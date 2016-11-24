Anadolu'nun farklı şehirlerinden örnek alabileceğiniz 9 salon

Ev dekorasyonunda en çok özen gösterilen oda her zaman salonlardır öyle değil mi? Konuklarınızı ağırlayacağınız ve en değerli aksesuarlarınızı sergileyeceğiniz odaların dekorasyonu ile biraz daha fazla ilgilenmenin hiçbir zararı yoktur. O halde dekorasyonunuza ilham verecek birbirinden güzel örnek tasarımlar görmek ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere Türkiye'den 9 farklı şehirden salon tasarımları derledik. Farklı stil ve temalarla hazırlanan bu dekorasyonlarda örnek alabileceğiniz birçok detay bulabilirsiniz.
Salon dekorasyonunuz için daha fazla örnek bulmak ve küçük oturma odaları için de yaratıcı önerilerle tanışmak için “Küçük bir oturma odası için 9 güzel fikir” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Klasik ögelerin modern bir dekorasyonda buluşturulduğu bu oturma odasında size ilham verecek birçok detay bulabilirsiniz. Parlak yüzeyleri, şık ve gösterişli mobilyaları beğeniyorsanız bu tasarımda sizin için çok şey var. Çorlu'da bulunan bu apartman dairesinin diğer odalarını da görmelisiniz. Mobilya ve aksesuarları ile dikkat çeken bir dekorasyon oluşturmak için Homify mobilya ve aksesuar uzmanlarına da fikir danışabilirsiniz.
Klasik stilin en şık ve kullanışlı ögelerinin bir araya getirildiği bu muhteşem daire Samsun'da bulunuyor. Ferah iç mekanları ve göz alıcı dekorasyonu ile öne çıkan salonda doğal renk tonları ile oluşturulmuş bir denge hakim. Ahşap detayların ustalıkla kullanıldığı dekorasyonda bulunan tekstil ürünleri de stil bütünlüğü oluşturacak şekilde seçilmiş. Sehpasından koltuğuna, avizesinden sandalyelerine kadar her detayı ile onlarca güzel fikir barındıran bir tasarım.
Kalabalık ve gösterişli dizaynları tercih etmiyorsanız daha az eşya ile oluşturulmuş ve minimal tasarım izleri taşıyan bu dekorasyonu görmelisiniz. Sakarya'da bulunan dağ evi konseptli bu evin salonunda güzel bir şömine, modern bir okuma koltuğu ve fonksiyonel köşe koltuklar odak noktasını oluşturuyor. Az ve öz eşya ile oluşturulmuş dekorasyonun filmlerdeki evler gibi bir havası var. Bahçeye açılan geniş kapıları ve ağaç tavan strüktürleri ile göze çarpan böyle bir salona sahip olmak için öncelikle bahçeli ve çatılı bir müstakil ev edinmeniz gerekecek.
Modern bir oturma odası denince aklınıza gelen ögeleri düşünelim; desensiz ve genelde tek renkli tekstil ürünleri, ikonik modern tasarım mobilyalar, ahşap zemin, sade ve şık aksesuarlar. Kayseri'de bulunan bu evin oturma odası bütün bu özellikleri barındırıyor. Özellikle mobilyaların tasarım tarihinde önemli yeri olan ürünlerden seçilmiş olmasına dikkatinizi çekmek isteriz.
Çok fonksiyonlu modüler mobilyaların modern tasarımda önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. İşlevselliğin ön planda tutulduğu modern tasarımın en kullanışlı ögeleri birden fazla amaçla kullanılabilen ve açılır kapanır özelliğe sahip ürünlerdir. Tıpkı bu evde kullanılan mobilyalar gibi. Bu şık köşe koltuğunun altını depolama alanı olarak kullanabileceğiniz gibi açarak misafir yatağı haline de getirebilirsiniz. Ayrıca dekorasyonda kullanılan diğer ürünlerin birbirleri ile uyumu da bir harika.
Mobilyada klasik özelliklerin modern malzemeler ile birleştirildiği tasarımlar son yıllarda ülkemizde oldukça popüler. İşlemeli, ayaklı ve varaklı mobilyaların beyaz lake malzeme ile üretildiği ve tek renk döşemelerle birleştirildiği bu modelleri siz de salonunuzda zevkle kullanabilirsiniz. Sivas'ta bulunan bu daire gösterişli ve kullanışlı tasarımları sevenler için ilham kaynağı olabilir.
Konforlu bir köşe koltuğu ve birkaç şık aksesuar ile oluşturulmuş bu sade salon Kırklareli'ndeki bir evde bulunuyor. Açık renk duvarlar, ahşap zemin ve rahat mobilyalar ile oluşturulmuş şık tasarımlar ilginizi çekiyorsa bu evi baştan sona çok seveceksiniz.
Geleneksel detayların daha kullanışlı bir forma büründüğü bu tasarım oldukça özgün bir yapıya sahip. Edirne'de bulunan bu evin tasarımında konforlu ve modern mobilyalar, sade tekstil ürünleri ve geleneksel aksesuarlar göze çarpıyor. Sıradan bir aile evinin uzman elinden çıkmış şık bir versiyonu.
Klasik ve modern stilin izlerini barındıran mobilyalar iskandinav ve kolonyal esintili kumaşlarla birleşince ortaya büyüleyici bir tarz çıkmış. Bartın'da bulunan bu güzel evin diğer odalarına da mutlaka göz gezdirmelisiniz.