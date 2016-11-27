Benim olsun isteyeceğiniz 7 minik ev

Doğa içinde bir ev ya da bir apartman dairesi, eviniz nerede olursa olsun küçük dahi olsa yine de kullanışlı ve yaratıcı olabilir.
Yeni dekorasyon trendlerinden biri de eskitme görünümlü ahşap mobilyalar. Boyasız ve eskimiş ahşap malzeme kendine has bir tarz yaratırken aynı zamanda bulunduğu evlere rustik bir hava katıyor. Resimdeki örnekte küçük dairenin mutfağı ön planda. Çünkü açık raflar ve eskitilmiş çekmeceleriyle ilgi çekici bir tezgahı var. Ağırlıklı olarak ahşap kullanılmasına uyumlu olarak tavanında da ahşap kirişler bulunuyor. Bunun dışında beyaz tuğla duvar seçimi, sanayi tipi büyük lambaları, hareketli tezgahı ve açık raflarında sergilenen bitki, kavanoz, şişe gibi çok sayıda ıvır zıvırıyla mutfak İskandinav tarzını da yansıtıyor.
İlk örneğimiz geleneksel ahşap ev mimarisinin daha modernize edilmiş hali olup kompakt bir yapı. Bilhassa dikey dış cepheleri gerçekten eşsiz görünüyor. Ormanlık bir alanda bulunmasından dolayı ahşap malzeme seçimi başarılı, böylece içinde bulunduğu doğal ortamla uyum sağlıyor. Yine benzer bir sebepten ön cephenin büyük bir kısmı camdan oluşuyor. Bu sayede temiz havadan ve doğal ışıktan bolca yararlanılabilir. Bu açıdan görüldüğü kadarıyla sosyal alanların içe içe olduğu açık yaşam alanı tercih edildir. Mutfak, mutfağın karşısında yemek odası, daha gerilerde ise salon yer alıyor.
İkinci örnek de birincide olduğu gibi yine doğa içinde inşa edilmiş bir ahşap ev. Fakat bu defaki çok daha çağdaş bir tasarım. Basit ve keskin hatları eve karakter katıyor. Çatının saçakları hem önde hem de yanlarda uzun tutularak pencerelere gölgelik sağlamış. Alt kısımda da yer bırakılarak doğrudan toprakla temasın önüne geçilmiş. Başta da dediğimiz gibi zaten doğal bir alan içinde yer aldığından ek bir bahçeye ihtiyaç duyulmamış. Sonuç olarak son derece güzel ve de küçük bir ev bu örnek de.
Dış cephelerden içerilere doğru geçelim. Bir başka örnekte yüksek fakat oldukça dar bir yapı görüyoruz. Öyle ki bu açıdan bakıldığında tüm odaları görmek mümkün gibi. İlk olarak metalik tezgahlı beyaz mutfak dolapları ve karşısında yer alan ahşap masa takımı var. Kapısı bulunmayan diğer odaya geçtiğimizde büyük pencerelerin önünde yer alan televizyonu görüyoruz. Muhtemelen karşısında oturma grubu var, yani burası oturma odası. Daha da darlaşan başka bir geçitte üst kata çıkan merdiven bulunuyor. Bina içine asma kat yapılarak üst çocuk odasına dönüştürülmüş. Darlığına karşın tavan yüksekliği göze alınırsa doğru bir tercih. Halısız ahşap zemini, bembeyaz duvarları ve geniş pencereleri sayesinde bolca ışığı hesaba katarsak oldukça iyi planlanmış minimalist bir ev.
Modern ve sade bir daire örneği daha. Duvarlar ve zemin öyle pürüzsüz ki odalar arasındaki tüm sınırlar kalkmış. Banklı yemek masası ve duvara gömülü raf oldukça güzel görünüyor. Spot ışıklandırma ile birlikte tavan lambaları ilginç detaylar.
Hem mutfağı hem yemek odasını hem de salonu gösteren bir açıdan çekilmiş resim epey detay barındırıyor. Bir üstteki örnekte olduğu gibi beyaz renkli kanepe rengarenk minderlerle hareketlendirilmiş. Ahşa sehpa ve yamalı ilginç puf hoş bir ikili meydana getiriyor. Daha arkalarda gözüken yemek masası yine ahşaptan yapılma. Siyah modern sandalyelerine ek olarak bakır renkli kafesleri andıran enteresan lambaları ilgi çekici duruyor.
Bir duvarı kaplayan cam kapıları sayesinde balkon manzarasını olduğu gibi içeri taşıyan odada bir diğer güzellik olarak duvar içine yapılmış mini bir kitaplık bulunuyor. Üstelik bir hamak da var.
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