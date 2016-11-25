Yaratıcı ve işlevsel 10 şahane banyo

Son örneğimiz ne modern ne de endüstriyel. Tamamen klasik ancak yine de orijinal. Klasik tarzda dekore edilmiş banyo avizesi, perdeleri ve desenli zeminiyle gerçekten çok şık.

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