2015 yılından akılda kalan ev modelleri

2015 yılının geride kalmasına artık sayılı günler kaldı. Bir yandan 2016 yılının planları şimdiden yapılmaya başlanırken bir yandan da geride bırakmaya hazırlandığımız 2015 yılının da her alanda muhasebesi yapılıyor. Bizi ilgilendiren ise elbette dekorasyon, tasarım ve iç mimari dünyasında 2015 yılında neler olup bittiği. İşte bu yazımız da tam da bu konuyla ilgili. İçerisinde bulunduğumuz yılda hangi ev modelleri akıllarımızda kaldı, gönüllerimize hitap etti, zihnimize kazındı? İşte bu sorulara cevap vermek için hem yurtdışından hem de yurtiçinden on farklı ev modelini sizler için seçtik. Kuşkusuz sadece on ev modeli kullanmamız tamamen yazımızın sınırlarıyla ilgili bir durum. En az bu yazıda yer alanlar kadar güzel ve her zevke seslenen çok sayıda başka örneği sitemizde yapacağınız küçük bir gezintiyle kendiniz de keşfedebilirsiniz.
Bir evin nasıl görüneceğini bir yandan yapıldığı ya da dekore edildiği dönemdeki modalar ve akımlar belirlerken bunun yanında başka parametrelerin rol oynadığını da belirtmek gerekir. İşin maddiyat boyutunu belki de söylemeye dahi gerek yok. Evin tarzını, büyüklüğünü, kullanılan malzemeyi ve dekorasyonu belirleyen değişkenlerden en önemlisi hiç şüphe yok ki bütçedir. Ancak bunu dışında, evin yazlık mı kışlık mı kullanılacağı, evi kaç kişinin kullanacağı, kullanacak kişi veya kişilerin ihtiyaçları ve burada sayamayacağımız daha birçok faktör bir evin nasıl olacağını, nasıl tasarlanacağını belirlemede rol oynmaktadır. Buradan çıkan sonuç da bir ev planlarken en önce bir bütçe ve ihtiyaç tablosunun çıkarılmasıdır. Bunlar sabitlendikten sonra diğer aşamalara geçilebilir.
Bir ev sahibi olmak, almak ya da yapmak büyük bütçeli, mütevazi olmayan paralar gerektiren bir iştir. Dolayısıyla bu konuda ince eleyip sık dokumak, adeta kılı kırk yarmak gerekir. Her ayrıntı ayrı ayrı düşünülmeli ve evin her unsurundaki tarzların, eşyaların ve tasarımın birbirine uyumu sağlanmalıdır. Tahmin edileceği gibi bu kolay bir iş değildir. Bu konuda zorluk yaşayan okuyucularımız için sitemizdeki uzmanlar yardım almak konusunda birebirdir. Şimdi 2015 yılından akılda kalan on ev modelini görsellerimizin yardımından faydalanarak incelemeye geçebiliriz.
Bir evden ve onu dekorasyonundan zevk almak, evin büyüklüğüyle doğru orantılı değildir. İyi dekore edildiğinde, hele bir de lokasyonu da iyiyse küçük boyutlu evler de pekala bir cennete dönüşebilir, tıpkı fotoğrafta örneğini gördüğünüz Brezilya’daki ev gibi. Rustik tarzda tasarlanmış bu ev, ahşap ve camın domine ettiği tasarımı ve teras katıyla kolay kolay kimsenin vazgeçemeyeceği bir estetik ve konfor vaad ediyor.
Ahşap yapısı, bol miktarda cam uygulaması ve olağanüstü gösterişli ve iddialı çatısıyla bu örnek modelimiz de 2015’in akıllarda yer edinen ev modellerinden. Bir önceki örneğimiz gibi yine Brezilya’da yer alan bu ev, bölgenin tropikal iklimine de uygun olarak bir yazlık olarak tasarlanmış. Görüldüğü gibi 2015’te de önceki yıllarda olduğu gibi geniş cam uygulaması popülerliğini koruyor. Ahşapla birleşip bir de kenarına bir havuz konduruldu mu da keyfine doyum olmuyor.
Yoğun iş ve şehir yaşamından kurtulmaya fırsat bulabilen ve elbette maddi imkanı elveren kitle içinde şehir dışında ve buna uygun olarak da kırsal / country tarzında evler de giderek popülerliğini arttırıyor. Fotoğraftaki örnek Hollanda’da yer alıyor. Yüksek ve üçgen çatısı, ahşap ağırlıklı sade yapısıyla Kuzey Avrupa mimarisinin seçkin örneklerinden biri. Ülkemizde gelecek yıllarda popüler olmaya aday.
