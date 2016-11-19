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Küçük ve modern bir mutfak için 12 fikir

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Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
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Çoğumuz geniş ve ferah bir mutfağın hayalini kuruyor olsak da, küçük bir mutfağı da hem iç açıcı, hem kullanışlı, hem de içinde zaman geçirmek isteyeceğiniz bir mekân haline getirmeniz mümkün. Ve bunun için de çok para harcayıp yeni bir ankastre mutfak almanıza ya da pahalı dekoratif aksesuarlarla bütçenizi sarsmanıza gerek yok. Kimi zaman basit ve sade bir mutfak hem estetik hem de kullanım açısından en iyi seçenek olabiliyor. 

Bu yazıda size tam da bu yaklaşımın en güzel ve ikna edici örneklerinden birini tanıtacağıza. İşte son derece basit, sade ama bir o kadar da modern ve kullanışlı bir mutfaktan sizin de örnek alabileceğiniz fikirler. Mutfağınızda değişiklik istiyorsanız bu fotoğraflara bakmadan geçmeyin.

İşlev odaklı ışıklandırma

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Hem kontrast oluşturan, hem de birbiriyle uyumlu iki rengin kombinasyonu

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Eşyaların muhafazası için geniş dolaplar

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Dolap kapakları ve çekmeceler için modern ve kullanışlı sap seçimleri

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Orijinal soket ışıklandırması

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Cam kapaklı elektrikli olcak

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

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Az yer kaplayan beyaz eşyalar ve kompakt yerleşim

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Son teknoloji davlumbaz

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Minik ve pratik bir lavabo

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Modern armatür seçimi

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Hem pratik, hem işlevsel seramik kaplama zemin

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Dışarıyla bağlantı sayesinde havalandırma olanağı

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd Modern Mutfak Mavi
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Mutfağı küçük olanlar için 40 güzel fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. 

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