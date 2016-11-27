Çok az parayla uygulayabileceğiniz 24 dekorasyon fikri

Nerede yaşarsak yaşayalım, evimizde konfor ve huzur isteriz. Tüm odaların iç açıcı bir güzellikte olması herkesin uğraştığı bir şeydir. Ama bu uğraş zaman zaman çok büyük masraflara yol açabilir. Oysa evi güzelleştirmek için illa da çok para harcamaya gerek yoktur. Bazen küçük bir değişiklik bile odanızın ışıl ışıl parlamasını sağlayabilir. Üstelik kimiz zaman bu değişiklikler bedavaya da gelebilir. Özellikle eski malzemeleri dönüştürerek yapılacak dekorasyon uygulamaları masrafsız biçimde evin çehresini değiştirebilir. Mevcuttaki eşyalarınızı farklı biçimlerde kullanarak da hiç para harcamadan evinize değer katabilirsiniz. Bugün sizin için hiç masraf yapmadan ya da çok az maliyetle evleri güzelleştirebilecek 24 farklı dekorasyon fikri derledik. Buyurun hep beraber inceleyelim.
Evinizin dekorasyonundan sıkıldınız ama eşyaları değiştirmeye de bütçeniz yetmiyor. Bu durumda mevcut eşyalarla ne gibi değişiklikler yapabileceğinize bakmak lazım. Örneğin bu resimdeki bank önceden holde duruyormuş. Sehpalar da boyanarak yeni bir görünüm kazanmışlar.
Palet mobilyalar son dönemde çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Sadece palet mobilya dizaynı yapan firmalar bile bulunuyor. Ama kendiniz de paletten mobilyalar yapabilirsiniz. Tıpkı bu sehpa gibi.
Her türlü atık malzeme ve hurda, yaratıcı bir zekayla çok başarılı bir tasarım ürününe dönüşebilir. Araba hurdalığından alınan arabanın ön bölümünden yaratıcı bir koltuk yapmanın mümkün olabileceğini düşünür müydünüz?
Resimdeki siniye ve altındaki hasır kasnağa dikkatlice bir bakın. Evet işte o kasnak eski bir araba lastiğinden yapılmış. Üzerine hasır geçirilerek hem estetik hale gelmiş hem de genel dekorasyona uyum sağlamış. Eski lastiklerden çocuklar için salıncak yapılabileceğini de unutmamak gerekir.
Babaannenizin tabak koleksiyonundan, ya da çeyizinizden kalan eski tabakları duvarları süslemek için kullanabilirsiniz. Hem masrafsız, hem de şık bir çözüm.
Eski sürahi ya da kavanozlarınızı boyayarak vazoya dönüştürebilirsiniz. Misafirlerinizi vazoların illa ki camdan yapılması gerekmediğini gösterirsiniz.
Konserve kutuları ve içecek kutularını şekilde gördüğünüz gibi dekoratif amaçlı kullanabilir, evinize tazelik getirebilirsiniz.
Anneler konserve yapar ve çocuklarına gönderir. Peki çocuklar o boş konserve kavanozlarını ne yaparlar? İşte bu şekilde vazo olarak kullanırlarsa, evlerinde çiçekler açar.
Yine annelerin gönderdiği turşu ve salça kavanozlarını ne yaptığınızı sorsak? Hiç aklınıza gelir miydi, o kavanozlardan bir avize yapmak? İşte görüyorsunuz. Çok şık görünüyorlar. Daha fazla aydınlatma çözümü için tıklayın.
Kitaplarınızı renklerine göre dizerek de evinizin dekorasyonuna katkıda bulunabilirsiniz. Renkli kompozisyonun etkisini arttırmak için kitap haricindeki renkli malzemeleri de kitaplığınıza dizebilirsiniz.
Özellikle hanımların ayakkabı tutkusu malum. Ayakkabı kutuları hep çöpe gider. Onun haricinde eve başka türlü karton kutular da girer. Tüm bu karton kutuları şık bir kitaplığa çevirebilirsiniz.
