2015 yılından akılda kalan ev modelleri

2015 yılının geride kalmasına artık sayılı günler kaldı. Bir yandan 2016 yılının planları şimdiden yapılmaya başlanırken bir yandan da geride bırakmaya hazırlandığımız 2015 yılının da her alanda muhasebesi yapılıyor. Bizi ilgilendiren ise elbette dekorasyon, tasarım ve iç mimari dünyasında 2015 yılında neler olup bittiği. İşte bu yazımız da tam da bu konuyla ilgili. İçerisinde bulunduğumuz yılda hangi ev modelleri akıllarımızda kaldı, gönüllerimize hitap etti, zihnimize kazındı? İşte bu sorulara cevap vermek için hem yurtdışından hem de yurtiçinden on farklı ev modelini sizler için seçtik. Kuşkusuz sadece on ev modeli kullanmamız tamamen yazımızın sınırlarıyla ilgili bir durum. En az bu yazıda yer alanlar kadar güzel ve her zevke seslenen çok sayıda başka örneği sitemizde yapacağınız küçük bir gezintiyle kendiniz de keşfedebilirsiniz.

Bir evin nasıl görüneceğini bir yandan yapıldığı ya da dekore edildiği dönemdeki modalar ve akımlar belirlerken bunun yanında başka parametrelerin rol oynadığını da belirtmek gerekir. İşin maddiyat boyutunu belki de söylemeye dahi gerek yok. Evin tarzını, büyüklüğünü, kullanılan malzemeyi ve dekorasyonu belirleyen değişkenlerden en önemlisi hiç şüphe yok ki bütçedir. Ancak bunu dışında, evin yazlık mı kışlık mı kullanılacağı, evi kaç kişinin kullanacağı, kullanacak kişi veya kişilerin ihtiyaçları ve burada sayamayacağımız daha birçok faktör bir evin nasıl olacağını, nasıl tasarlanacağını belirlemede rol oynmaktadır. Buradan çıkan sonuç da bir ev planlarken en önce bir bütçe ve ihtiyaç tablosunun çıkarılmasıdır. Bunlar sabitlendikten sonra diğer aşamalara geçilebilir.

Bir ev sahibi olmak, almak ya da yapmak büyük bütçeli, mütevazi olmayan paralar gerektiren bir iştir. Dolayısıyla bu konuda ince eleyip sık dokumak, adeta kılı kırk yarmak gerekir. Her ayrıntı ayrı ayrı düşünülmeli ve evin her unsurundaki tarzların, eşyaların ve tasarımın birbirine uyumu sağlanmalıdır. Tahmin edileceği gibi bu kolay bir iş değildir. Bu konuda zorluk yaşayan okuyucularımız için sitemizdeki uzmanlar yardım almak konusunda birebirdir. Şimdi 2015 yılından akılda kalan on ev modelini görsellerimizin yardımından faydalanarak incelemeye geçebiliriz.