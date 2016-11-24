Anadolu'nun farklı şehirlerinden örnek alabileceğiniz 9 salon

Ev dekorasyonunda en çok özen gösterilen oda her zaman salonlardır öyle değil mi? Konuklarınızı ağırlayacağınız ve en değerli aksesuarlarınızı sergileyeceğiniz odaların dekorasyonu ile biraz daha fazla ilgilenmenin hiçbir zararı yoktur. O halde dekorasyonunuza ilham verecek birbirinden güzel örnek tasarımlar görmek ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den 9 farklı şehirden salon tasarımları derledik. Farklı stil ve temalarla hazırlanan bu dekorasyonlarda örnek alabileceğiniz birçok detay bulabilirsiniz.

Salon dekorasyonunuz için daha fazla örnek bulmak ve küçük oturma odaları için de yaratıcı önerilerle tanışmak için “Küçük bir oturma odası için 9 güzel fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.