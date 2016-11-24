​Çamaşırlarla ilgili hayatınızı kolaylaştıracak 11 parlak öneri

Her gün temizleseniz de ev işleri hiç bitmez. Bulaşıktan tutun da çamaşır, ütü, yemek saydıkça artar. Bu işleri yorucu olsa da sürekli tekrarlamak zorundayız madem o halde neden ev işlerini pratikleştiren yollar denemeyelim? Bu makalede en hamarat insanların bile işlerini kolaylaştıracak öneriler sunuyoruz. Yazımızdaki ipuçlarının sizin için geçerli olup olmadığından emin değil misiniz? O halde her gün çamaşırlarla ne kadar vakit harcadığınızı düşünün, sonra karar verebilirsiniz.
Nasıl ki yemek hazırlarken tüm pişirme malzemelerini bir arada tutuyorsak çamaşır yıkarken de aynı şekilde hareket etmeliyiz. Yani deterjanlar, sepetler, yumuşatıcılar, kirliler ve son olarak çamaşır makinesi daima bir arada bulunmalıdır. Bu sayede hem aradığınızı kolayca bulur hem de zamandan kazanırsınız.
Kirli giysiler yığını hiç şüphesiz banyonuzu dağınık ve çirkin gösterecektir. Bir kirli sepeti ise banyonuzun temiz kalmasını ve gittikçe artan yığınları gizlemenin harika bir yoludur. Siz kendi çamaşırlarınızdan rahatsız olmasanız dahi banyonuzu kullanan misafirler için nahoş bir ortam olacaktır.
Herkesin evinde bulunmasa da kurutucular hayatı kolaylaştıran makinelerden biridir. Kurutucuyu giysi odasına dahil etmek ise çamaşır temizliğini hızlandırmak için bir diğer adımdır. Bu sayede giysiyi kurutucudan çıkarıp hemen dolabınıza asabilirsiniz.
Çamaşırı yıkayıp kurutmak kadar temiz çamaşırları organize etmek de bir o kadar zahmetli bir iştir. Özellikle yatak odanızda bitmek bilmem bir giysi yığınına sahipseniz. Tasarımcılar mevsime göre giysilerinizi ayırmanızı önerir. Böylece aradığınızı rahatça bulursunuz.
Havlu ve çarşaflar genellikle kapaklı dolaplarda saklanır, ancak küf kokusundan ve nemden kaçınmak için temiz hava alması hayati önem taşır. Dolayısıyla onları kapalı bir dolap yerine açık raflarda muhafaza etmek, herhangi bir kokuyu önlemenin en basit yoludur.
Modern apartman daireleri eski tip evlere göre daha küçük olma eğilimindedir; bu nedenle çamaşır alanınız için yer bulma konusunda biraz daha yaratıcı olmanız gerekir. Evin kullanılmayan bir köşesinin çamaşırhaneye dönüştürülmesi; çamaşır makinesi,deterjan gibi malzemelerinizi el altında tutarken alanın daha düzenli görünmesini sağlayacaktır.
Eğer çamaşır odası yapacak uygun bir boş alanınız yoksa başka alternatifler de düşünebilirsiniz. Örneğin resimdeki gibi banyoda müsait bir köşeyi çamaşır dolabına dönüştürmek gibi. Bu dolap aletlerinizi ve deterjanları düzgün bir şekilde, dekorunuzun geri kalanına zarar vermeden barındırabilir.
Çamaşır makinesi üzerine tasarlanan pratik bir dolap üzerinizden büyük bir yük atacaktır. Bu özel tasarım evinizi düzenli tutmak için mükemmel bir seçenektir. Üstelik harici bir sepet almanıza da gerek yok, dışa doğru açılan sepetli raf seçeneğiyle kirli çamaşırları buraya atabilirsiniz.
Depolama, özellikle çok sık alışveriş yapan biriyseniz evinizi daha düzenli tutmanın en basit yoludur. Geniş bir askı ve raf düzeneğine sahip büyük bir gardırop için ile pratik bir şekilde giysilerinizi muhafaza edebilirsiniz. Eğer kapaksız bir model alırsanız aradığınızı bulmak daha kolay olur.
Hem çamaşır makineniz hem kurutucunuz var ancak bunları koyacak uygun bir boşluğunuz yok. O halde çamaşır makinenizi ve kurutucuyu dikey olarak birbirinin üstüne yerleştirin ve yerden kazanın. Resimdeki gibi ahşap kapaklar da eklerseniz görünmez yapabilirsiniz.
Her ne kadar kurutucu örneklerini versek de dediğimiz gibi çoğu kişinin evinde kurutucu bulunmaz. O halde annelerimizden gördüğümüz gibi çamaşırları asıyoruz.
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