern tarzda olan ancak stil açısından tamamen farklı tiplerde tasarlanmış bu tabure modellerinin malzemeleri de birbirinden oldukça farklı. Ahşaptan plastiğe, deriden koyun postuna birçok farklı malzeme kullanılarak imal edilen tabure modellerini, bu sayfada, iç mimar ve dekoratörlerin ne tür mutfak tasarımlarıyla kullandıklarını de inceleme fırsatı bulacağız.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu sevimli tabureler Galli firma Baa Stools tarafından tasarlanıp imal edilmiş. Mutfağınızda
wow etkisi yaratacak, sıcak ve sevimli etkiye sahip olan bu tabureler meşe ağacından iskelet üzerine koyun postu kaplı minderler şekilde imal edilmiş. Çıkartılıp takılma imkanı veren bu sevimli minderlerin patlıcan moru, kül grisi ve beyaz renkte seçenekleri mevcut.
Baa Stools, yüksek bar taburelerinin yanı sıra, puf ve makyaj masası taburesi de tasarlayıp üretiyor. Firma ayrıca, birçok farklı renkte, yalnızca koyun postu tabure minderi satışı da yapıyor.
Modern çizgilere sahip bu şık mutfakta kırmızı, beyaz ve siyah renkler krom detaylarla kullanılmış. Mutfak dolaplarında kırmızı ve beyaz kombinasyonu kullanılırken, ada ünitede siyah tezgah altına kırmızı stant olacak şekilde bir renk çalışması uygun görülmüş. Kulplar ve aspiratör, eviye gibi parçalar ise komple metal renginde. Ada ünitenin kenarında kullanılan taburelerde de aynı şablonu görebiliriz. Kırmızı plastik oturma yerlerine sahip olan taburelerin ayalarında parlak krom malzeme kullanılmış. Monotonluk ise sert hatlara sahip olan mekana organik görünümlü yuvarlak hatlara sahip taburelerin yerleştirilmesi ise kırılmış.
Fotoğrafta, Belçikalı mimarlık firması Pavillonchamps Atelier d’Architecture tarafından dekore edilmiş muhteşem bir orman evinin mutfağını görmekteyiz. Orman evi, yayla evi ya da bağ evi dendi mi illaki geleneksel dekorasyon olmalı gibi bir ön yargıya sahibiz ancak bu evin iç dekorasyonu, dekor anlayışının hiç de öyle olmak zorunda olmadığının bir kanıtı. Modernist bir prensiple şık, sade ancak kaliteli ve sağlam görünüşlü midcentury mobilya parçalarıyla dekore edilmiş olan ev adeta ezber bozan bir dekorasyon anlayışına sahip. Aynı uygulamayı mutfak tezgahı için seçilen taburelerde de görebiliriz. Üst kısmı siyah renge boyalı üç ayaklı ahşap tabureler sade tasarımları ve modern görüntüleri ile mekanım dekorasyon anlayışına son derece uyum sağlamış vaziyette.
İtalyan tasarımcı Stefano Giovannoni'nin bu ikonik taburelerini mutlaka daha önce de görmüşsünüzdür. Krom kaplama metal ayak üzerinde yükselen plastik oturma yerine sahip olan bu tabure modeli 1997 yılında tasarlanmış. Ayak koyma yeri ve hafif yüksek sırtı ile son derece ergonomik bir yapıya sahip olan bu tabure modelinin onlarca farklı rengi mevcut. Fütüristik yapısı sayesinde Star Trek ve Lost in Space gibi uzay temalı dizi ve filmlerde de kullanılmış olan Bombo taburenin bazı modelleri, aynı zamanda yüksek ayarına da sahip. Böylece, bu tabureyi yüksek bar taburesi ya da alçak normal tabure şeklinde kullanabilirsiniz. Atadan Dekorasyon tarafından modern ve renkli bir dekor içerisinde kullanılan bu tabure modelinin oturmak kısmı üç yüz altmış derece dönebilen bir yapısı var.
Makaron, badem tozu, yumurta akı ve şeker ile yapılan mereng (beze) türü bir kurabiye çeşididir. İki parça içine arzu edilen bir krema dolgu koyularak makaronlar birbirine yapıştırılır. Çoğu zaman, makaronlar da içindeki dolgunun aromasına uygun renkte gıda boyası karıştırılarak pişirilir.
