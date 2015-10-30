En şık mutfaklar için birbirinden güzel tabure çeşitleri

Tarihten günümüze gelmiş en eski oturak formlarında biri olan tabureler, günümüzde hala sıklıkla kullanılmakta. Konutlarda en çok mutfaklarda, ticari mekanlarda ise en çok barlarda gördüğümüz taburelerin yaygın olarak bir, üç ya da dört adet bacakları bulunmakta. Basit bir tanımla, kolçak ve sırt kısmı olmayan oturak olarak anılan tabureler, aslında günümüzde bu tanımın oldukça dışına çıktılar. Bu tanımın dışına çıkmalarında en büyük sebep ise bar taburesi olarak adlandırdığımız, yüksek tezgaha uyum sağlayabilmesi adına uzun bacaklı olan çeşitlerin bazılarında alçak bir sırt kısmının ve hatta kolçakların dahi görülebilmesi.

Taburelerin genelde mutfakta kullanılmasının başlıca nedeni, mutfakta bulunan ve kahvaltı barı olarak da anılan yüksek tezgahların uzun yemeklerden ziyade günlük kahvaltı ya da hızlı bir öğle/akşam yemeği gibi, sohbeti ve sosyalleşmeyi en az oranda barındıran ve tabiri caizse, fazla oyalanmadan yalnızca karın doyurmak için kullanılan bir masa türü çevresinde olmasından kaynaklanıyor. Sandalyelere göre açık ara az yer kaplamaları bir yine etkenlerden biri. Taburelerin oturma kısımları herhangi bir sandalyeye göre oldukça küçüktür. Bu da taburelerin sandalyelere göre daha az yer kaplamalarına neden olur ve nihayetinde az küçük bir alana daha fazla sayıda tabure sığar. Sırt kısımlarının olmaması ya da alçak ve küçük olması ise taburelerin görsel açıdan mekanda kalabalık yapmamasını sağladığı gibi, kullanılmadıkları zamanlarda kolayca tezgah altında depolanmalarına olanak tanır.

Bu sayfamızda farklı mutfak dekorasyon tarzlarına göre seçilmiş birçok değişik modelde tabure çeşitlerini derledik. Çoğu modern tarzda olan ancak stil açısından tamamen farklı tiplerde tasarlanmış bu tabure modellerinin malzemeleri de birbirinden oldukça farklı. Ahşaptan plastiğe, deriden koyun postuna birçok farklı malzeme kullanılarak imal edilen tabure modellerini, bu sayfada, iç mimar ve dekoratörlerin ne tür mutfak tasarımlarıyla kullandıklarını de inceleme fırsatı bulacağız.