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Çok az parayla uygulayabileceğiniz 24 dekorasyon fikri

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Rengarenk
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Nerede yaşarsak yaşayalım, evimizde konfor ve huzur isteriz. Tüm odaların iç açıcı bir güzellikte olması herkesin uğraştığı bir şeydir. Ama bu uğraş zaman zaman çok büyük masraflara yol açabilir. Oysa evi güzelleştirmek için illa da çok para harcamaya gerek yoktur. Bazen küçük bir değişiklik bile odanızın ışıl ışıl parlamasını sağlayabilir. Üstelik kimiz zaman bu değişiklikler bedavaya da gelebilir. Özellikle eski malzemeleri dönüştürerek yapılacak dekorasyon uygulamaları masrafsız biçimde evin çehresini değiştirebilir. Mevcuttaki eşyalarınızı farklı biçimlerde kullanarak da hiç para harcamadan evinize değer katabilirsiniz. Bugün sizin için hiç masraf yapmadan ya da çok az maliyetle evleri güzelleştirebilecek 24 farklı dekorasyon fikri derledik. Buyurun hep beraber inceleyelim.

1. Önce mevcut eşyalara bakmakta fayda var

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura Modern Oturma Odası
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

Evinizin dekorasyonundan sıkıldınız ama eşyaları değiştirmeye de bütçeniz yetmiyor. Bu durumda mevcut eşyalarla ne gibi değişiklikler yapabileceğinize bakmak lazım. Örneğin bu resimdeki bank önceden holde duruyormuş. Sehpalar da boyanarak yeni bir görünüm kazanmışlar.

2. Palet mobilyalar

Réhabilitation d'un moulin à eau, Planforêt Planforêt
Planforêt

Planforêt
Planforêt
Planforêt

Palet mobilyalar son dönemde çok yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Sadece palet mobilya dizaynı yapan firmalar bile bulunuyor. Ama kendiniz de paletten mobilyalar yapabilirsiniz. Tıpkı bu sehpa gibi.

3. Araba hurdalığından bir koltuk

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Ahşap Rengarenk
homify

homify
homify
homify

Her türlü atık malzeme ve hurda, yaratıcı bir zekayla çok başarılı bir tasarım ürününe dönüşebilir. Araba hurdalığından alınan arabanın ön bölümünden yaratıcı bir koltuk yapmanın mümkün olabileceğini düşünür müydünüz?

4. Eski lastikler neye yara?

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa Modern Balkon, Veranda & Teras
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

Resimdeki siniye ve altındaki hasır kasnağa dikkatlice bir bakın. Evet işte o kasnak eski bir araba lastiğinden yapılmış. Üzerine hasır geçirilerek hem estetik hale gelmiş hem de genel dekorasyona uyum sağlamış. Eski lastiklerden çocuklar için salıncak yapılabileceğini de unutmamak gerekir.

5. Eski tabaklardan duvar süsü

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI Rustik Mutfak
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

Babaannenizin tabak koleksiyonundan, ya da çeyizinizden kalan eski tabakları duvarları süslemek için kullanabilirsiniz. Hem masrafsız, hem de şık bir çözüm.

6. Eski sürahiler vazo oldu

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

Eski sürahi ya da kavanozlarınızı boyayarak vazoya dönüştürebilirsiniz. Misafirlerinizi vazoların illa ki camdan yapılması gerekmediğini gösterirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Konserve kutuları

Wohnaccesoires, fair-art Steffen Karol fair-art Steffen Karol BahçeSaksı & Vazolar
fair-art Steffen Karol

Wohnaccesoires

fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol
fair-art Steffen Karol

Konserve kutuları ve içecek kutularını şekilde gördüğünüz gibi dekoratif amaçlı kullanabilir, evinize tazelik getirebilirsiniz.

8. Kavanozlar

homify Rustik Yemek Odası Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Anneler konserve yapar ve çocuklarına gönderir. Peki çocuklar o boş konserve kavanozlarını ne yaparlar? İşte bu şekilde vazo olarak kullanırlarsa, evlerinde çiçekler açar.

9. Turşu kavanozu avizeler

Кофе-бар "Пенка", EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors Endüstriyel Yemek Odası
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors

EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture &amp; interiors
EUGENE MESHCHERUK | architecture & interiors

Yine annelerin gönderdiği turşu ve salça kavanozlarını ne yaptığınızı sorsak? Hiç aklınıza gelir miydi, o kavanozlardan bir avize yapmak? İşte görüyorsunuz. Çok şık görünüyorlar. Daha fazla aydınlatma çözümü için tıklayın.

10. Kitaplar

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt İskandinav Oturma Odası
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Kitaplarınızı renklerine göre dizerek de evinizin dekorasyonuna katkıda bulunabilirsiniz. Renkli kompozisyonun etkisini arttırmak için kitap haricindeki renkli malzemeleri de kitaplığınıza dizebilirsiniz.

11. Karton kitaplık

Paperpop, PAPERPOP PAPERPOP Ev İçiDepo Kâğıt Gri
PAPERPOP

PAPERPOP
PAPERPOP
PAPERPOP

Özellikle hanımların ayakkabı tutkusu malum. Ayakkabı kutuları hep çöpe gider. Onun haricinde eve başka türlü karton kutular da girer. Tüm bu karton kutuları şık bir kitaplığa çevirebilirsiniz.

12. Çok işlevli merdiven

Paris I, dmesure dmesure Klasik Yatak Odası
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Derme çatma bir merdivenin bile ev dekorasyonuna katkı sağlayabileceğini düşünür müydünüz? İşte size örnek. Kitap rafı, dergi askısı… Bu merdiven havlu ve elbise askısı olarak da kullanabilir.

