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​Çamaşırlarla ilgili hayatınızı kolaylaştıracak 11 parlak öneri

nihal e. nihal e.
6 Bed Semi-detached Period House in Camden, London, Absolute Project Management Absolute Project Management Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
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Her gün temizleseniz de ev işleri hiç bitmez. Bulaşıktan tutun da çamaşır, ütü, yemek saydıkça artar. Bu işleri yorucu olsa da sürekli tekrarlamak zorundayız madem o halde neden ev işlerini pratikleştiren yollar denemeyelim? Bu makalede en hamarat insanların bile işlerini kolaylaştıracak öneriler sunuyoruz. Yazımızdaki ipuçlarının sizin için geçerli olup olmadığından emin değil misiniz? O halde her gün çamaşırlarla ne kadar vakit harcadığınızı düşünün, sonra karar verebilirsiniz.

​1- Malzemeleri bir arada tutun

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH İskandinav Banyo
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Nasıl ki yemek hazırlarken tüm pişirme malzemelerini bir arada tutuyorsak çamaşır yıkarken de aynı şekilde hareket etmeliyiz. Yani deterjanlar, sepetler, yumuşatıcılar, kirliler ve son olarak çamaşır makinesi daima bir arada bulunmalıdır. Bu sayede hem aradığınızı kolayca bulur hem de zamandan kazanırsınız.

​2- Kirli sepeti

Mobel Oak Laundry Bin Asia Dragon Furniture from London BanyoDepo
Asia Dragon Furniture from London

Mobel Oak Laundry Bin

Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London
Asia Dragon Furniture from London

Kirli giysiler yığını hiç şüphesiz banyonuzu dağınık ve çirkin gösterecektir. Bir kirli sepeti ise banyonuzun temiz kalmasını ve gittikçe artan yığınları gizlemenin harika bir yoludur. Siz kendi çamaşırlarınızdan rahatsız olmasanız dahi banyonuzu kullanan misafirler için nahoş bir ortam olacaktır.

​3- Kurutucu

Дизайн-проект квартиры в ЖК Москва А101, Aledoconcept Aledoconcept Modern Giyinme Odası Beyaz
Aledoconcept

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Herkesin evinde bulunmasa da kurutucular hayatı kolaylaştıran makinelerden biridir. Kurutucuyu giysi odasına dahil etmek ise çamaşır temizliğini hızlandırmak için bir diğer adımdır. Bu sayede giysiyi kurutucudan çıkarıp hemen dolabınıza asabilirsiniz.

​4- Gardırobu düzenleyin

Гардеробные, LUMI LUMI Klasik Giyinme Odası
LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

Çamaşırı yıkayıp kurutmak kadar temiz çamaşırları organize etmek de bir o kadar zahmetli bir iştir. Özellikle yatak odanızda bitmek bilmem bir giysi yığınına sahipseniz. Tasarımcılar mevsime göre giysilerinizi ayırmanızı önerir. Böylece aradığınızı rahatça bulursunuz.

5- Kokuları önlemek için açık raf

Utility - Laundry Shelves Absolute Project Management Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Absolute Project Management

Utility – Laundry Shelves

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

Havlu ve çarşaflar genellikle kapaklı dolaplarda saklanır, ancak küf kokusundan ve nemden kaçınmak için temiz hava alması hayati önem taşır. Dolayısıyla onları kapalı bir dolap yerine açık raflarda muhafaza etmek, herhangi bir kokuyu önlemenin en basit yoludur.

​6- Yaratıcı çamaşır odası

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Mutfak
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Modern apartman daireleri eski tip evlere göre daha küçük olma eğilimindedir; bu nedenle çamaşır alanınız için yer bulma konusunda biraz daha yaratıcı olmanız gerekir. Evin kullanılmayan bir köşesinin çamaşırhaneye dönüştürülmesi; çamaşır makinesi,deterjan gibi malzemelerinizi el altında tutarken alanın daha düzenli görünmesini sağlayacaktır.

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​7- Çamaşırhane dolabı

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Modern Banyo Ahşap Kahverengi
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Eğer çamaşır odası yapacak uygun bir boş alanınız yoksa başka alternatifler de düşünebilirsiniz. Örneğin resimdeki gibi banyoda müsait bir köşeyi çamaşır dolabına dönüştürmek gibi. Bu dolap aletlerinizi ve deterjanları düzgün bir şekilde, dekorunuzun geri kalanına zarar vermeden barındırabilir.

​8- Çamaşır makinesi üstünde sepet

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. BanyoLavabolar
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

Çamaşır makinesi üzerine tasarlanan pratik bir dolap üzerinizden büyük bir yük atacaktır. Bu özel tasarım evinizi düzenli tutmak için mükemmel bir seçenektir. Üstelik harici bir sepet almanıza da gerek yok, dışa doğru açılan sepetli raf seçeneğiyle kirli çamaşırları buraya atabilirsiniz.

​9- Bol depolama alanı

Inloopkast, slaap/Badkamer, Hoogerheide, Leonardus interieurarchitect Leonardus interieurarchitect Modern Giyinme Odası
Leonardus interieurarchitect

Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect
Leonardus interieurarchitect

Depolama, özellikle çok sık alışveriş yapan biriyseniz evinizi daha düzenli tutmanın en basit yoludur. Geniş bir askı ve raf düzeneğine sahip büyük bir gardırop için ile pratik bir şekilde giysilerinizi muhafaza edebilirsiniz. Eğer kapaksız bir model alırsanız aradığınızı bulmak daha kolay olur.

​10- Makineleri üst üste yerleştirin

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons Klasik Balkon, Veranda & Teras
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

Hem çamaşır makineniz hem kurutucunuz var ancak bunları koyacak uygun bir boşluğunuz yok. O halde çamaşır makinenizi ve kurutucuyu dikey olarak birbirinin üstüne yerleştirin ve yerden kazanın. Resimdeki gibi ahşap kapaklar da eklerseniz görünmez yapabilirsiniz.

​11- Giysileri açık havada asın

The hallway with washing airing Traces London Eklektik Okullar Etkinlik merkezleri
Traces London

The hallway with washing airing

Traces London
Traces London
Traces London

Her ne kadar kurutucu örneklerini versek de dediğimiz gibi çoğu kişinin evinde kurutucu bulunmaz. O halde annelerimizden gördüğümüz gibi çamaşırları asıyoruz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Keşke benim olsa diyeceğiniz 12 gardırop modeli’ başlığına göz atabilirsiniz.

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