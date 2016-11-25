Ben bunu niye düşünemedim dedirtecek 12 giriş örneği

Evin holü ya da koridorları, kısacası kapı açılınca misafiri karşılayan bölümü çok önemlidir. Malum ilk izlenim önemlidir ve insanlar kendilerine de bu gerçeğe göre çeki düzen verirler. İlk defa girilecek bir ortama giderken, kimse kendisine özenmediğini söyleyemez herhalde. Evlerimizin girişi de misafirin evinizle ilgili ilk izlenimini etkileyecek yer olduğu için özenilmeyi hak ediyorlar. Bugün sizler için dünyanın dört bir tarafından, farklı ölçülerde, farklı tarzlarda ama hepsi de yaratıcılık barındıran koridor ve holler derledik. Bakalım beğenecek misiniz?
Bu fotoğraf eski bir mobilyadan bir etajer yapılıp evinizin girişine koyduğunuzda etkinin nasıl olduğuna cevap verir nitelikte. Etajerin alt rafları rengarenk kırlentler, üstü ise dallarla donatılmış. Eve doğal bir karşılama töreni hazırlamışlar. Duvardaki sıra dışı aynalar da evin girişini güzelleştirenlerden.
Geniş bir giriş için bazen çok fazla ayrıntıya gerek yoktur. Ahşap bir zemin, karşılıklı iki ahşap sıra ve üstlerinde sanat eseri niteliği taşıyan vazolar. Sizce de zarif değil mi?
Misafirlerinize sıcacık bir hoş geldin mi demek istiyorsunuz? İşte bu giriş tam size göre. Canlı ve pastel tonların bir arada kullanıldığı holde, siyah beyaz yer karolarından, şık çerçeveli boy aynasına, kağıt kaplı duvardan, zarif avizelere kadar her şey çok başarılı.
Bir mekana bir tek eşya ya da aksesuarla sofistike bir özellik kazandırmak mümkün. Tıpkı bu ışığın bu girişe kazandırdığı gibi. Merdivenin renkli trabzanları ve ona tezat oluşturacak şekilde kapının siyah ve beyaz rengi bu sofistike etkiyi güçlendiriyor. Siz de mekanınıza karakter kazandıracak aydınlatma çözümleri arıyorsanız, uzmanlarımıza bir danışın deriz.
Egzotik ülkelerden ve uzak diyarlardan alınmış aksesuarlarla holünüze etnik bir şıklık kazandırmanız mümkün. Hasır seğetler, ahşap tabaklar, farklı taşlardan süs eşyaları. Bu evin girişi insana sıcak bir merhaba der gibi.
Beyaza boyanmış bir giriş. Küçük küçük ahşap dokunuşlar ve abartıya kaçmadan kullanılan süs ve aksesuarlar. İşte size bir İskandinav tarz güzelliği.
Evin girişini yaşam alanından ayırmak için renk kullanımı tercih edilmiş. Donuk renklerdeki oturma odasının aksine giriş kısmında canlı bir mavi renk uygulanmış.
Evinizin girişini hem sıcak bir karşılama görevi görecek hem de başka işlevleri olan mobilyalarla döşeyebilirsiniz. Bakın bu resimdeki raf sistemi hem salonu girişten ayırıyor, hem de üstünde barındıracağı sevimli aksesuarlarla sıcak bir karşılama görevi görüyor.
Hol ve koridorlarınızda sanat eserleri her zaman işe yarayan çözümlerdir. Misafirleri sanatla karşılamak onlara sıcak bir merhaba demenin en iyi yollarından biridir.
Metal bir korkuluk ve iki basamakta bir yine bu metal dokunun tekrar ettiği sepetler. Çok şık bir sonuç ortaya çıkmış. Derindeki vitray cam ise, bu tasarım kompozisyonunu başarılı bir şekilde tamamlıyor.
Açıkta bırakılmış, adeta sanat eseri çizgileri içeren kütükler. Ham bırakılmış, yine sanatsal çizgilere sahip duvarlar. Çok şık bir ahşap kapı ve başarılı aydınlatma çözümleri. İnsana sıcak bir merhabanın ötesinde hoş duygular yaşatıyorlar.
Geometrik çizgilerden oluşan duvar kağıdı, dikkatli bakıldığında şaşı bak şaşır oynayabileceğiniz bir dokuya dönüşüyor. Yemyeşil bitkiler ve onlara uygun abajur doğal bir etki katıyor. Ortaya eklektik ama hem huzurlu hem de eğlenceli bir giriş çıkıyor.
Eski holünüzü nasıl yenilersiniz? İşte size derlediğimiz beş farklı hol dönüşüm projesi. TIKLAYIN!