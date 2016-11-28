Türkiye'den 10 çarpıcı salon

Son salon örneğimiz Dekorasyon Şirketi’ne ait bir oturma odası dekorasyonu. Şimdiye dek gördüğümüz örnekler arasında en modern ve sıra dışı olan hangisi diye sorarsanız rahatlıkla bu salonu gösterebiliriz. Dalgalı bir formu olan kıpkırmızı bir kanepe, gri renkli esnek tekli koltuk, yuvarlak şeklinde rengarenk bir halı, yine dalgalı ayağı olan metalik bir lamba ve en önemlisi duvarında devasa bir dekoratif obje bulunan oturma odası her bir parçasıyla çok özgün.

Daha fazla salon örneği incelemek isterseniz ’Türkiye’den 12 salon fikri’ başlığına göz atabilirsiniz.