Türkiye'den 10 çarpıcı salon

İster klasik ister modern hangi dekorasyon tarzı sizi yansıtıyorsa ülkemizde başarılı örneklerini bulabilirsiniz. Aşağıda sizin için seçtiğimiz 10 adet salonun hepsi Türkiye’den olup her biri övgüyü hak ediyor.
Vavien İç Mimarlık’ın tasarladığı bu geniş salon, klasik stilde dekore edilmiş. Altın ışıltısı olan ilginç avize odadaki en baskın renk. Bunun dışında genel olarak nötr bir renk paleti tercih edilmiş. Beyaz üstüne mavi çiçekleri koltuk desenleri zarif bir seçim. Genel olarak halı deseninden, mobilya kenarlarına dek tüm detaylar klasik tarzı yansıtıyor.
İkinci örnek için Antalya’ya uzanıyoruz. Mimoza Mimarlık imzasını taşıyan daire modern stilde tasarlanmış. Geniş camlarından ötürü aydınlık olan salonda parlak lake zemin ışıltıyı daha da arttırıyor. Dekorasyonda mor rengi hakimiyeti mevcut. Tekli koltuklarda, halıda, minderlerde ve perdelerde bulunan mor için kadife kumaş tercih edilmiş.
Apartman dairelerinden bir yalıya geçelim. Yeniköy’de bulunan bir yalı dairesinin salonunu görüyoruz. Belirli bir renk yerine yatay ve dikey çizgiler ağırlıkta. Duvarda koyu ve açık tonlu yatay griler yer alırken berjer koltukta dikine kırmızı-beyaz çizgiler uzanıyor. Bu iki farklı çizginin beraber kullanılması riskli de olsa sonuç başarılı.
Hakan Helvacıoğlu imzasını taşıyan geleneksel taş evin dekorasyonu da kültürü yansıtıyor. Taş duvarların dokusuna eşlik eden hareketli desenler bir karmaşa yaratmak yerine salona zenginlik katıyor. Mekana sıcaklık katan taş şöminesi ve loş ışıklarıyla huzur dolu bir salon.
Sırada odağına chesterfield kanepeyi alan modern bir salon örneği var. Deri kanepenin şıklığı öyle etkileyici ki diğer eşyalar görünmez olmuş. Oysa onlar da gayet zarif parçalar. Bu dekorasyonun bir diğer özelliği ise duvarlarda yuvarlak şekle sahip aynalar ve gümüş rengi ilginç aksesuarlar barındırması.
Bir diğer klasik salon örneği oldukça büyük bir alana sahip. Nuevo Tasarım imzasını taşıyan salonda kahverengi tonlarındaki ahşap zemine uyumlu bir dekorasyon yapılmış. Öyle ki odadaki her şey beyaz ve kahverengi. Ek olarak koltuk takımının detayları dikkat çekiyor. Oval bir iskelete sahip koltukların kenarlarında buğday şeklinde altın figürler bulunuyor.
Şaşaalı örneklerden daha mütevazi bir salona… Bursa’da inşa edilen bir villanın oturma odasını gördüğümüz resimde modern ve abartısız bir mobilya tercihi görülüyor. Mat derinden bej rengi kanepelere farklı boylarda üç adet sehpa eşlik ediyor. Üst yüzeyi ahşap olan sehpaların altı kısmı ise mavi ve sarı renginde.
Ülkemizde rağbet gören bir stil olan klasiğin abartılı bir örneğini görüyoruz şimdi. Altın rengi büyük avizeler, yine altın çerçeveli oymalı aynalar, damask duvar kağıdı, parlak sehpa ve koyu pembesiyle stilin tüm özelliklerini fazlasıyla barındırıyor.
Abartılı örneklerden keskin bir sadeliğe geçelim. Tamamen beyazın tonlarından oluşan bir dekorasyonu olan salonda en hareketli şey yer döşemesi. Ahşap görünümlü porselen seramikten yapılma zemin çalışması hayli başarılı görünüyor. Sadelikten hoşlananlar için ideal bir örnek.
Son salon örneğimiz Dekorasyon Şirketi’ne ait bir oturma odası dekorasyonu. Şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en modern ve sıra dışı olan hangisi diye sorarsanız rahatlıkla bu salonu gösterebiliriz. Dalgalı bir formu olan kıpkırmızı bir kanepe, gri renkli esnek tekli koltuk, yuvarlak şeklinde rengarenk bir halı, yine dalgalı ayağı olan metalik bir lamba ve en önemlisi duvarında devasa bir dekoratif obje bulunan oturma odası her bir parçasıyla çok özgün.
Daha fazla salon örneği incelemek isterseniz ’Türkiye’den 12 salon fikri’ başlığına göz atabilirsiniz.