Hem taş hem de ahşap öğelere sahip evin yanında belki de köşk olarak bile betimleyeceğimiz bu şirin yapıyı siz okuyucularımız için Brezilya’dan seçtik. Moradeverde firmasına ait tasarıma sahip bu ve benzeri evler, biraz önce yukarıda da belirttiğimiz gibi country tarzıyla hızla popülerliğini arttırmaya devam ediyorlar. Hem yazlık hem kışlık kullanılabilmesi ve geniş yapısıyla hemen her ihtiyacı karşılayabilen hem estetik hem de fonksiyonel bir yapı.
Orta ve üst sınıflar arasındaki doğaya ve köklere dönüş akımından elbette dekorasyon ve iç mimari dünyası da azade kalamazdı. Ahşabın 2015 yılından da kullanılma sıklığının arttığını, takipçilerimiz hem bu yazıdan hem de daha önceki başka yazılarımızdan kolayca anlamışlardır. Birleşik Krallık’ta yer alan ormnın tam ortasındaki bu şirin ev de bu akımın temsilcilerinden biri. açık renk ahşabın verdiği sadeliği zerafete dönüştürerek bir mimari başarısı gösterilmiş. Her türlü yorum yapılabilir ancak dinlendirici olduğu kesin.
İşe daha farklı, daha sanatsal yaklaşan mimari üretici ve tüketicileri de var elbette. Bu yarı ahşap yarı ayna çılgın tasarımda olduğu gibi. Bu ev Amerika Birleşik Devletler’nde, çölün ortasında yer alıyor, fotoğrafta da görüleceği üzere. Ama aynaların ana amaçlarından birinin çılgın bir tarz yakalamaktan ziyade çölün yakıcı ve delici güneş ışınlarını yansıtmak olduğu aşikar. Ülkemiz için belki İç ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerde düşünülebilir.
Örneğini gördüğünüz İspanya’daki bu ev, oldukça cesur bir şekilde renove edilmiş. Renovasyondan önce harabe olduğu anlaşılan evin bir kısmı özgün bir şekilde bırakılırken, son derece modern cam uygulamalarıyla bir kısmı kapatılmış demeyelim ancak ‘gölgelenmiş’. Nostalji, doğallık ve tarih, özellikle de mimarlık tarihi seven ama modernizmin konforundan da vazgeçemeyen okurlarımız için birebir. Tek yapmanız gereken becerikli bir mimar ve iç mimar bulmak.
Yazımıza ülkemizden örnek modellerle devam etmek istiyoruz. Kayakapı Premium’un baştan sona renove ettiği bu ev, hem tarih kokan yapısı hem de yöresel motifleriyle cazibenin odağı haline gelmiş. Eski bir konağın yeniden düzenlenmesi olan bu yapı, konak olmanın getirdiği geniş alanı, avlusu ama en önemlisi aydınlatmasındaki başarıyla öne çıkıyor. Nostalji tutkunları için 2015 yılındaki en seçkin işlerden bir tanesi.
Bir önceki örneğimizden sonra tarz olarak bambaşka ve yine ülkemizden bir örnekle devam ediyoruz. Adres Tasarım’ın bu projesi modern çizgiyle Akdeniz tarzını birleştirmeyi başaran, herkesin sahip olmak isteyeceği, tam bir yazlık ev harikası. Akdeniz tarzının en önde gelen renklerinden beyaz ve elbette 2015 yılından konuşuyorsak bol cam uygulaması. Kısacası yazlık bir villada aradığınız her şey.
CO Mimarlık’ın Ankara’nın Oran semti için tasarladığı ve kır evi konseptine sahip ev, bol koyu renk uygulamasıyla şimdiye kadarki örneklerimizden farklı bir çizgi taşıyor. Siyah ve grinin verdiği asaletin, modern çizgilerle ihtişamlı kucaklaşması. Koyu renkleri sevenlerin bir köşeye not etmeleri gereken bir çalışma.
Bir ev edinmeye ya da içini döşemeye karar verdiyseniz mobilyalara ihtiyaç duyuyorsunuz demektir. 2015’in akılda kalan evlerinden on tanesini bu yazıda görüp değerlendirdik. Peki 2015 yılında mobilyalar konusunda ne gibi yenilikler vardı? Bu yazıyı beğendiyseniz ve 2015 yılından akılda kalan mobilya örnekleri konusunda yeni ilham ve fikirler edinmek istiyorsanız daha önce yine bu sitede yayınlanan ve ‘Belleklerde iz bırakan2015 köşe takımları’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz atmanın faydalı olabileceğini düşünüyoruz.