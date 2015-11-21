2015 yılından en dizayn mobilya örnekleri

2015 yılını geride bırakmamıza artık sayılı günler kaldı. Önümüzdeki yıl birbirinden farklı yüzlerce dekorasyon ürünü ve mobilyayla daha tanışacağız. 2016’nın heyecanının şimdiden yaşanmaya başladığı bu günlerde, geriye doğru bir bakmak ve terketmeye hazırlandığımız bu yılda mobilya dizaynında ne gibi yenilik ve ilginçlikler oldu görmek istedik. Bugünkü yazımızın konusunu 2015 yılının en dizayn mobilyaları oluşturuyor. Sitemizi düzenli takip eden okuyucularımız bu başlığın altına ne kadar çok sayıda örneğin girebilieceğini tahmin etmişlerdir. Gerçekten de sitemizde dizayn alanında sınırları zorlayan çok sayıda mobilya örneği yer almakta. Ancak bizim yazımızın sınırları belli olduğu için on adet örneğe yer verebildik. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yazımızda yer alan örneklerin çok daha fazlasını sitemizde yapacağınız ufak bir gezintiyle kendiniz de keşfedebilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi bugünkü yazımızda da hem yurtiçinden hem de yurtdışından örneklere yer vermeye çalıştık. Ayrıca evin her bölümü için mobilya örnekleri seçmeye de gayret ettik. Seçtiğimiz modeller kimilerine çok çılgınca gelebilir, farklılık, sıradışılık ve insanları şaşırtmak isteyenler ise belki de aradıklarını bulabilirler. Ancak her ne olursa olsun amacımız bu yeni dizayn fikirlerini ve trendlerini sizlere tanıtmak. Dolayısıyla burada yer verdiğimiz bir mobilyayı mutlak surette beğenmek ya da almak zorunda değilsiniz, size fikir ve ilham sağlaması ve kafanızda yeni tasarımlar ve açılımlar oluşturması bizim amacımız açısından yeterlidir. Bir mobilya seçerken estetik ve görüntü güzelliği önemli olmakla birlikte en az bunun kadar önemli başka unsurlar fonksiyonellik ve konfordur. Rahatsız ve neredeyse süs eşyası olarak nitelendirilebilecek derecede işlevsiz mobilyalar güzel estetik ve şık görünümlerine rağmen tercih edilme ihtimalleri düşüktür. Özellikle orta sınıftan şehirli insanlar, hiç de azımsanmayacak paralar ödedikleri tasarım eşya ve mobilyaların, şık görünümlü olmasının dışında aynı zamanda konforu ve bir işe yarar olmasını da isterler. Bu yüzden bu ihtiyacı, yani estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getirmek gerekir ki bu hiç de kolay bir iş değildir. Biz de bunu düşünerek bugünkü yazımızda hem estetik kaygılara cevap verecek, hem konfor sağlayan, hem de belli bir düzeyin üzerinde işlevsellik vaad eden modelleri tanıtmaya gayret ettik. Şimdi giriş kısmında vereceğimiz bilgileri tamamladığımıza göre örnek modellerimizn incelemesine geçebiliriz.
Endüstriyel tarzla minimalizm arasında gidip gelen bu çalışma masası ve sandalye bugünkü yazımızın ilk örnek modeli. Fransız bir tasarımcıya ait olan bu ürün, sıkıcı bir çalışma odasına taptaze bir hava getirebilir. İnce,metaden bacaklarının üzerinde adeta bir ceylan gibi yükselen masanın ergonomik tasarımı ilk bakışta dikkati çeken özelliklerden. Hafif, kompakt ve az yer kaplayan tasarımıyla çalışma odalarında alan darlığı çekenler için birebir gibi görünüyor.
2000’lerin başındaki ortalığı kasıp kavuran ‘milenyum rengi’ çılgınlığını sanırız hepiniz hatırlarsınız. Mutfak ya da yemek masası olarak kullanılabilecek olan bu masa sandalye takımı metalik rengiyle bizi o milenyum rengi yıllarına alıp götürüyor. İtalya’da tasarlanan bu takım, yuvarlatılmış hatları, şık metalik yapısı ve şeffaf sandalyeleriyle bir tasarım başarısı olarak arz-ı endam ediyor adeta.
Bir kez daha İtalya’dan bir örnek modelle devam etmek istiyoruz. Bu kalp şeklindeki sevimli tekli koltuk da ilginç tasarımıyla dikkat çeken modellerden. Modern görüntüsü ve şık ve elegan koyu renginin yanı sıra uzaktan bakınca dahi kendini belli eden konforuyla gözde bir ürün olmaya aday. Oturma odasında romantizmden hoşlananlara da hitap ediyor. Hediye olarak düşünülebilme potansiyeli de başka bir önemli artısı.
