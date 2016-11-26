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Herkesin yapabileceği 20 şahane bahçe kulübesi

nihal e. nihal e.
Gartengestaltung, Oswald Gärten Oswald Gärten Eklektik Bahçe
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Hem soğuk hem sıcak havalar için 20 adet kulübe örneği derlediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.

​1- İki duvarlı kulübe

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Bahçe kulübesi
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

İlk örneğimiz iki duvardan ve bir çatıdan oluşan bir kulübe modeli. Ön ve yan kısmı ise açık bırakılarak açık havadan istifade edilmiş. Bu açıdan bakıldığında kulübenin arka kısmının geniş bir duvardan oluştuğunu görüyoruz. Dikkatli bakarsanız eğer kulübe içinde bir kapı fark edecekseniz. Yani kulübenin görünmeye arka kısmında küçük depolama alanı oluşturulmuş.

​2- Siyah-beyaz

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl İskandinav Balkon, Veranda & Teras
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Sırada altıgen şeklinde üçgen çatılı bir kulübe tasarımı görüyoruz. Beyaz boyanmış duvarlarına kontrast oluşturan çatısı siyah. Aynı zamanda duvarlarında ve kapısında camlar bulunuyor.

​3- Sade ve düz

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl İskandinav Balkon, Veranda & Teras
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Bu kulübe modelinde ise çatı bulunmuyor. Kulübe dinlenme alanından ziyade depolama için tasarlanmış. Bu amaçla yarısı kapalıyken diğer yarısı açık durumda.

​4- Keyifli anlar

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Bahçe kulübesi
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Bir diğer kulübe tasarımı yine iki duvardan oluşuyor. Önde kalan kısımları ise açıkta bırakılmış. İç kısmı geniş olduğundan rahat koltuklar yerleştirilmiş.

​5- Oyun evi

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş Sakura Ahşap Akdeniz Bahçe
Sakura Ahşap

Deniz Oyun Evi -Yan görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Sırada özellikle çocukların seveceği bir örnek var. Küçük bir merdiven aracılığı ile ulaşılan yerden yükseltilmiş küçük kulübe oyun evi oluşturmak için harika bir seçim. Dışı beyaz içi mavi olması ise ilginçlik katıyor.

​6- Tekerlekli kulübe

Otantik Ahşap Çardak homify Akdeniz Bahçe
homify

Otantik Ahşap Çardak

homify
homify
homify

Klasik örnekleri bırakıp daha yaratıcı tasarımlara geçelim. Bu örnekte dört tarafı açık tekerlekli bir kulübe görüyoruz. Tekerlek sayesinde kulübeyi istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten pratik.

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​7- Oval kulübeler

BUNGALOV - AHŞAP EV - AHŞAP OTEL SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA Tropikal Bahçe bungalov,ahşap ev,kütükev,ağaçev,kamelya
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

BUNGALOV – AHŞAP EV – AHŞAP OTEL

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

Bu kulübe modeli bir hayli ilginç oval biçimli kulübenin dış yüzeyi doğal hayvan barınaklarını andırdığı için oldukça sevimli.

​8- Asyatik esintiler

JAPON GAZEBO As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti Modern Bahçe İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi JAPON GAZEBO
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti

JAPON GAZEBO

As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti

Resimde gördüğünüz kamelyayı da kulübe kategorisine koyabiliriz. Özellikle sivri uçlu, eğimli çatısı Asyatik tarz evleri andırdığı için dikkat çekici gözüküyor.

​9- Salıncaklı kulübe

Tarçın Oyun Evi - Yan Görünüş Sakura Ahşap Modern Bahçe
Sakura Ahşap

Tarçın Oyun Evi – Yan Görünüş

Sakura Ahşap
Sakura Ahşap
Sakura Ahşap

Yine miniklere özel bir kulübe örneği görüyoruz. Yerden yükseltilmiş küçük kulübe pembe renginde. Kemerli kapısı ve minik pencereleri ile gayet sevimli. Bir diğer ilginçliği ise kulübeyle bitişik bir salıncak bulunması.

