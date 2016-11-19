Küçük ve modern bir mutfak için 12 fikir

Çoğumuz geniş ve ferah bir mutfağın hayalini kuruyor olsak da, küçük bir mutfağı da hem iç açıcı, hem kullanışlı, hem de içinde zaman geçirmek isteyeceğiniz bir mekân haline getirmeniz mümkün. Ve bunun için de çok para harcayıp yeni bir ankastre mutfak almanıza ya da pahalı dekoratif aksesuarlarla bütçenizi sarsmanıza gerek yok. Kimi zaman basit ve sade bir mutfak hem estetik hem de kullanım açısından en iyi seçenek olabiliyor.

Bu yazıda size tam da bu yaklaşımın en güzel ve ikna edici örneklerinden birini tanıtacağıza. İşte son derece basit, sade ama bir o kadar da modern ve kullanışlı bir mutfaktan sizin de örnek alabileceğiniz fikirler. Mutfağınızda değişiklik istiyorsanız bu fotoğraflara bakmadan geçmeyin.