homify 360°: Rüya gibi bir ahşap ev

Ahşap en sürdürülebilir yapı malzemelerinden biri olarak mimarinin gelişimine oldukça büyük katkıları olan bir ürün. Ancak pek çok ülkede ahşap yapılar çok daha ucuza mal edilebildiğinden ötürü, kültürel nedenlerle yoksul semtlerle ilişkilendirilir olmuş ve bu yüzden de maalesef binaların yalnızca yüzde 5'iyle 10'u arasında bir dilimi ahşaptan yapılıyor. Ancak mimari açıdan son zamanlarda bu cehaletten doğan yanlış karakterize etme sorunu yavaş yavaş ortadan kalkmaya lüks evlerde de ahşap kullanılmaya başlandı.

Ahşap yapılar dayanıklılık ve eşsiz estetik nitelikleriyle oldukça yüksek standartlı projelerin ideal yapı malzemesidir. Tabii aynı zamanda enerji tüketimine yol açmadan yetiştirilebilen keresteler de sürdürebilirlik ve doğa dostu olması açısından ahşap evleri rakipsiz kılıyor. Bugün tüm bu açılardan öne çıkan bir ahşap eve konuk olmak için İngiltere'ye gidiyoruz. Nicolas Tye Architects tarafından dizayn edilen bu ev muhteşem, zamanın ötesinde ve sofistike bir tasarıma sahip.