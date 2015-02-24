Siyahın 7 tonu

Riskli ve iddialı bir renktir siyah, yani renklerin en koyusu. Bir yandan, birçok kültürde yasla, ölümle, tasayla özdeşleştirilen siyah; diğer yandan belirgin bir asalet ve zarafeti yansıtmasıyla da öne çıkar. Aynı şekilde siyah rengin doğru yerde, doğru biçimde kullanımı güç, sağlamlık ya da resmiyet çağrışımları da yapabilir. Türkiye'de mobilya seçiminde genellikle açık ya da pastel tonlar tercih edilse de, aşağıdaki örneklerde görebileceğiniz gibi ev dekorasyonunda siyah rengi de bir seçenek olarak hesaba katmayı düşünebilirsiniz. Gelin Türkiye'den siyah rengin kattığı asalet ve zarafetle biçimlenen farklı evlere ve odalara bir göz atalım. Sevebler zaten seviyordur, ama belki bu yazıyla sevmeyenlerin aklına da siyahı sokmayı başarabiliriz.