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Mutfağı yenilemenin 8 ekonomik yolu

Aydin Sanli Aydin Sanli
DI - Cocina, Estudio .m Estudio .m Modern Mutfak
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Mutfaklar evin en önemli bölümlerindendir ve evin diğer bölümlerine göre daha çabuk yıpranırlar. Yıpranmasanlar bile demode hale gelirler. İşte bu yüzden mutfak tadilatı önem kazanır. Ancak mutfak tadilatı masraflı olabilir. Zemini, duvarları, tezgahı, dolapları ve elektrikli cihazlar düşünüldüğünü masrafın epeyce kabarık olacağı düşünülebilir. Tadilatta iyi işçilik, iyi malzeme istendiği şart ama tüm bunların ötesinde en çok istenen şey masrafın düşük olması.

Birçok zaman tadilatta kullanılacak malzeme seçilirken iyi bir araştırma yapılmaz. O malzemeye alternatif olabilecek daha hesaplı başka malzemeler var mı bakılmaz. Oysa bu çok önemli bir basamaktır ve tadilata başlanmadan önce kullanılabilecek alternatif malzemeler ve fiyatlarıyla ilgili bir piyasa araştırması yapmakta fayda vardır. Bu yazıda sizin için bazı tavsiyelerimiz var.

Seramik kullanın

homify Kolonyal Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak tezgahı ve üst dolaplar arasında kalan bölümde çok farklı malzemeler kullanılabilir. Bu bölümde tezgahta olduğu gibi mermer ve granit de kullanılabilir ama bu maliyeti yükseltecektir. O yüzden daha ekonomik olan seramiği seçebilirsiniz. Üstelik son dönemdeki seramiklerde mermer ve granit efektli ürünleri de bulabilirsiniz. Peki seramiğe kime döşetmeli? İşte cevabı.

En ekonomik graniti seçin

DI - Cocina, Estudio .m Estudio .m Modern Mutfak
Estudio .m

Estudio .m
Estudio .m
Estudio .m

Granit mutfak tezgahları, adaları ve hatta duvarlarında çok şık sonuçlar ortaya koyan bir malzeme. Ama granit pahalı bir malzeme. Ancak bu sizi umutsuzluğa sürüklemesin. Çünkü granitin çok farklı türleri ve kalite seçenekleri oluyor. Bu skaladan size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Mevcut dolapları yeniden kullanın

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mevcut mutfak dolaplarınızı boyayarak, ya da malzeme boyaya uygun değilse, eski dokunun üstüne farklı laminantlar kaplayarak kullanabilir ve tadilatı ucuza getirebilirsiniz.

Farklı ahşap seçenekleri

Krishnakumar Residence Interiors, dd Architects dd Architects Klasik Mutfak
dd Architects

dd Architects
dd Architects
dd Architects

Ahşap pahalı diye bir algı olabilir ama hangi ahşap? Öyle farklı ağaç seçenekleri var ki, bunlardan doğru olanı seçerseniz, maliyeti düşürebilirsiniz. Örneğin çam hem hesaplı hem de dayanıklı bir ağaçtır.

MDF'yi keşfedin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dolaplarınızda ahşap yerine MDF kullanabilirsiniz. Ağaç parçacıklarının preslenmesiyle oluşan MDF dayanıklı bir malzeme, üsteli üstü kaplamaya uygun ve ahşap görüntüsü alabiliyor.

Zemin döşemesi

Reforma vivienda., Estudio de arq. Tomás Hosmann Estudio de arq. Tomás Hosmann Klasik Mutfak Bej
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann
Estudio de arq. Tomás Hosmann

Laminanttan, seramiğe, doğal taştan vinile kadar çok farklı zemin kaplama malzemesi var bunlardan doğru olanı seçerek tadilatta önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Vinil malzemeler son derece ucuz olacağından toplam masrafı bir hayli düşürebilir.

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Mozaik etkili seramikler

Interior designs, Allied Interiors Allied Interiors Modern Mutfak
Allied Interiors

Allied Interiors
Allied Interiors
Allied Interiors

Seramik seçeneğini değerlendirirken, bu şekilde mozaik efekti olan seramikleri özel olarak değerlendirin. Bu tip seramikler mutfağınıza çok hoş bir etki katabilir.

Mikro beton tezgahlar

The Shah Villa , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles Minimalist Mutfak
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

Mikro çimento şu anda inşaat endüstrisinin en popüler ve popüler olduğu kadar da hesaplı malzemesi. Mutfak tezgahınızda bu malzemeyi deneyebilirsiniz.

Mutfak zemininizi mi değiştireceksiniz? Bu yazıyı okuyun derim.

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