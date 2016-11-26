Mutfağı yenilemenin 8 ekonomik yolu

Mutfaklar evin en önemli bölümlerindendir ve evin diğer bölümlerine göre daha çabuk yıpranırlar. Yıpranmasanlar bile demode hale gelirler. İşte bu yüzden mutfak tadilatı önem kazanır. Ancak mutfak tadilatı masraflı olabilir. Zemini, duvarları, tezgahı, dolapları ve elektrikli cihazlar düşünüldüğünü masrafın epeyce kabarık olacağı düşünülebilir. Tadilatta iyi işçilik, iyi malzeme istendiği şart ama tüm bunların ötesinde en çok istenen şey masrafın düşük olması.

Birçok zaman tadilatta kullanılacak malzeme seçilirken iyi bir araştırma yapılmaz. O malzemeye alternatif olabilecek daha hesaplı başka malzemeler var mı bakılmaz. Oysa bu çok önemli bir basamaktır ve tadilata başlanmadan önce kullanılabilecek alternatif malzemeler ve fiyatlarıyla ilgili bir piyasa araştırması yapmakta fayda vardır. Bu yazıda sizin için bazı tavsiyelerimiz var.