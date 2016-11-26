Herkesin yapabileceği 20 şahane bahçe kulübesi

İlk örneğimiz iki duvardan ve bir çatıdan oluşan bir kulübe modeli. Ön ve yan kısmı ise açık bırakılarak açık havadan istifade edilmiş. Bu açıdan bakıldığında kulübenin arka kısmının geniş bir duvardan oluştuğunu görüyoruz. Dikkatli bakarsanız eğer kulübe içinde bir kapı fark edecekseniz. Yani kulübenin görünmeye arka kısmında küçük depolama alanı oluşturulmuş.