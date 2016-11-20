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Kendi eviniz için kopya çekebileceğiniz 15 modern giriş

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Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
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Evin belki de en önemli kısmıdır girişi. Zira ilk izlenimi oluşturan, evin içinde sizi nelerin beklediğine dair doneler veren bir kısımdır. Dolayısıyla evinizin girişini değiştirerek evinizle ilgili ilk izlenimi de tamamen olumluya çevirebilirsiniz. İyi bir giriş, dışarıdan yaklaşan bir kişi açısından davetkar olduğu gibi, kendine has, hatta mümkünse kişiliğinizi yansıtan bir tarza da sahip olmalıdır. Farklı tarzlar, malzemeler, aksesuarlarla bunu gerçekleştirmenin birçok farklı yolu var. Duvar kaplamalarından pergolaya, saksı bitkilerinden minik havuzlara ya da dış mekan aydınlatmasına kadar birçok seçeneği düşünebilirsiniz. 

Bu yazıda evinde değişiklik yapmak isteyen okurlarımıza ilham vermesi için 15 modern ev girişinden bir derleme hazırladık. Hazırsanız başlayalım…

Ahşapla ısınan güverte gibi bir giriş

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Aydınlatılmış tahta köprü ve süs havuzunun güzelliği

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Yatak taş kaplama, minimalist tarz

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura Modern Evler
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

Eğimli yüzeyde taş basamakların asaleti

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

Taş duvarla ahşap geniş kapının hoş kombinasyonu

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Beton plakaların asimetrik yerleşimiyle insanı kendine çağıran giriş

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Yeşillikler süslenmiş daracık taş basamaklar

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI Modern Evler
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

Sonsuzluk etkisi veren dikey merdivenler ve kompozisyona zarafet katan iki palmiye

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES Modern Evler
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

Ahşap, cam ve taşın göz alıcı bileşimi

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos

Müthiş iç açıcı bir kompozisyon, görülmesi gereken bir uyum

Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Asil bir görünüm için siyah renk kullanımı

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Modern Bahçe
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Keskin çizgilerle gelen modern-minimalist tarz

Entry door 08023 Architects Modern Evler
08023 Architects

Entry door

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Çağdaş sanat ve özenli peyzajın değer kattığı giriş

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. Modern Evler
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

İnsanın içini açan bir bahçe üzerinden giriş

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos Rustik Evler
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

Bambu gövdeleri ve kaktüslerin süslediği dar ve sevimli patika

homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Küçük bir balkonu cennete dönüştürün’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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