Yaratıcı ve işlevsel 10 şahane banyo

Banyo tasarlarken dikkat edilecek birinci husus işlevselliği, ikinci husus ise estetik gözükmesidir. Aşağıda derlediğimiz banyo örnekleri ise bu tarife uygun olarak hem güzel hem de kullanışlı.
Küçük dairelerin tasarımında en önemli husus işlevselliktir. Çünkü mevcut alan sınırlı olduğundan her bir boşluk çok iyi değerlendirilmelidir. Örnek banyo tasarımında depolamanın ağır bastığını görüyoruz. Lavabo tezgahının alt kısmında büyük bir çekmece yer alırken, aynalı dolabın kapağı yukarı doğru açılarak bu kısım da depolama alanı olarak değerlendirilmiş. Bununla kalmayarak genellikle atıl kalan çamaşır makinesi üstüne, makine genişliğinde uzun bir dolap yapılmış. Gördüğünüz gibi son derece kullanışlı bir banyo.
Bir başka banyo örneğinde yine küçük dairelere uygun olarak kare şeklinde, şeffaf camlı bir duşakabin görüyoruz. Kapının hemen yanında yer alması, çok fazla alan işgal etmediğini ve banyoda her köşeye konulabileceğini gösteriyor. Duşakabinin bir özelliği ise teknesinin içine konulan ahşap yüzey. Böylece ahşabın sıcaklığıyla ayağınız üşümüyor.
Resimdeki daracık banyo ince, uzun, buz camlı kapısıyla doğal gün ışığını olduğu gibi içeri yansıtıyor. Işık açısından epey avantajlı olması, banyonun renkli döşenmesiyle beraber daha da iç açıcı görünüyor. Turuncu-beyaz seramik karolar banyoya öyle renk katmış ki lavabo, ayna gibi parçalar görünmez hale gelmiş. Muhtemelen banyo tasarımcısının istediği de buydu.
Sıradaki banyo tasarımı biraz farklı. Öncelikle bulunduğu yer açısından ilginç, çünkü tavan arasına yapılmış. Yine bu tercihinden ötürü bir banyoya göre bir hayli geniş alana sahip. Bir diğer ilginç özelliği ise beyaz karo seramiklerle birlikte duvarların bazı kısımlarında kırmızı tuğla taşlar konulması. İçinde şeffaf camlı, geniş bir duşakabin ile büyük bir küvet bulunan banyoda pek fazla dolap göremiyoruz. Çünkü duvarda seramiklerin bitip tuğlaların başladığı kısım kendiliğinde raf işlevi görüyor.
Pek rastlandık bir tercih olmasa da ahşap küvetlerle de orijinal bir banyo dekoru elde edilebilir. Oldukça derin gözüken ahşap küvet, malzeme tercihinden ötürü hayli dikkat çekici. Küvetle uyumlu olarak duvarda ve zeminde ahşap görünümlü porselen seramik kullanılmış ki doğru bir tercih.
Şeffaf camlı duşakabin örneklerine sıkça rastlarız. Ancak renkli ve desenli seramiklerle birlikte kullanıldığı azdır. Ek olarak iç kısmına eklenen ahşap raflıklar bir diğer yaratıcı özelliği. Demode olan duş teknesi yerine çabuk deforme olmayan alternatif yüzeylere yönelmesi de artısı.
Banyo duvarlarının genellikle beyaz olmasına alışkınızdır. Fakat bu defa siyah duvarları olan bir banyo tasarımı görüyoruz. Üstelik epey küçük bir banyo. Bu riskli fakat başarılı örnekte banyo duvarları hareketli siyah panellerle kaplanmış. Spot ışıklar ve tavana dek uzanan ince aynası aydınlatmanın ışıltısı arttıran detaylar.
Banyolarda görmeye daha çok alıştığımız ahşap bu örnekte bolca kullanılmış. Duş bölümünde ahşap görünümlü malzeme kullanılırken geniş lavabo tezgahı tamamen ahşaptan yapılma. Bir diğer ilginç özelliği ise geniş tezgah altına raf yapılarak kapaklı dolap yerine açık raf tercih edilmesi.
Sırada orijinal bir banyo için çok fazla şatafata ihtiyaç olmadığını gösteren başarılı bir örnek var. Fıçı şeklini andıran siyah uzun lavabo tezgahı, beyaz kapaklı siyah klozeti, kendine özgü retro tarzı olan yuvarlak ayna ve uzun ayaklı lambalarıyla her bir parçası özenle seçilmiş. Banyonun yaratıcılığı bunlarla da bitmiyor. Zeminde ahşap kullanılırken, bir duvar beton rengi taşlarla örülerek malzeme farkını da ortaya koymuş.
Son örneğimiz ne modern ne de endüstriyel. Tamamen klasik ancak yine de orijinal. Klasik tarzda dekore edilmiş banyo avizesi, perdeleri ve desenli zeminiyle gerçekten çok şık.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Çamaşırlarla ile ilgili hayatınızı kolaylaştıran 11 parlak öneri’ başlığını okuyabilirsiniz.