​10- Köşe çardak

kamelya As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti Modern Bahçe Ahşap Ahşap rengi kamelya
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti

kamelya

As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti
As3 Orman Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti

Kamelya ile birlikte ahşap çardak örneklerine de bakalım. Bahçe içinde yer alan bu çardak tam köşeye denk gelecek şekilde yerleştirilmiş.

​11- Göle karşı

Gartengestaltung, Oswald Gärten Oswald Gärten Eklektik Bahçe
Oswald Gärten

Oswald Gärten
Oswald Gärten
Oswald Gärten

Bu örneğimiz ise oldukça klasik bir kulübe model. Üçgen çatılı ve pencereli kulübe küçük bir göl manzarasına bakıyor.

​12- Köprülü kulübe

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik Asyatik Bahçe
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

Yine küçük bir dere kenarına yapılmış bir başka kulübe örneği görüyoruz. Turuncu renkli sevimli mi sevimli bir köprüye bağlanan kulübe, konumlandırıldığı yer bakımından da farklı.

​13- Kütük ve bambu

Kleiner Garten ganz Moos (Groß), Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Kokeniwa Japanische Gartengestaltung Asyatik Bahçe
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung
Kokeniwa Japanische Gartengestaltung

Bambudan yapılma sıra dışı bir bahçe duvarı yanına yapılan kulübe kütüklerden destek alıyor.

​14- Hasır çardak

Intreccio Sintetico, Andrea Bizzotto SpA Andrea Bizzotto SpA Modern Bahçe
Andrea Bizzotto SpA

Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA
Andrea Bizzotto SpA

Şimdiye dek hep ahşap tasarımlar gördük. Bu model ise tamamen hasırdan yapılma. Sivri ucu ve oval şekliyle otantik bir görünümü de olan hasırdan çardak açık havalar için ideal.

​15- Bambudan tünel

Nido dei Paduli, TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI Rustik Bahçe
TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI

TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI
TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI
TOMMASO SECCHI, LUCIA FRASCERRA, DAVIDE PEDRINI

Bir kulübeden ziyade tüneli andıran bu çalışmada ise bambu dalları kullanılmış.

16- Yeşillikler içinde

Gazebo, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green Rustik Bahçe
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

12 adet ayağıyla örümcekleri andıran bu çardak modelinde ise sarmaşıklar tüm çardağı kaplamış görünüyor.

​17- Doğallık

Claire-voie, cabanesdesign cabanesdesign Eklektik Bahçe Bambu
cabanesdesign

cabanesdesign
cabanesdesign
cabanesdesign

Sırada yine bambu dallarından oluşturulan bir kulübe görüyoruz. Zeminden tavanına dek her şey bambudan yapılmış. Aralıklı olması sebebiyle havadar da.

​18- Camlı kulübe

jardin sur l'eau, Coaching Paysage Coaching Paysage Tropikal Bahçe
Coaching Paysage

Coaching Paysage
Coaching Paysage
Coaching Paysage

Resimdeki serayı andıran cam duvarlı ahşap kulübe yeşillikler içinde olması sebebiyle epey davetkar. Daha güzel olanı ise içinde bir küvet bulunması. Böylece açık havada küvet keyfi yapmak mümkün hale geliyor.

​19- Pergola çatı

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Modern Bahçe Beyaz
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

Bu örnekteki ahşap pergola çatılı çardak yaz mevsimine özel bir tasarım.

​20- Cazip ve rahat

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Eklektik Bahçe
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Son örneğimiz yine bir çardak modeli. Pergola çatılı çardak beyaza boyanmış. Göl kenarında olması sebebiyle perdeleri ve çatısında sinekliği de mevcut.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Marangozunuza gösterebileceğiniz 12 şahane dolap modeli’ başlığına göz atabilirsiniz.

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