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Mutfağınızı düzen getirmenin 8 yolu

umit atdağ umit atdağ
homify MutfakDolap & Raflar
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Mutfak dekorasyonları  çok fazla mutfak eşyası ve mutfak mobilyası olması nedeniyle meşakkatli dekorasyonlar olarak bilinir. Ancak mutfağınızı düzenli bir şekilde dekore etmeniz  hem dekorasyonun kolay bir şekilde sorunsuz yapılmasını sağlar hem de mutfağınız 24 saat boyunca sade ve estetik bir görünüme sahip olur. Bu gün bir mutfağın düzenli olmasını ve uzun süreler düzenli kalmasını sağlayan dekorasyon fikirlerini homify farkı ile inceliyoruz. Homify düzenli mutfak dekorasyonları içinde yer alan örnek mutfakları yakından inceleyerek farklı ve fonksiyonel mutfak dekorasyonlarını evlerimize uyarlayarak mutfağımızın düzenli bir mutfak olmasını sağlayabiliriz.Bir mutfağı düzene getirmenin 8 farklı yolunu ve örnek dekorasyonunu birlikte yakından inceleyelim.

Çatal kaşık bıçak takımları

SieMatic ALUMINIUM INNENAUSSTATTUNG, Designstudio speziell® Designstudio speziell® MutfakDepo & Kiler
Designstudio speziell®

Designstudio speziell®
Designstudio speziell®
Designstudio speziell®

Evimizde yemek hazırlığı yaparken pişirirken veya servis yaparken en fazla kullandığımız mutfak araç ve gereçleri çatal kaşık ve bıçak takımlarıdır. Bu malzemeler küçük boyutlu olduklarından sürekli el altında veya tezgah üstünde yer alır. Bu dağınıklığı ortadan kaldırmak için mutfak tezgahının çekmece bölümlerinden birini özel kalıplar ile kaplayarak çatal bıçak ve kaşık takımlarını burada düzenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.

Tezgah düzeni

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Düzenli mutfak dekorasyonları öncelikle mutfak tezgahını düzenleme ile başlar. Mutfak tezgahı üzerine yerleştirmiş olduğunu tüm araç ve gereçler ile birlikte aksesuarlar sürekli kullanılan aksesuarlar olduklarında tezgah üzerindeki yeri değişir ve dağınıklık oluşturur. Bu nedenle tezgah üzerine çok az aksesuar ve araç gereç yerleştirmeli bu aksesuarların bir biri ile uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Uyumsuz aksesuarlar dağınıklık sebebi olacaktır.

Muhafaza alanları

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Düzenli bir mutfak için öncelikle mutfak içinde yeterli muhafaza alanı oluşturmalısınız. Muhafaza alanları yeterli olduğunda tüm mutfak eşyalarını bu alanlar içinde muhafaza edebilir,  örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi 24 saat boyunca steril ve düzenli bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Büyük boyutlu mutfak cihazlarını muhafaza alanları ile uyumlu bir şekilde düzenlemelisiniz.

Ek raflar kullanabilirsiniz

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Mutfak tezgahı üzerinde yeriniz az ise resimdeki gibi modüler raf kullanarak kendinize ek alan yaratmış olursunuz. Raflar mutfak adasına ve mutfak tezgahına entegre edilen ve uyumlu bir şekilde kullanabileceğiniz, istediğiniz zaman demonte hale getirebileceğiniz raflar olduğu için size kolaylık sağladığı gibi mutfağınızda dağınık görüntüye sebep olan tüm malzemelerin muhafaza edilmesini de sağlar.

Mutfak dolapları

Heritage, Mowlem&Co Mowlem&Co Modern Mutfak
Mowlem&amp;Co

Heritage

Mowlem&Co
Mowlem&amp;Co
Mowlem&Co

Mutfaklarda yer alan mutfak dolaplarını eşit boylarda raflar ile donatmanız halinde mutfak dolaplarınızı fonksiyonel bir şekilde kullanabilirsiniz. Örnek mutfak dolabında olduğu gibi hem kapak kısmını hem depolama alanını eşit bir şekilde bölümlendirerek düzenli bir yerleşim oluşturup mutfağınızda dağınıklık oluşturan tüm eşyaları ve konserve kutularınızı bu alanda muhafaza edebilirsiniz.

Mutfak tezgahları ve çekmeceler

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo MutfakDepo & Kiler
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo

Mutfak tezgahlarının altına kapaklı bölümler yerine resimdeki gibi çekmeceler yapmak mutfak içindeki tüm fazlalıkları depolayacağınız oluşturmanız anlamına gelir. Örnek mutfak dekorasyonunda hem daha fazla yer kullanılarak dekorasyon yapılmış hem de  çekmece sistemleri ile düzenli ve şık bir mutfak oluşturularak ev hanımının mutfak hayatının kolaylaşması sağlanmıştır.

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Mobil raflar

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Mutfak tezgahının alt kısmında yer alan boşlukları mobil raf veya çekmece sistemleri ile dekore ettiğinizde mutfak tezgahının her alanında yanınıza getirebileceğiniz, istediğiniz malzemeleri depolayabileceğiniz ve mutfağınızın fonksiyonel bir mutfak olmasını sağlayan bir sisteme sahip olmuş olursunuz. Mutfak tezgahlarına belirli ölçülerde veya tamamı için uygulanabilen bu sistemler daha fazla kullanım ve depolama alanı oluşturur.

Duvar rafları

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda tercih edilen duvar rafları için titiz bir tasarım yapmanız ve çok fazla eşya ile doldurmadan şık bir yerleşim yapmanız mutfağınızın düzenli olmasını sağlayacaktır. Örnek raf sisteminde olduğu gibi  raflar üzerindeki metaryaller mutfağın şık dekorasyonu içinde kötü bir görüntü oluşturmadan muhafaza alanı sağlamış.

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