13. Masada kitap var

BOOKED by Jacqueline le Bleu, BOOKED by Jacqueline le Bleu BOOKED by Jacqueline le Bleu Oturma OdasıDolap & Büfeler
BOOKED by Jacqueline le Bleu

BOOKED by Jacqueline le Bleu
BOOKED by Jacqueline le Bleu
BOOKED by Jacqueline le Bleu

Masada kitap var ama üstünde değil. Her yerinde. Okunmayan kitapların bir araya gelerek bir masaya dönüşebileceği herkesi aklına gelmez. Ama bunun mümkün olduğu resimde görünüyor.

14. Fotoğraf çerçeveleri

Concept living, Studiod3sign Studiod3sign Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Studiod3sign

Studiod3sign
Studiod3sign
Studiod3sign

Her evde fotoğraf bulunur. Ama fotoğrafı gösteren çerçevesidir. Fotoğraf çerçeveleri evin dekorasyonuna da katkı sağlar. Çok az masraf ederek fotoğraf çerçevelerinizi değiştirebilirsiniz.

15. Battaniyenin dekorasyona katkısı

walldresses, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

Bazen bir battaniyenin bile evin dekorasyonunu değiştirebileceğini düşünür müydünüz? Oturma odasının görüntüsünden sıkıldığında kanepeyi değiştirmek zorunda değilsiniz. Kendine has, dekoratif bir battaniye kanepenin görüntüsünü değiştirebilir.

16. Yastıklar

Cosy Home House Envy İskandinav Oturma Odası
House Envy

Cosy Home

House Envy
House Envy
House Envy

Yastıklar basit ve ucuzdur. Ama renkli kılıfları nedeniyle bulundukları odanın havasına çok etkileri vardır. Dolayısıyla çok az masrafla yastıklarınızı ya da en azından kılıflarını sıkça değiştirerek evin dekorunu farklılaştırabilirsiniz.

17. Bisikletli dekorasyon

homify Endüstriyel Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Özellikle küçük evlerde bisiklet koyacak yer sıkıntıdır. Apartmanlarda her daire için bir kiler yoksa, bisiklet neredeyse başa bela hale gelir. Ama bisikleti duvara şekildeki gibi asarak hem yer sorununu çözebilir, hem de dekorasyona katkıda bulunursunuz.

18. Kendiniz yapın

Serie Mecapal, Natural Urbano Natural Urbano Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

Dekorasyon deyince herkesin aklına pahalı şeyler gelir. Ama aklınıza gelen yaratıcı fikirleri çok az masrafla uygulamaya geçirerek çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kalın mukavvadan ne yapabileceğinize bir baksanıza.

19. Doğru aydınlatma

Campinas Decor, Garden Light Garden Light Modern Bahçe
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

Bahçeleri ve terasları çiçekler ve bitkiler süsler. Ancak bitkilerle dolu bir bahçenin akşamları da güzel görülmesi gerek. Çok fazla enerji harcamayan led ışıklarla bitkilerinizi çok güzel bir biçimde aydınlatabilirsiniz.

20. Elbise askısından çiçek askısına

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de BahçeBitki & Çiçekler
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Eski elbise askısını nasıl değerlendirebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Şekildeki gibi bir çiçek askısına dönüştürmeye ne dersiniz? Boyanarak ortamdaki diğer eşyalarla uyumlu hale getirilen askı renkli çiçeklerle bahçeye renk katıyor.

21. Yılbaşı ışıkları

Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design Klasik Balkon, Veranda & Teras
Cannata&amp;Partners Lighting Design

Private Villa in French Riviera

Cannata&Partners Lighting Design
Cannata&amp;Partners Lighting Design
Cannata&Partners Lighting Design

Yılbaşı ışıkları yılda bir kez alınır ve çoğunlukla bir sonraki seneye kullanılmazlar. Ya modaları geçer, ya da kullanılabilecek durumda olmazlar. Bazen nerede olduklarını bulamayız bile. Oysa yılbaşı ışıklarını yılbaşından sonra da evin dekorasyonu için kullanabilir, hoş bir ışıklandırma yapabiliriz.

22. Eski sandıklar

Appleby Oak Wide Ottoman Box The Cotswold Company Kırsal Yemek Odası Ahşap
The Cotswold Company

Appleby Oak Wide Ottoman Box

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Anneanne ya da babaannenizden kalan eski bir sandığın evinizin dekorasyonuna katkı sağlayacağı çok açık. Peki sandığı yatak ucu bank olarak kullanmayı hiç düşündünüz mü? Hem sandık işlevini koruyacak, hem de sabahları size bank olarak hizmet edecek.

23. Eski bavullar

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Eskiyen bavulları çoğunlukla atarız. Çünkü hiçbir işe yaramayacağını düşünürüz. Ama bakın fotoğrafta nasıl da yaratıcı biçimde kullanılmış. Küçük bir taburenin üzerine sabitlenerek komodine dönüşen bavullar aynı zamanda depolama alanı olarak da işlev görüyor.

24. Ağaç kütükleri

Macetas de madera de palma , MADERA MADERA Ev İçiBitki & Aksesuarlar
MADERA

MADERA
MADERA
MADERA

İnce olarak kesilmiş ağaç kütüklerinin kesme tahtası olarak kullanıldığını görmüş olabilirsiniz. Kalın kesilmişleri de işte böyle saksılara kaide olarak kullanılabilir.

Ev dekorasyonunun pahalı bir şey olduğunu düşünenleri, hiç de öyle olmadığına ikna edebilmişizdir umarım. Dekorasyon hakkında yaygın olarak düşünülen bazı başka yanlışlar da var. İşte yanlış bilinen dekorasyon mitleri.

Ahşap kalıp baskıyla bir yastık nasıl yapılır?
Bu dekorasyon fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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