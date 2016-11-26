Bir ev sıfırdan nasıl dekore edilir?

Sıfırdan ev dekore edilirken atılacak ilk adım ölçüleri dikkatlice alıp, kullanım alanını iyi analiz etmek. Bu size gereksiz bir tavsiye gibi görünebilir, zira bunu evi kiralamadan ya da satın almadan önce zaten yapmış olabilirsiniz. Üstelik elinizde evin bir planı da olabilir. Ancak bu aynı şey değil, çünkü bu ölçü alma işleminde radyatörün kapladığı alandan, nişlerin derinliğine kadar pek çok ayrıntının ölçüsünü almamız gerekiyor.

Bu işlemi bitirdikten sonra, evin özelliklerini de bir kenara not eden, mesela arka tarafta oda karanlık, salon aydınlık vs. Böylelikle evi dekore ederken hangi olumlu özellikleri koruyacağınıza ve hangi olumsuz özelliklere müdahale edeceğinize kolayca karar verebilirsiniz.