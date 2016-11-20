Kendi eviniz için kopya çekebileceğiniz 15 modern giriş

Evin belki de en önemli kısmıdır girişi. Zira ilk izlenimi oluşturan, evin içinde sizi nelerin beklediğine dair doneler veren bir kısımdır. Dolayısıyla evinizin girişini değiştirerek evinizle ilgili ilk izlenimi de tamamen olumluya çevirebilirsiniz. İyi bir giriş, dışarıdan yaklaşan bir kişi açısından davetkar olduğu gibi, kendine has, hatta mümkünse kişiliğinizi yansıtan bir tarza da sahip olmalıdır. Farklı tarzlar, malzemeler, aksesuarlarla bunu gerçekleştirmenin birçok farklı yolu var. Duvar kaplamalarından pergolaya, saksı bitkilerinden minik havuzlara ya da dış mekan aydınlatmasına kadar birçok seçeneği düşünebilirsiniz.

Bu yazıda evinde değişiklik yapmak isteyen okurlarımıza ilham vermesi için 15 modern ev girişinden bir derleme hazırladık. Hazırsanız başlayalım…