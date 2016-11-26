Herkesin yapabileceği 20 şahane bahçe kulübesi

Hem soğuk hem sıcak havalar için 20 adet kulübe örneği derlediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
İlk örneğimiz iki duvardan ve bir çatıdan oluşan bir kulübe modeli. Ön ve yan kısmı ise açık bırakılarak açık havadan istifade edilmiş. Bu açıdan bakıldığında kulübenin arka kısmının geniş bir duvardan oluştuğunu görüyoruz. Dikkatli bakarsanız eğer kulübe içinde bir kapı fark edecekseniz. Yani kulübenin görünmeye arka kısmında küçük depolama alanı oluşturulmuş.
Sırada altıgen şeklinde üçgen çatılı bir kulübe tasarımı görüyoruz. Beyaz boyanmış duvarlarına kontrast oluşturan çatısı siyah. Aynı zamanda duvarlarında ve kapısında camlar bulunuyor.
Bu kulübe modelinde ise çatı bulunmuyor. Kulübe dinlenme alanından ziyade depolama için tasarlanmış. Bu amaçla yarısı kapalıyken diğer yarısı açık durumda.
Bir diğer kulübe tasarımı yine iki duvardan oluşuyor. Önde kalan kısımları ise açıkta bırakılmış. İç kısmı geniş olduğundan rahat koltuklar yerleştirilmiş.
Sırada özellikle çocukların seveceği bir örnek var. Küçük bir merdiven aracılığı ile ulaşılan yerden yükseltilmiş küçük kulübe oyun evi oluşturmak için harika bir seçim. Dışı beyaz içi mavi olması ise ilginçlik katıyor.
Klasik örnekleri bırakıp daha yaratıcı tasarımlara geçelim. Bu örnekte dört tarafı açık tekerlekli bir kulübe görüyoruz. Tekerlek sayesinde kulübeyi istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Gerçekten pratik.
Bu kulübe modeli bir hayli ilginç oval biçimli kulübenin dış yüzeyi doğal hayvan barınaklarını andırdığı için oldukça sevimli.
Resimde gördüğünüz kamelyayı da kulübe kategorisine koyabiliriz. Özellikle sivri uçlu, eğimli çatısı Asyatik tarz evleri andırdığı için dikkat çekici gözüküyor.
Yine miniklere özel bir kulübe örneği görüyoruz. Yerden yükseltilmiş küçük kulübe pembe renginde. Kemerli kapısı ve minik pencereleri ile gayet sevimli. Bir diğer ilginçliği ise kulübeyle bitişik bir salıncak bulunması.
Kamelya ile birlikte ahşap çardak örneklerine de bakalım. Bahçe içinde yer alan bu çardak tam köşeye denk gelecek şekilde yerleştirilmiş.
Bu örneğimiz ise oldukça klasik bir kulübe model. Üçgen çatılı ve pencereli kulübe küçük bir göl manzarasına bakıyor.
Yine küçük bir dere kenarına yapılmış bir başka kulübe örneği görüyoruz. Turuncu renkli sevimli mi sevimli bir köprüye bağlanan kulübe, konumlandırıldığı yer bakımından da farklı.
Bambudan yapılma sıra dışı bir bahçe duvarı yanına yapılan kulübe kütüklerden destek alıyor.
Şimdiye dek hep ahşap tasarımlar gördük. Bu model ise tamamen hasırdan yapılma. Sivri ucu ve oval şekliyle otantik bir görünümü de olan hasırdan çardak açık havalar için ideal.
Bir kulübeden ziyade tüneli andıran bu çalışmada ise bambu dalları kullanılmış.
12 adet ayağıyla örümcekleri andıran bu çardak modelinde ise sarmaşıklar tüm çardağı kaplamış görünüyor.
Sırada yine bambu dallarından oluşturulan bir kulübe görüyoruz. Zeminden tavanına dek her şey bambudan yapılmış. Aralıklı olması sebebiyle havadar da.
Resimdeki serayı andıran cam duvarlı ahşap kulübe yeşillikler içinde olması sebebiyle epey davetkar. Daha güzel olanı ise içinde bir küvet bulunması. Böylece açık havada küvet keyfi yapmak mümkün hale geliyor.
Bu örnekteki ahşap pergola çatılı çardak yaz mevsimine özel bir tasarım.
Son örneğimiz yine bir çardak modeli. Pergola çatılı çardak beyaza boyanmış. Göl kenarında olması sebebiyle perdeleri ve çatısında sinekliği de mevcut.
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