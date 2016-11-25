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Yaratıcı ve işlevsel 10 şahane banyo

nihal e. nihal e.
Privilege Apartments, PROJECT AB PROJECT AB Modern Banyo
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Banyo tasarlarken dikkat edilecek birinci husus işlevselliği, ikinci husus ise estetik gözükmesidir. Aşağıda derlediğimiz banyo örnekleri ise bu tarife uygun olarak hem güzel hem de kullanışlı.

​İşlevsel bir banyo

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. BanyoLavabolar
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

Küçük dairelerin tasarımında en önemli husus işlevselliktir. Çünkü mevcut alan sınırlı olduğundan her bir boşluk çok iyi değerlendirilmelidir. Örnek banyo tasarımında depolamanın ağır bastığını görüyoruz. Lavabo tezgahının alt kısmında büyük bir çekmece yer alırken, aynalı dolabın kapağı yukarı doğru açılarak bu kısım da depolama alanı olarak değerlendirilmiş. Bununla kalmayarak genellikle atıl kalan çamaşır makinesi üstüne, makine genişliğinde uzun bir dolap yapılmış. Gördüğünüz gibi son derece kullanışlı bir banyo.

​Şeffaf camlı duşakabin

Box doccia scorrevole , SILVERPLAT SILVERPLAT BanyoKüvet & Duşlar
SILVERPLAT

SILVERPLAT
SILVERPLAT
SILVERPLAT

Bir başka banyo örneğinde yine küçük dairelere uygun olarak kare şeklinde, şeffaf camlı bir duşakabin görüyoruz. Kapının hemen yanında yer alması, çok fazla alan işgal etmediğini ve banyoda her köşeye konulabileceğini gösteriyor. Duşakabinin bir özelliği ise teknesinin içine konulan ahşap yüzey. Böylece ahşabın sıcaklığıyla ayağınız üşümüyor.

​Canlı turuncular

Privilege Apartments, PROJECT AB PROJECT AB Modern Banyo
PROJECT AB

PROJECT AB
PROJECT AB
PROJECT AB

Resimdeki daracık banyo ince, uzun, buz camlı kapısıyla doğal gün ışığını olduğu gibi içeri yansıtıyor. Işık açısından epey avantajlı olması, banyonun renkli döşenmesiyle beraber daha da iç açıcı görünüyor. Turuncu-beyaz seramik karolar banyoya öyle renk katmış ki lavabo, ayna gibi parçalar görünmez hale gelmiş. Muhtemelen banyo tasarımcısının istediği de buydu.

​Tavan arasında banyo

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Banyo
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Sıradaki banyo tasarımı biraz farklı. Öncelikle bulunduğu yer açısından ilginç, çünkü tavan arasına yapılmış. Yine bu tercihinden ötürü bir banyoya göre bir hayli geniş alana sahip. Bir diğer ilginç özelliği ise beyaz karo seramiklerle birlikte duvarların bazı kısımlarında kırmızı tuğla taşlar konulması. İçinde şeffaf camlı, geniş bir duşakabin ile büyük bir küvet bulunan banyoda pek fazla dolap göremiyoruz. Çünkü duvarda seramiklerin bitip tuğlaların başladığı kısım kendiliğinde raf işlevi görüyor.

​Ahşap küvet

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Pek rastlandık bir tercih olmasa da ahşap küvetlerle de orijinal bir banyo dekoru elde edilebilir. Oldukça derin gözüken ahşap küvet, malzeme tercihinden ötürü hayli dikkat çekici. Küvetle uyumlu olarak duvarda ve zeminde ahşap görünümlü porselen seramik kullanılmış ki doğru bir tercih.

​Modern duşakabin

Teknesiz cam duşakabin uygulaması, Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi Modern Banyo
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Teknesiz cam duşakabin uygulaması

Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi
Erdem Duşakabin Tasarım Atölyesi

Şeffaf camlı duşakabin örneklerine sıkça rastlarız. Ancak renkli ve desenli seramiklerle birlikte kullanıldığı azdır. Ek olarak iç kısmına eklenen ahşap raflıklar bir diğer yaratıcı özelliği. Demode olan duş teknesi yerine çabuk deforme olmayan alternatif yüzeylere yönelmesi de artısı.

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​Siyah ve beyazın dansı

homify Minimalist Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyo duvarlarının genellikle beyaz olmasına alışkınızdır. Fakat bu defa siyah duvarları olan bir banyo tasarımı görüyoruz. Üstelik epey küçük bir banyo. Bu riskli fakat başarılı örnekte banyo duvarları hareketli siyah panellerle kaplanmış. Spot ışıklar ve tavana dek uzanan ince aynası aydınlatmanın ışıltısı arttıran detaylar.

​Ahşap tasarım

Banyo homify Modern Banyo
homify

Banyo

homify
homify
homify

Banyolarda görmeye daha çok alıştığımız ahşap bu örnekte bolca kullanılmış. Duş bölümünde ahşap görünümlü malzeme kullanılırken geniş lavabo tezgahı tamamen ahşaptan yapılma. Bir diğer ilginç özelliği ise geniş tezgah altına raf yapılarak kapaklı dolap yerine açık raf tercih edilmesi.

​Küçük ama iddialı

Banyo Dekorasyonu GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Modern Banyo
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Banyo Dekorasyonu

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Sırada orijinal bir banyo için çok fazla şatafata ihtiyaç olmadığını gösteren başarılı bir örnek var. Fıçı şeklini andıran siyah uzun lavabo tezgahı, beyaz kapaklı siyah klozeti, kendine özgü retro tarzı olan yuvarlak ayna ve uzun ayaklı lambalarıyla her bir parçası özenle seçilmiş. Banyonun yaratıcılığı bunlarla da bitmiyor. Zeminde ahşap kullanılırken, bir duvar beton rengi taşlarla örülerek malzeme farkını da ortaya koymuş.

​Klasiğin haşmeti

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Son örneğimiz ne modern ne de endüstriyel. Tamamen klasik ancak yine de orijinal. Klasik tarzda dekore edilmiş banyo avizesi, perdeleri ve desenli zeminiyle gerçekten çok şık.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çamaşırlarla ile ilgili hayatınızı kolaylaştıran 11 parlak öneri’ başlığını okuyabilirsiniz.

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