​Çamaşırlarla ilgili hayatınızı kolaylaştıracak 11 parlak öneri

Her ne kadar kurutucu örneklerini versek de dediğimiz gibi çoğu kişinin evinde kurutucu bulunmaz. O halde annelerimizden gördüğümüz gibi çamaşırları asıyoruz.

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