Ben bunu niye düşünemedim dedirtecek 12 giriş örneği

Evin holü ya da koridorları, kısacası kapı açılınca misafiri karşılayan bölümü çok önemlidir. Malum ilk izlenim önemlidir ve insanlar kendilerine de bu gerçeğe göre çeki düzen verirler. İlk defa girilecek bir ortama giderken, kimse kendisine özenmediğini söyleyemez herhalde. Evlerimizin girişi de misafirin evinizle ilgili ilk izlenimini etkileyecek yer olduğu için özenilmeyi hak ediyorlar. Bugün sizler için dünyanın dört bir tarafından, farklı ölçülerde, farklı tarzlarda ama hepsi de yaratıcılık barındıran koridor ve holler derledik. Bakalım beğenecek misiniz?