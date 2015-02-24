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Siyahın 7 tonu

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SS HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası
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Riskli ve iddialı bir renktir siyah, yani renklerin en koyusu. Bir yandan, birçok kültürde yasla, ölümle, tasayla özdeşleştirilen siyah; diğer yandan belirgin bir asalet ve zarafeti yansıtmasıyla da öne çıkar. Aynı şekilde siyah rengin doğru yerde, doğru biçimde kullanımı güç, sağlamlık ya da resmiyet çağrışımları da yapabilir. Türkiye'de mobilya seçiminde genellikle açık ya da pastel tonlar tercih edilse de, aşağıdaki örneklerde görebileceğiniz gibi ev dekorasyonunda siyah rengi de bir seçenek olarak hesaba katmayı düşünebilirsiniz. Gelin Türkiye'den siyah rengin kattığı asalet ve zarafetle biçimlenen farklı evlere ve odalara bir göz atalım. Sevebler zaten seviyordur, ama belki bu yazıyla sevmeyenlerin aklına da siyahı sokmayı başarabiliriz.

Asil bir salon

Flat Design Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

Flat Design

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Daha formel, ağırbaşlı, deyim yerindeyse, oturaklı bir salonu tercih ediyor, etrafınızda sofistike bir hava hissetmek istiyorsanız, siyah aradığınız renk olabilir. Türkiye'nin ünlü iç mimarlık ofislerinden Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu ev, söz konusu yaklaşımın en iyi örneklerinden biri. Siyah koltuk, perdeler ve sehpayla genel çizgileri ortaya çıkan salondaki krem rengi kanepe ve ahşap zeminin dengeleyici kontrast unsurları olarak rolüne de dikkat çekmek lazım. Siyah soylu renk, ama büsbütün siyah bir oturma odasının ortamı bir matem evine çevirme riski de bulunuyor.

Siyah bir TV köşesi

tv unitesi cihat özdemir
cihat özdemir

tv unitesi

cihat özdemir
cihat özdemir
cihat özdemir

Siyah rengi seviyorsanız, bunu evinizin herhangi bir köşesinde ekstra vurgu olarak ya da bir tematik unsur gibi de kullanmanız mümkün. İstanbul'da hizmet veren tasarımcı Cihat Özdemir'e ait olan bu TV ünitesi bu anlamda güzel bir örnek teşkil ediyor. Burada zaten siyah olan televizyonun sırıtacağı açık renkli bir ünite yerine, aynı rengin devam ettirildiği zarif bir tasarım tercih edilirken, gerek iki küçük yelkenli  tablosu, gerekse de sol taraftaki İstanbul temalı tabloyla kontrast da sağlanmış oluyor.

Mutfakta siyah

KUŞADASI' NDA BİR EV , ZERART MİMARLIK ZERART MİMARLIK İç Dekorasyon
ZERART MİMARLIK

KUŞADASI' NDA BİR EV

ZERART MİMARLIK
ZERART MİMARLIK
ZERART MİMARLIK

Mutfak denince akla genellikle beyaz ve diğer açık renk tonları geliyor olsa da, son zamanlarda siyahın mutfaklarda da sıkça kullanıldığını görür olduk. İzmir merkezli Zerart Mimarlık'ın Kuşadası'nda dekore ettiği evin mutfağı da bunun en çık örneklerinden biri. Metalik renklerin ve endüstriyel çizgilerin tercih edildiği bu mutfakta, duvarların bir tanesinin siyah kesme taşla kaplanması mekâna soylu bir hava kattığı gibi, üslûp bütünlüğü sağlamak açısından da çok doğru bir tercih olmuş. Diğer siyah mutfak örnekleri için ’Türkiye'den siyah mutfaklar’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Siyah kanepe

Murat Süter Villa, A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Murat Süter Villa

A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
A-Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Siyah rengi illâ ki evinizde görmek istiyor, ama çok da aşırıya kaçmak istemiyorsanız, yapabileceğiniz en risksiz tercihlerden biri siyah bir deri kanepeyle bu dileğinizi yerine getirmek olabilir: İstanbul'da bulunan A-Mimarlık tarafından tasarlanan bu evin salonunda görüldüğü gibi. Siyah kanepe, malzeme olarak farklı tonlardaki ahşabın yoğun biçimde kullanıldığı, hafif retro bir cazibe taşıyan bu salona hem bir ağırlık katıyor, hem de davetkâr duruşuyla siyah renkten beklenmedik bir samimiyet.

Tamamlayıcı renk olarak siyah

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Siyahı ağırlıklı renk olarak değil ama kırmızı, koyu yeşil ya da beyaz gibi ona uyacak bir rengin ağırlıkta olduğu bir mekânda tamamlayıcı unsur olarak kullanmak da hoş bir tercih olabilir. Bursa'da faaliyet gösteren Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu evin salonu, söz konusu yaklaşımın en yetkin örneklerinden biri. Kiremit rengi oturma grubunun damga vurduğu bu salonda, siyah sehpa, sandalyeler, lambalar ve TV ünitesi hem mekânın geri kalanıyla uyumlu bir görüntü çiziyor, hem de salona sofistike bir hava katıyor.

Zeminde siyah

Sakura Evleri - Kitchen homify Modern Mutfak
homify

Sakura Evleri – Kitchen

homify
homify
homify

Mobilya ya da duvarda siyah içinizi karartıyor, sizi boğuyorsa, bu kuvvetli rengin zarafetini evinizin zemininde kullanmaya ne dersiniz? Ankara'da bulunan MN Project & Interior tarafından tasarlanan bu mutfak, metalik ve pastel renklerin egemenliğinde olsa da siyah ağırlıklı mermer zeminle başka türlü bir zarafet ve dinginliğe kavuşuyor.

Banyoda siyah

D.A Evi, 34 Architects 34 Architects
34 Architects

D.A Evi

34 Architects
34 Architects
34 Architects

Yalnızca salon ve mutfak gibi evin temel alanlarında değil, banyoda da siyah kullanımını bir seçenek olarak düşünebilirsiniz; özellikle de asaleti ve ağırlığıyla sizi sarıp sarmalayacak bir banyo düşlüyorsanız. Bunun en güzel örneklerinden birini İstanbul'da bulunan 34 Architects adlı firmanın tasarladığı bu zarif banyoda görüyoruz. Siyahla beyaz arasındaki modası hiç geçmeyecek olan kontrastın yetkin biçimde uygulandığı bu banyo, sadece keskin hatları ve modern tasarım diliyle değil, siyahın gücüyle de büyülüyor.

Çağdaş bir seramik sanatçısı
Evde siyah kullanımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikir ve önerilerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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