Siyahın 7 tonu

Riskli ve iddialı bir renktir siyah, yani renklerin en koyusu. Bir yandan, birçok kültürde yasla, ölümle, tasayla özdeşleştirilen siyah; diğer yandan belirgin bir asalet ve zarafeti yansıtmasıyla da öne çıkar. Aynı şekilde siyah rengin doğru yerde, doğru biçimde kullanımı güç, sağlamlık ya da resmiyet çağrışımları da yapabilir. Türkiye'de mobilya seçiminde genellikle açık ya da pastel tonlar tercih edilse de, aşağıdaki örneklerde görebileceğiniz gibi ev dekorasyonunda siyah rengi de bir seçenek olarak hesaba katmayı düşünebilirsiniz. Gelin Türkiye'den siyah rengin kattığı asalet ve zarafetle biçimlenen farklı evlere ve odalara bir göz atalım. Sevebler zaten seviyordur, ama belki bu yazıyla sevmeyenlerin aklına da siyahı sokmayı başarabiliriz.
Daha formel, ağırbaşlı, deyim yerindeyse, oturaklı bir salonu tercih ediyor, etrafınızda sofistike bir hava hissetmek istiyorsanız, siyah aradığınız renk olabilir. Türkiye'nin ünlü iç mimarlık ofislerinden Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu ev, söz konusu yaklaşımın en iyi örneklerinden biri. Siyah koltuk, perdeler ve sehpayla genel çizgileri ortaya çıkan salondaki krem rengi kanepe ve ahşap zeminin dengeleyici kontrast unsurları olarak rolüne de dikkat çekmek lazım. Siyah soylu renk, ama büsbütün siyah bir oturma odasının ortamı bir matem evine çevirme riski de bulunuyor.
Siyah rengi seviyorsanız, bunu evinizin herhangi bir köşesinde ekstra vurgu olarak ya da bir tematik unsur gibi de kullanmanız mümkün. İstanbul'da hizmet veren tasarımcı Cihat Özdemir'e ait olan bu TV ünitesi bu anlamda güzel bir örnek teşkil ediyor. Burada zaten siyah olan televizyonun sırıtacağı açık renkli bir ünite yerine, aynı rengin devam ettirildiği zarif bir tasarım tercih edilirken, gerek iki küçük yelkenli tablosu, gerekse de sol taraftaki İstanbul temalı tabloyla kontrast da sağlanmış oluyor.
Mutfak denince akla genellikle beyaz ve diğer açık renk tonları geliyor olsa da, son zamanlarda siyahın mutfaklarda da sıkça kullanıldığını görür olduk. İzmir merkezli Zerart Mimarlık'ın Kuşadası'nda dekore ettiği evin mutfağı da bunun en çık örneklerinden biri. Metalik renklerin ve endüstriyel çizgilerin tercih edildiği bu mutfakta, duvarların bir tanesinin siyah kesme taşla kaplanması mekâna soylu bir hava kattığı gibi, üslûp bütünlüğü sağlamak açısından da çok doğru bir tercih olmuş. Diğer siyah mutfak örnekleri için ’Türkiye'den siyah mutfaklar’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Siyah rengi illâ ki evinizde görmek istiyor, ama çok da aşırıya kaçmak istemiyorsanız, yapabileceğiniz en risksiz tercihlerden biri siyah bir deri kanepeyle bu dileğinizi yerine getirmek olabilir: İstanbul'da bulunan A-Mimarlık tarafından tasarlanan bu evin salonunda görüldüğü gibi. Siyah kanepe, malzeme olarak farklı tonlardaki ahşabın yoğun biçimde kullanıldığı, hafif retro bir cazibe taşıyan bu salona hem bir ağırlık katıyor, hem de davetkâr duruşuyla siyah renkten beklenmedik bir samimiyet.
Siyahı ağırlıklı renk olarak değil ama kırmızı, koyu yeşil ya da beyaz gibi ona uyacak bir rengin ağırlıkta olduğu bir mekânda tamamlayıcı unsur olarak kullanmak da hoş bir tercih olabilir. Bursa'da faaliyet gösteren Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu evin salonu, söz konusu yaklaşımın en yetkin örneklerinden biri. Kiremit rengi oturma grubunun damga vurduğu bu salonda, siyah sehpa, sandalyeler, lambalar ve TV ünitesi hem mekânın geri kalanıyla uyumlu bir görüntü çiziyor, hem de salona sofistike bir hava katıyor.
Mobilya ya da duvarda siyah içinizi karartıyor, sizi boğuyorsa, bu kuvvetli rengin zarafetini evinizin zemininde kullanmaya ne dersiniz? Ankara'da bulunan MN Project & Interior tarafından tasarlanan bu mutfak, metalik ve pastel renklerin egemenliğinde olsa da siyah ağırlıklı mermer zeminle başka türlü bir zarafet ve dinginliğe kavuşuyor.
Yalnızca salon ve mutfak gibi evin temel alanlarında değil, banyoda da siyah kullanımını bir seçenek olarak düşünebilirsiniz; özellikle de asaleti ve ağırlığıyla sizi sarıp sarmalayacak bir banyo düşlüyorsanız. Bunun en güzel örneklerinden birini İstanbul'da bulunan 34 Architects adlı firmanın tasarladığı bu zarif banyoda görüyoruz. Siyahla beyaz arasındaki modası hiç geçmeyecek olan kontrastın yetkin biçimde uygulandığı bu banyo, sadece keskin hatları ve modern tasarım diliyle değil, siyahın gücüyle de büyülüyor.