Sırada dekorasyon ve tasarım dünyasının ilginçlikler ülkesi Japonya var. Modern çizgiler taşısa da retro görüntüsü kesinlikle ağır basıyor. Dikdörtgen yapısı ve genel gövdesine göre bir hayli ince diyebileceğimiz bacaklarıyla adeta eski radyoları hatırlatıyor. Fotoğrafta görüleceği üzere başka ahşap mobilyalarla tamamlandığında şık ve başarılı bir kompozisyon oluşturacağı da aşikar. Yumuşacık minderleriyle retro tutkunlarını bekliyor.
Bir sandalyenin üç bacaklı olması fikri tuhaf gelebilir ama bugünkü konumuz da zaten her zaman her yerde bulabileceğimiz tarzdan sıradan mobilyalar değil. Tasarımı Wood Art 2012 isimli Alman firmasına ait bu ahşap sandalye, modern ve klasik çizgi ve hatları başarıyla harmanlamış. Sade ve hafif yapısıyla iç mekanlarda kullanabileceğinzi gibi, bahçe, balkon teras gibi evin dış bölümlerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz tarzda bir sandalye örneği.
Bu kez dekorasyon ve iç mimarı konusnda adı çok da önsıralarda görünmeyen bir ülke olan Polonya’dayız. Bu rengarenk minik oturma grubu eklektik tarzı ve renkliliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Pastel renkleri ve her biri birbirinden farklı parçalarıyla evine yeni bir hava katmak isteyen dizayn tüketicilerini bekliyor. Ayrıca evin birçok farklı bölümüne ve hatta dış mekanlara da yerleştirilebilme gibi bir avantajı da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz.
Endüstriyel tarzın en sıradışı ama aynı zamanda en şık örneklerinden birini yukarıdaki fotoğrafta görüyoruz. Yazılarımızda sıklıkla yer vermeye başladığımız üzak bir diyardan, Meksika’dan bu örneğimizi seçtik. İlk bakışta uzaktan belli olmasa da üretildiği mazemenin metal değil ahşap olduğunu belirtelim. Ortadaki cam sehpanın oturma grubunu tamamlarken ona çok şey kattığı da açıkça görünüyor. Fotoğrafın üst kısmında ise çok daha dikkat çekici başka bir şey daha var!
Son örneklerimizi ülkemizden seçtik. Modern çizgilere sahip olan bu şifonyer ayna kaplamalı yüzeyiyle farklılığını ortaya koyuyor. Tasarımda ayna kullanımı mekanda genişlik ve derinlik algısı oluşturan yapısıyla sık tercih edilen uygulamalardan. Oldukça kompakt bir görüntüye sahip ve bolca çekmece konulmasıyla işlevsellik kaygılarını da karşılıyor. Modern hatlarına rağmen klasik mobilyalara da uyum gösterme özelliğine sahip olması en büyük avantajı. Ayna sevenler kaçırmasın diyoruz.
Mert Duyal- Nun Design imzalı bu oturma grubu nal şeklindeki yapısı ve ortasındaki şömine uygulamasıyla en ilginç oturma odası örnekleri arasında yer alıyor. Oldukça geniş ve çok sayıda kişiyi ağırlayabilek yapısıyla oturma grubunun kalabalık aileler ve misafir grupları için tasarlandığı belli. Koltukların kenarındaki mermer uygulamalar dikkat çekici ve başarılı detaylar olarak görünüyor. Alevi hatırlatan yastık renkleri de ustalıkla seçilmiş.
Bugünkü yazımızın son örneğini Bronz Mobilya Dekorasyon’un TV ünitesi oluşturuyor. TV ünitelerinde sık görmeye alışık olmadığımız şekilde ahşap malzemeden üretilmiş. Klasikle modern arasında bir yerde duran hatları buna rağmen gönülleri fethetmeye aday, özellikle de ahşap severlerin. TV keyfini estetikle birleştirin!
Bu yazıda görmüş olduğunuz gibi ilginç, farklı ve sıradışı tasarım ve dekorasyonlara ilginiz varsa ve bu alanda daha başka yeni fikirler görmek niyetindeyseniz, sitemizde daha önce yayınlanmış olan ve ‘Evlere ayrı bir renk katan ilginç tasarımlar’ başlığını taşıyan yazımıza göz atmanızın faydalı olabileceğini düşünüyoruz.