Bu evlere bir an önce girmek isteyeceksiniz: 6 şahane giriş

Bir evin ana girişi o evi çekici ya da itici gelmesine nedne olan ilk unsurdur, zira evin yakından ilk gördüğümüz kısmı tam olarak ve mutlaka burasıdır. Önünde ayakkabılar, terlikler yığılmış bir girişi, kötü görünüşlü bir çöp kovası olan girişi, paralanmış bir paspas olan girişi mi tercih edersiniz, yoksa tertemiz, özen gösterilmiş, dekoratif unsurlar barındıran davetkar bir girişi mi? Basit soru, basit cevap. O halde neden evlerimizin girişlerine gereken önemi vermemeye devam ediyoruz?

Bir evin ana girişi evin geri kalan kısmı hakkında ilk izlenimlerin oluşacağı alandır. Kötü görünen bir ana giriş evin kalanıyla ilgili önyargılarımızın oluşmasına neden olacak ve doğal olarak o evde yaşayan insanlar hakkında da bazı fikirlere sahip olmamızı sağlayacaktır. Yani, işin ucunda pasaklı ve özensiz olarak görünmek de var. Üstelik çok basit birkaç önlemle bundan kolayca kaçınabileceğimiz halde. Yapacağımız ilk iş kapının önünü temizlemek ve bu kısmı giyip çıkardığımız ayakkabılar, atılacak çöpleri biriktirdiğimiz, gözlerden uzak, atıl bir alan gibi kullanmamak.

İkinci iş ise evimizin dekoruna ve mimarisine de uyacak şekilde süslemek. Evin ana girişi evin mimari yapısıya da, genel dekorasyonu da ile uyum içerisinde olmalıdır. Stil bütünlüğü ve malzeme uyumu şık, davetkar bir ana giriş için zaruridir. Ayrıca, kişisel beğenilerimize uygun dekoratif ögeler ile bu alan süslenebilir ve daha kişisel, benzersiz biricik hale getirilebilir.

Bugün sayfamızda birbirinden güzel ancak bir o kadar da farklı stillerde olan ana giriş örneklerini inceledik. Farklı mimari stillere sahip evlerin kendileri ile kusursuz uyum sağlayan bu girişler umuyoruz ki okuyucularımızın ana giriş kapıularını düzenlemeleri konusunda ilham verici olacaktır.