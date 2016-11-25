Bu evlere bir an önce girmek isteyeceksiniz: 6 şahane giriş

Bir evin ana girişi o evi çekici ya da itici gelmesine nedne olan ilk unsurdur, zira evin yakından ilk gördüğümüz kısmı tam olarak ve mutlaka burasıdır. Önünde ayakkabılar, terlikler yığılmış bir girişi, kötü görünüşlü bir çöp kovası olan girişi, paralanmış bir paspas olan girişi mi tercih edersiniz, yoksa tertemiz, özen gösterilmiş, dekoratif unsurlar barındıran davetkar bir girişi mi? Basit soru, basit cevap. O halde neden evlerimizin girişlerine gereken önemi vermemeye devam ediyoruz?
Bir evin ana girişi evin geri kalan kısmı hakkında ilk izlenimlerin oluşacağı alandır. Kötü görünen bir ana giriş evin kalanıyla ilgili önyargılarımızın oluşmasına neden olacak ve doğal olarak o evde yaşayan insanlar hakkında da bazı fikirlere sahip olmamızı sağlayacaktır. Yani, işin ucunda pasaklı ve özensiz olarak görünmek de var. Üstelik çok basit birkaç önlemle bundan kolayca kaçınabileceğimiz halde. Yapacağımız ilk iş kapının önünü temizlemek ve bu kısmı giyip çıkardığımız ayakkabılar, atılacak çöpleri biriktirdiğimiz, gözlerden uzak, atıl bir alan gibi kullanmamak.
İkinci iş ise evimizin dekoruna ve mimarisine de uyacak şekilde süslemek. Evin ana girişi evin mimari yapısıya da, genel dekorasyonu da ile uyum içerisinde olmalıdır. Stil bütünlüğü ve malzeme uyumu şık, davetkar bir ana giriş için zaruridir. Ayrıca, kişisel beğenilerimize uygun dekoratif ögeler ile bu alan süslenebilir ve daha kişisel, benzersiz biricik hale getirilebilir.
Bugün sayfamızda birbirinden güzel ancak bir o kadar da farklı stillerde olan ana giriş örneklerini inceledik. Farklı mimari stillere sahip evlerin kendileri ile kusursuz uyum sağlayan bu girişler umuyoruz ki okuyucularımızın ana giriş kapıularını düzenlemeleri konusunda ilham verici olacaktır.
Küçücük bir terası olan, basit, plastik doğrama kapılı bir giriş dahi kusursuz bir ana giriş haline getirilebilir, işte bu örnek de bunun kanıtı! El yapımı cotto zemin kaplaması, sevimli hasır mobilyalar, küçük birkaç dekoratif unsur ve bol bol canlı bitki, tüm ihtiyacınız bu kadar.
’Yerli tasarımcılardan bahçe mobilyaları’ başlıklı derlememize de göz atmayı unutmayın.
Ahşap kapının mutlaka blok halinde, penceresiz olması gerekmez, ferforje demirlerle güçlendirilmiş cam bir pencereye sahip ahşap kapı, ona uyumlı iki dış mekan apliği, ahşap rabıta zemin ve yine, olmazsa olmaz bitkiler ile sıcak mı sıcak, davetkar bir giriş.
İçerisi merak uyandıran, çılgın bir ana giriş kapısı için mozaik işlemeleri de düşünebilirsiniz. Bunun için renkli, kırık fayansları kullanmak daghi mümkün. Hatta bunu bir Kendin Yap projesine dönüştürerek arzu ettiğiniz tasarımı kendiniz uygulayabilirsiniz.
Tamamen kendi beğenilerinize uygun, bu beğenilerle kişiselleştirilmiş, benzersiz bir giriş de yaratıcı uygulayabileceğiniz dekorasyonlardan biri. Asyatik detaylardan hoşanıyorsanız, yerli bir dekoratörümüz tarafından gerçekleştirilmiş, fotoğraftaki gibi görkemli bir giriş düşünebilirsiniz.
Krom kapı tokmaklarına sahip simsiyah, çift kanatlı ana giriş kapısı klasik görünümü ve lüks duruşu ile adeta zarafet saçıyor. İki adet yüksek, siyah saksı ve içinde yer alan yuvarlak hacimli yeşil bitkiler ile kombine edilen kapı geniş ve lüks bir villa için mükemmel bir seçim olabilir. Bu ağırbaşlı görünüme Welcome (Hoşgeldiniz) yazan bir paspas ile hoş bir sevimlilik de kazandırılmış.
Mavi ya da kırmızı gibi canlı renkler, konutun bembeyaz dış cephesi ile kontrast oluşturarak ana girişe sevimli ve davetkar bir hava katarlar. Özellikle Akdeniz mimarisinde ve kolonyal mimaride olan evler için bu stil iyi sonuçlar vermektedir.