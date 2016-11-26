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Bir ev sıfırdan nasıl dekore edilir?

Aydin Sanli Aydin Sanli
Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Modern Oturma Odası
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Hayalinizin evini buldunuz. Geriye sadece mobilyaları alıp eve yerleştirmek kaldı… derseniz büyük bir hata yapmış olursunuz. Sıfırdan bir ev dekore etmenin bazı püf noktaları var. Eğer bu noktalara dikkat ederseniz, ortaya çıkan sonuç çok başarılı olabilir. Haydi gelin sizin için hazırladığımız sıfırdan ev dekore etme rehberine bir göz atın. Faydalı olacağına inanıyoruz. 

1. Ölçüleri alıp alanı iyi kontrol etmek gerekir

Cosy Home - Home Staging einer Mietwohnung, Karin Armbrust Karin Armbrust Modern Yatak Odası
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Sıfırdan ev dekore edilirken atılacak ilk adım ölçüleri dikkatlice alıp, kullanım alanını iyi analiz etmek. Bu size gereksiz bir tavsiye gibi görünebilir, zira bunu evi kiralamadan ya da satın almadan önce zaten yapmış olabilirsiniz. Üstelik elinizde evin bir planı da olabilir. Ancak bu aynı şey değil, çünkü bu ölçü alma işleminde radyatörün kapladığı alandan, nişlerin derinliğine kadar pek çok ayrıntının ölçüsünü almamız gerekiyor.

Bu işlemi bitirdikten sonra, evin özelliklerini de bir kenara not eden, mesela arka tarafta oda karanlık, salon aydınlık vs. Böylelikle evi dekore ederken hangi olumlu özellikleri koruyacağınıza ve hangi olumsuz özelliklere müdahale edeceğinize kolayca karar verebilirsiniz.

2. Planımıza bakalım

Arredare un bilocale, INTERNOCASA studio D'interni INTERNOCASA studio D'interni Ev İçiDepo Ahşap Beyaz
INTERNOCASA studio D&#39;interni

INTERNOCASA studio D'interni
INTERNOCASA studio D&#39;interni
INTERNOCASA studio D'interni

Ölçüleri aldıktan sonraki adım, ya evin mevcut planının dijital versiyonunu açıp, ya da bir uzmana bir plan çizdirip o plan üzerinde almayı düşündüğümüz mobilyaları birer birer yerleştirmek. Ancak ölçü alırken aldığınız ayrıntıları plana eklemeyi unutmayın. Mobilyaları farklı biçimlerde deneyerek, evin planına en uygun olanlarını almayı seçebilirsiniz. Eve uygun gelmeyecek büyüklük ya da biçimdekileri de alışveriş listenizden çıkarırsınız. Plan ve görseller konusunda kimden yardım alabilirim diyorsanız, işte cevabı.

3. Mutfağa girişmek

Appartamento R+R, Andrea Gaio Design Andrea Gaio Design Modern Mutfak
Andrea Gaio Design

Andrea Gaio Design
Andrea Gaio Design
Andrea Gaio Design

Bu işlemleri yaptıktan sonra teker teker odalara girebilirsiniz. Önce mutfaktan başlamakta yarar var, zira mutfak en fazla zaman alacak bölümdür. Ne de olsa mutfak ailelerin en çok bir arada olduğu alandır. Mutfak için doğru seçimleri yaparken sorulacak bazı sorular var. Maksimum bütçemiz ne? En çok ne tarzı seviyoruz? Kiler yeri ayrılacak mı? Mutfakta genelde kaç kişi çalışacak? Hepsi aynı anda mı çalışacak? Bu soruları sorarak doğru seçimlerde bulunabiliriz.

4. Oturma odası dekorasyonu

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Modern Oturma Odası
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Oturma odasını çok fazla eşyaya boğmamak ve hareket edilecek alan miktarını azaltmamak en önemli şeydir. Çünkü ferah ve hareket alanı yeterli bir oturma odası insana huzur verir. Dolayısıyla ta plan aşamasında, bu konuya özel önem göstermekte fayda var. Gerekli ana eşyalar yeterli olacaktır. Ayrıca farklı aydınlatma çözümleri de hem yer kaplamaz, hem de oturma odasına ayrı bir hava katar.

5. Bir dinlenme vadisi yaratmak

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy Klasik Yatak Odası
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

Yatak odasında çok fazla eşya olmaz. Bir yatak ve bir gardırop bir çok yatak odasında bulunan yegane eşyalardır. Yatağınızın odanın büyüklüğüne uygun ölçülerde olmasına dikkat etmeniz gerekir. Gardıroba geçerken yatağın üzerinden atlamak gerekecek kadar odayı kilitleyen bir yatak hiç kullanışlı olmaz. Tabii yatağınızın rahat olmasına da dikkat edin. Eğer gardırop için zaman ya da kaynağınız yeterli değilse, ilk etapta açıkta askı ve raflar kullanabilirsiniz.

6. Kullanışlı ve işlevsel banyo

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti Modern Banyo
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

En son bakılacak yer de evin banyosudur. Tabii bu banyo dekorasyonunun önemsiz olduğunu anlamına gelmez. Banyoda kullanışlı ve işlevsel mobilyalar tercih edin.

7. Biraz detay

La casa del faro, Flavia Case Felici Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

Tüller, perdeler, halılar, nevresimler, örtüler kırlentler. Bu unsurlar eve renk kazandıracak aksesuarlardır. Bu unsurları seçmek için çok zamanınız var, yavaş yavaş da alabilirsiniz. Ancak bunların karakterinizi yansıtmasına özen gösterin.

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