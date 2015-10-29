homify 360°: Rüya gibi bir ahşap ev

Ahşap en sürdürülebilir yapı malzemelerinden biri olarak mimarinin gelişimine oldukça büyük katkıları olan bir ürün. Ancak pek çok ülkede ahşap yapılar çok daha ucuza mal edilebildiğinden ötürü, kültürel nedenlerle yoksul semtlerle ilişkilendirilir olmuş ve bu yüzden de maalesef binaların yalnızca yüzde 5'iyle 10'u arasında bir dilimi ahşaptan yapılıyor. Ancak mimari açıdan son zamanlarda bu cehaletten doğan yanlış karakterize etme sorunu yavaş yavaş ortadan kalkmaya lüks evlerde de ahşap kullanılmaya başlandı.
Ahşap yapılar dayanıklılık ve eşsiz estetik nitelikleriyle oldukça yüksek standartlı projelerin ideal yapı malzemesidir. Tabii aynı zamanda enerji tüketimine yol açmadan yetiştirilebilen keresteler de sürdürebilirlik ve doğa dostu olması açısından ahşap evleri rakipsiz kılıyor. Bugün tüm bu açılardan öne çıkan bir ahşap eve konuk olmak için İngiltere'ye gidiyoruz. Nicolas Tye Architects tarafından dizayn edilen bu ev muhteşem, zamanın ötesinde ve sofistike bir tasarıma sahip.
Yoğun bitki örtüsü sayesinde mahremiyet sağlayan büyük ve sık ağaçların ortasında yer alan bu sade görünümlü ama aynı zamanda da göz alıcı olmayı başarabilen ahşap yapı hem bahçedeki peyzajın hem de evin dış yüzeyinin pürüzsüz estetiğiyle göz kamaştırıyor. Ev konumu itibariyle şehirden bir hayli uzakta olduğu için arabayla ulaşıma uygun ve bu yüzden de evin ön cephesinde geniş bir açık garaj inşa edilmiş ve bu garaj da evle uyum içinde bir tasarıma sahip.
Evin ilk katının iskeleti dayanıklılığın ve uzun ömürlülüğün arttırılması istendiği için çelik çerçeve ile inşa edilmiş. Ancak binanın arka cephesinde de ön cephede olduğu gibi ahşap doku hakimiyeti sürüyor. Seçilen renkler ve ahşaba eşlik eden cam ile yaratılan tasarım çevreyle uyumlu ve pastoral ile modernin başarılı bir kombinasyonunu oluşturuyor.
Mutfak, tezgahı, mutfak adası ve yemek alanıyla lineer bir tarzda dizayn edilmiş. Mutfağın ön cephesinin boydan boya camla kaplı olması mekanı daha geniş ve sofistike bir görünüme kavuşturmuş ve tüm yaşam alanını bahçe ile bütünleştirmiş. Siyah ve beyaz kombinasyonunun hakim olduğu mutfakta endüstriyel dokunuşlarla oluşturulan modern tasarım fonksiyonelliği de ön planda tutuyor.
Evde dikkat çeken en önemli unsurlardan biri de iç duvarların doğal taşlarla kaplı olması pek tabii ki. Evin tamamına işleyen doğallık ve naturel etki modern bir tasarımla ve lüksle buluşuyor. Buna elbette seçilen mobilyalar da eşlik ediyor. Dikdörtgen formunda uzanan ama köşeler yerine kıvrımlı yuvarlak uçlara sahip olan uzun ince ve beyaz masa, zarafetin bir temsilcisi gibi uzanıyor.
Yine boydan boya cam pencerelere sahip cephesiyle havuz alanıyla bütünleşen ve ferah ve havadar bir atmosfere sahip olan oturma odasında ise ahşabın siyah renkle birleşiminden doğan karizmatik atmosfer karşılıyor bizi.
Ebeveyn yatak odası bize lüks tatil köylerindeki kral dairelerini anımsatıyor. Rafine bir estetik anlayışıyla dizayn edilen odada ahşap zemin kaplaması ve balkona açılan cam kapı yaşam kalitesini arttıran detaylardan.
Yatak odasında ayrıca yarı kapalı ve muhteşem bir terasa açılan bir kapı da var. Çevrenin o muhteşem orman manzarasıyla bütünleşen teras alanı yatak odasını eşsiz kılan sıcacık ve samimi bir ortam yaratıyor.
Çevredeki kırsal dokunun el değmemiş sakin huzurunu banyo tasarımında da görebiliyoruz. Manzaraya karşı banyo trendinin en başarılı örneklerden biri olan bu banyoda buzlu cam sayesinde doğal ışıktan ödün vermeden mahremiyet sağlanmış. Taş yüzeylerin şeffaf cam yüzeylerle oluşturduğu kontrast ise muazzam.
Evin çalışma odası ise aynı zamanda küçük bir müzik stüdyosu olarak da kullanılıyor. Cömert cam planları sayesinde mekansal süreklilik duygusu yaratılırken yaşam alanlarının çevre entegrasyonu da bütünsel olarak sağlanıyor.
Evin ana binasına ek olarak inşa edilen bir de küçük misafir evi bulunuyor. Binaların düzenlemesi her binanın yaşam alanları avluya bakacak şekilde yapılmış; böylece bu muhteşem süs havuzunun manzarasından evin tüm odaları faydalanabiliyor.