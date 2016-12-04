Geleneksel bir evden ışıl ışıl sürpriz

Son olarak yatak odalarından birine göz atalım. Genç odası olarak tasarlanan bu odada mavi rengin pastel tonları ile dingin bir atmosfer sağlanıyor. 15 m² bir alana sahip genç odasında çalışma masası için doğal ışığı muntazam alacak bir alan dekore ediliyor. Aile dostu ve Amerikan tipi tasarlanan bu evde gençlerin konfor ve rahatlığı esas alınmış.

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