İtalyan tasarım firması Li-ving Design Studio da sevimli bir görüntüye sahip olan bu makaronlardan esinlenerek rengarenk tabureler tasarlanıp imal etmiş. Çikolatadan naneye, limondan böğürtlene kadar birçok farklı aromayı andıran renklere sahip olan bu tabureler, evinde eğlenceli mobilya parçaları kullanmak isteyen okuyucularımız için hoş bir seçenek olabilir.
Listedeki bir diğer örneğimiz olan orman evinde de gördüğümüz, rustik ve modernist parçalardan oluşan muhteşem ikili bu sefer İspanyol firma Paletto's Furniture'nin dekore ettiği Crespià'da bir konuttan. Doğal görünümlü ahşap ünitelere sahip bu mutfakta, midcentury modern olarak adlandırılan ve 1940'lı yıllar ile 1970'li yıllar arasında ana akım olan dekorasyon modasından parçalar harika bir uyum içerisinden kullanılmış. İskandinav mobilyalarla oldukça benzer yapıda olan ve zaten aynı temeller üzerine tasarlanan midcentury modern ürünler, retro görünümleri ile son yıllarda yine oldukça moda oldu.
Meksikalı mimarlık firması Con Contenedores tarafından endüstriyel tasarım prensibi ile dekore edilen bu konutun mutfağında, konutun tamamında da sıkça kullanılan ve endüstriyel tasarımın en popüler malzemelerinden biri olan paslanmaz çelik ayaklara sahip deri minderli bir tabure modeli kullanılmış. Krom kaplama çeliğin parlak ve sağlam yapısı ile derinin kolay yıpranmaz, sağlam doğası müthiş bir uyum içerisinde.
İspanyol firma LF24 Arquitectura tarafından dekore edilen bu modern evin mutfağında, tüm dünyada en çok kullanılan tabure modellerinden birine yer verilmiş. Rustik bir havaya sahip olan ahşap gövdesi ve jütten örülme hasır oturma yerine ile klasik bir tabure modeli olan bu çalışmayı ülkemizde de birçok işletmede görebiliriz. Özellikle çok alçak versiyonları çay ocaklarında, kır kahvelerinde ve benzeri birçok mekanda kullanılmaktadır. Bu tabureler, doğal malzemesi ve insanda yarattığı samimiyet duygusuyla, keskin çizgilere sahip olan bu mutfakta ortama adeta sıcak bir hava katmış.
Tabure deyince birçoklarımızın aklına gelen, ahşap dört ayak üzerinden yükselen, yine ahşap bir oturak değil mi? Fotoğraftaki örnekte işte tam da bu modelde bir tabure örneği görüyoruz. Kasa ve paletten birçok çeşit mobilya çalışması yapan Meksikalı firma Amica Espacios'un mutfak dekorunda kullandığı bu tabureler, tipik rustik modele sahip.
Kasa, palet ve benzeri başka malzemelerden DIY (Do-It-Yourself yani Kendin Yap usulü) projeler ilginizi çekiyorsa, İleri dönüşüm mobilyalarıyla yaratıcılığınızı konuşturun başlıklı yazımıza da göz gezdirmeyi unutmayın.
Fotoğraftaki örnekte ünlü bir tabure tasarımı görmekteyiz. İtalyalı ünlü tasarım mobilya firması Kristalia tarafından tasarlanıp imal edilen BCN tabure modelinin en sıra dışı özelliği oturak kısmı ve bu kısım için kullanılan malzemesi. Daha çok elektrik-elektronik sektöründe kullanılan bir malzeme olan polybutylene terephthalate (PBT)'den üretilmiş olan oturak kısmı ince ve kırılgan görünen yapının aslında çok sağlam, ısıya ve değişik sıvılara dayanaklı olmasının başlıca nedeni. Üç farklı ayak tipi bulunan BCN taburenin, fotoğraftaki bu örnekte çelik ayaklı versiyonu kullanılmış. Ahşap ayak ve sütun ayak versiyonları da mevcut.