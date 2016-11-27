Çok az parayla uygulayabileceğiniz 24 dekorasyon fikri

Nerede yaşarsak yaşayalım, evimizde konfor ve huzur isteriz. Tüm odaların iç açıcı bir güzellikte olması herkesin uğraştığı bir şeydir. Ama bu uğraş zaman zaman çok büyük masraflara yol açabilir. Oysa evi güzelleştirmek için illa da çok para harcamaya gerek yoktur. Bazen küçük bir değişiklik bile odanızın ışıl ışıl parlamasını sağlayabilir. Üstelik kimiz zaman bu değişiklikler bedavaya da gelebilir. Özellikle eski malzemeleri dönüştürerek yapılacak dekorasyon uygulamaları masrafsız biçimde evin çehresini değiştirebilir. Mevcuttaki eşyalarınızı farklı biçimlerde kullanarak da hiç para harcamadan evinize değer katabilirsiniz. Bugün sizin için hiç masraf yapmadan ya da çok az maliyetle evleri güzelleştirebilecek 24 farklı dekorasyon fikri derledik. Buyurun hep beraber inceleyelim.