Benim olsun isteyeceğiniz 7 minik ev

İkinci örnek de birincide olduğu gibi yine doğa içinde inşa edilmiş bir ahşap ev. Fakat bu defaki çok daha çağdaş bir tasarım. Basit ve keskin hatları eve karakter katıyor. Çatının saçakları hem önde hem de yanlarda uzun tutularak pencerelere gölgelik sağlamış. Alt kısımda da yer bırakılarak doğrudan toprakla temasın önüne geçilmiş. Başta da dediğimiz gibi zaten doğal bir alan içinde yer aldığından ek bir bahçeye ihtiyaç duyulmamış. Sonuç olarak son derece güzel ve de küçük bir ev bu örnek de.