Derme çatma bir merdivenin bile ev dekorasyonuna katkı sağlayabileceğini düşünür müydünüz? İşte size örnek. Kitap rafı, dergi askısı… Bu merdiven havlu ve elbise askısı olarak da kullanabilir.
Masada kitap var ama üstünde değil. Her yerinde. Okunmayan kitapların bir araya gelerek bir masaya dönüşebileceği herkesi aklına gelmez. Ama bunun mümkün olduğu resimde görünüyor.
Her evde fotoğraf bulunur. Ama fotoğrafı gösteren çerçevesidir. Fotoğraf çerçeveleri evin dekorasyonuna da katkı sağlar. Çok az masraf ederek fotoğraf çerçevelerinizi değiştirebilirsiniz.
Bazen bir battaniyenin bile evin dekorasyonunu değiştirebileceğini düşünür müydünüz? Oturma odasının görüntüsünden sıkıldığında kanepeyi değiştirmek zorunda değilsiniz. Kendine has, dekoratif bir battaniye kanepenin görüntüsünü değiştirebilir.
Yastıklar basit ve ucuzdur. Ama renkli kılıfları nedeniyle bulundukları odanın havasına çok etkileri vardır. Dolayısıyla çok az masrafla yastıklarınızı ya da en azından kılıflarını sıkça değiştirerek evin dekorunu farklılaştırabilirsiniz.
Özellikle küçük evlerde bisiklet koyacak yer sıkıntıdır. Apartmanlarda her daire için bir kiler yoksa, bisiklet neredeyse başa bela hale gelir. Ama bisikleti duvara şekildeki gibi asarak hem yer sorununu çözebilir, hem de dekorasyona katkıda bulunursunuz.
Dekorasyon deyince herkesin aklına pahalı şeyler gelir. Ama aklınıza gelen yaratıcı fikirleri çok az masrafla uygulamaya geçirerek çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kalın mukavvadan ne yapabileceğinize bir baksanıza.
Bahçeleri ve terasları çiçekler ve bitkiler süsler. Ancak bitkilerle dolu bir bahçenin akşamları da güzel görülmesi gerek. Çok fazla enerji harcamayan led ışıklarla bitkilerinizi çok güzel bir biçimde aydınlatabilirsiniz.
Eski elbise askısını nasıl değerlendirebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Şekildeki gibi bir çiçek askısına dönüştürmeye ne dersiniz? Boyanarak ortamdaki diğer eşyalarla uyumlu hale getirilen askı renkli çiçeklerle bahçeye renk katıyor.
Yılbaşı ışıkları yılda bir kez alınır ve çoğunlukla bir sonraki seneye kullanılmazlar. Ya modaları geçer, ya da kullanılabilecek durumda olmazlar. Bazen nerede olduklarını bulamayız bile. Oysa yılbaşı ışıklarını yılbaşından sonra da evin dekorasyonu için kullanabilir, hoş bir ışıklandırma yapabiliriz.
Anneanne ya da babaannenizden kalan eski bir sandığın evinizin dekorasyonuna katkı sağlayacağı çok açık. Peki sandığı yatak ucu bank olarak kullanmayı hiç düşündünüz mü? Hem sandık işlevini koruyacak, hem de sabahları size bank olarak hizmet edecek.
Eskiyen bavulları çoğunlukla atarız. Çünkü hiçbir işe yaramayacağını düşünürüz. Ama bakın fotoğrafta nasıl da yaratıcı biçimde kullanılmış. Küçük bir taburenin üzerine sabitlenerek komodine dönüşen bavullar aynı zamanda depolama alanı olarak da işlev görüyor.
İnce olarak kesilmiş ağaç kütüklerinin kesme tahtası olarak kullanıldığını görmüş olabilirsiniz. Kalın kesilmişleri de işte böyle saksılara kaide olarak kullanılabilir.
Ev dekorasyonunun pahalı bir şey olduğunu düşünenleri, hiç de öyle olmadığına ikna edebilmişizdir umarım. Dekorasyon hakkında yaygın olarak düşünülen bazı başka yanlışlar da var. İşte yanlış bilinen dekorasyon mitleri.