2015 yılından en dizayn mobilya örnekleri

2015 yılını geride bırakmamıza artık sayılı günler kaldı. Önümüzdeki yıl birbirinden farklı yüzlerce dekorasyon ürünü ve mobilyayla daha tanışacağız. 2016’nın heyecanının şimdiden yaşanmaya başladığı bu günlerde, geriye doğru bir bakmak ve terketmeye hazırlandığımız bu yılda mobilya dizaynında ne gibi yenilik ve ilginçlikler oldu görmek istedik. Bugünkü yazımızın konusunu 2015 yılının en dizayn mobilyaları oluşturuyor. Sitemizi düzenli takip eden okuyucularımız bu başlığın altına ne kadar çok sayıda örneğin girebilieceğini tahmin etmişlerdir. Gerçekten de sitemizde dizayn alanında sınırları zorlayan çok sayıda mobilya örneği yer almakta. Ancak bizim yazımızın sınırları belli olduğu için on adet örneğe yer verebildik. Yukarıda da belirttiğimiz gibi yazımızda yer alan örneklerin çok daha fazlasını sitemizde yapacağınız ufak bir gezintiyle kendiniz de keşfedebilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi bugünkü yazımızda da hem yurtiçinden hem de yurtdışından örneklere yer vermeye çalıştık. Ayrıca evin her bölümü için mobilya örnekleri seçmeye de gayret ettik. Seçtiğimiz modeller kimilerine çok çılgınca gelebilir, farklılık, sıradışılık ve insanları şaşırtmak isteyenler ise belki de aradıklarını bulabilirler. Ancak her ne olursa olsun amacımız bu yeni dizayn fikirlerini ve trendlerini sizlere tanıtmak. Dolayısıyla burada yer verdiğimiz bir mobilyayı mutlak surette beğenmek ya da almak zorunda değilsiniz, size fikir ve ilham sağlaması ve kafanızda yeni tasarımlar ve açılımlar oluşturması bizim amacımız açısından yeterlidir. Bir mobilya seçerken estetik ve görüntü güzelliği önemli olmakla birlikte en az bunun kadar önemli başka unsurlar fonksiyonellik ve konfordur. Rahatsız ve neredeyse süs eşyası olarak nitelendirilebilecek derecede işlevsiz mobilyalar güzel estetik ve şık görünümlerine rağmen tercih edilme ihtimalleri düşüktür. Özellikle orta sınıftan şehirli insanlar, hiç de azımsanmayacak paralar ödedikleri tasarım eşya ve mobilyaların, şık görünümlü olmasının dışında aynı zamanda konforu ve bir işe yarar olmasını da isterler. Bu yüzden bu ihtiyacı, yani estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getirmek gerekir ki bu hiç de kolay bir iş değildir. Biz de bunu düşünerek bugünkü yazımızda hem estetik kaygılara cevap verecek, hem konfor sağlayan, hem de belli bir düzeyin üzerinde işlevsellik vaad eden modelleri tanıtmaya gayret ettik. Şimdi giriş kısmında vereceğimiz bilgileri tamamladığımıza göre örnek modellerimizn incelemesine geçebiliriz.