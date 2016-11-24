İzmir'den göz kamaştıran bir ev

Altın renkli aksesuarlardan, pırıltılı dekorlardan, klasik tarzın büyüleyici asaletinden vazgeçemeyenlerdenseniz, o halde bugün kapılarını çalacağımız görkemli villanın iç dekorasyonuna da bayılacağınıza eminiz. İzmir'de yer alan villanın dekorasyonunda Vero Concept Architects imzası bulunuyor. Villanın geneline yayılan asil ve görkemli karakter, dekorasyondaki her bir ayrıntının incelikle işlenmesiyle kusursuzlaşıyor. Klasik tarzın genel özelliklerinin hakim olduğu villada yer yer modern dokunuşlarla da fonksiyonel ve konforlu katkılarda bulunulmuş. Lafı daha fazla uzatmadan bu harika dekorasyonuyla göz dolduran villanın yaşam alanlarını gezmeye başlayalım isterseniz, ne dersiniz?
Evin ihtişamı daha antresiyle kendini hemen gösteriyor ve konuklarına sarayları andıran bir karşılama sunuyor. Geniş giriş koridorunda pırıl pırıl yerler işlemeli tasarımıyla kaliteli bir doku oluştururken, tavan dekorasyonu da bu dokuya eşlik ediyor. İşlemeli duvar kağıdı alana barok tarzı bir estetik katkıda bulunuyor; altın renkli dokunuşlarla kusursuzlaşan antre alanında kullanılan göz kamaştırıcı dresuar ise kalabalık yaratmadan fonksiyonel ve şık bir görünüm sağlayan tek mobilya.
Evin salonunda benzersiz bir estetik bizi bekliyor. Tavan dekorasyonunun çarpıcılığı siyah ve altın sarısının muhteşem dansıyla bütünleşerek klasik tarzda sıra dışı bir etki yaratmayı başarıyor. Yemek alanında ve oturma alanında kullanılan avizelerse, avize kullanımının nasıl olması gerektiğine dair ders niteliği taşıyor. Kapitone dikişli ve camelback modeli sırtıyla tarihi ve ihtişamlı bir konfor yaratan oturma grubu da nötr renkleri ve kırlentleriyle odanın genel havasını tamamlıyor.
Evde konuklar için dizayn edilen salonun dışında bir de gündelik kullanım ve televizyon, sinema vs. keyfi için tasarlanan oturma odası yer alıyor. Daha fonksiyonel ve gündelik bir işlevi olduğu için, bu oturma odasında klasik ve ihtişamlı bir tarz yerine daha modern ve konforlu bir dekorasyon tercih edilmiş. Televizyon ve modern şömine ünitesinin merkezinde yer aldığı dekorasyonda konforlu ve işlevsel modüler L koltuklar ve duvardaki modern dekorasyon da ilgi çeken ögelerden.
Bir çalışma odasında ihtiyacınız olan her şeye sahip olan bu odada boydan boya pencere sayesinde muhteşem bir manzara ve ferahlık söz konusu. Muhteşem tasarımıyla kendine hayran bırakan çalışma masası sıra dışı dizaynı ve geniş, kullanışlı ve ağırbaşlı yapısıyla göz dolduruyor. Ona eşlik eden şık çalışma sandalyesinin rengi de şık ve klasik perdelerle uyum içinde. Aydınlatma unsurları da daha konforlu ve odaklanmayı kuvvetlendiren bir çalışma ortamı oluşturacak şekilde dizayn edilmiş.
Evdeki ebeveyn yatak odasında gül kurusu rengi ile romantik ve çekici bir dekorasyon oluşturulmuş. Geniş alana yayılan dekorasyon yatak başı ünitesi, şık avize, yatağın arkasındaki görkemli ve ayrıntılı duvar dekorasyonu ve pencere kenarındaki oturma alanı ile büsbütün bir ahenk içinde.
Misafir yatak odasında ise yine modern bir estetik ve konforlu bir atmosfer ön planda tutularak dekorasyon tercihleri yapılmış. Yatağın arkasında, tıpkı ebeveyn yatak odasında olduğu gibi, odayı hareketlendiren ve dokusuna karakter katan göz dolduran bir duvar dekorasyonu uygulanmış.
Evdeki genç odasında da küçük ve tek kişilik bir yatak yerine geniş, iki kişilik, konforlu bir yatak ile dekorasyon gerçekleştirilmiş. Çağdaş yapısı ve gençliğe hitap eden dekoru ve renkleriyle örnek teşkil eden bir genç odası dizaynı söz konusu. İlk gençlik yılları için ideal olan bu genç odası konsepti, hem karizmatik, hem enerjik, hem de estetik olarak öne çıkan bir yapıya sahip.
Elbette genç odasının dizaynı oluşturulurken yalnızca yatak ve çevresi değil, her gencin ihtiyacı olan konforlu, geniş ve odaklanmayı kuvvetlendiren bir çalışma alanı da oluşturulmuş. Kitap ve çalışma araç gereçlerinin saklı tutulabileceği geniş ve bol depolama alanı da genç odalarında genellikle ortaya çıkan dağınıklık sorununu ortadan kaldıran estetik ve fonksiyonel çözümlerden biri.
Eğer siz de çocuğunuza harika bir genç odası oluşturmak istiyorsanız Genç odası dekorasyonu nasıl olmalı? başlıklı yazımız size rehberlik edecektir.