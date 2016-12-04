Geleneksel bir evden ışıl ışıl sürpriz

Sıcak atmosferiyle pastoral ve huzur dolu müstakil evler birçok insanın hayallerini süsler. Doğa ile iç içe kır evleri ise enfes manzaraları ile oldukça ilgi görüyor. Bu yazımızda Amerikan tipi şık ve konforlu bir aile evini tanıtacağız. Zamansız ve klasik stil mimari öğeler taşıyan ev, şık bir cephe ve ferah atmosferi ile sizleri karşılayacak. Giydirme cephe alternatifleri ile ilgilenenler için ahşap cephe kaplamalarına bir örnek teşkil eden projede modern unsurlara da yer veriliyor. Ağır ve kasvetli bir görünümden kurtaran gri ahşap cephe kaplaması, aydınlık ve ferah bir atmosferle ön plana çıkıyor. Tipik Amerikan evlerinde olduğu gibi bir veranda, beşik çatı modeli ve yol cephesine bakan bir garaj mevcut. Geleneksel izler taşıyan bu evde ışıl ışıl bir sürpriz sizleri bekliyor. Daha fazla beklemeden Amerikan tipi evin iç ve dış mekan görsellerini birlikte inceleyelim.
Davetkar girişiyle baharı getiren sıcak bir manzara ile karşılanıyoruz. Klasik stil dizayn edilen evin geniş ve özenle dizayn edilen bir bahçesi mevcut. Ayrıca garaj girişini bu açıdan görebiliyoruz. Ahşap giydirme cephe kaplaması açık renk tonlarında beyaz pervazlarla uyumlu tercih ediliyor. Birleşik beşik çatı kaplaması ise ahşap giydirme cephe malzemesi ile uyum sağlayan gri tonlarda tercih edilmiş ve garaj duvar kaplamasında da nötr gri tonları tercih edilmiş.
Evin arka cephesine baktığımızda sıcak ve ferah bir atmosferle karşılaşıyoruz. Yazın sıcak günlerinde güneşlenmek ve ev sahiplerinin aile ve yakınları ile keyifli vakit geçirebileceği bir teras ve bahçe mevcut. Burada pergola sistemleri ile ihtiyaca göre yemek masasının bulunduğu alan, tavan örtüsü ile kaplanarak kullanışlı hale getirilebilir. Geniş bahçesi ise çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturmak için oldukça müsait.
Ferah ve aydınlık atmosferin üzerine bir de havuz serinliği katarsak, bu evden ve bahçeden hiç çıkmak istemeyeceksiniz. Özellikle sıcak yaz aylarında ailenizle bir tatil tadı yakalayacağınız bu evin diğer sürprizlerini görmek için iç mekan görsellerini incelemeye geçebiliriz.
Geniş ve davetkar bir girişiyle ferah bir koridorla karşılaşıyoruz. Pastel renklerle duvar zeminleri, beyaz kapı kanatları ile ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim. Ahşap parke ile natürel dokular huzur dolu bir ev tasarlanmasına katkı sağlıyor. Sadece girişiyle bile oldukça geniş ve konforlu bir eve konuk olduğunuzu fark edebilirsiniz.
Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayan evde yok yok. Konfor sunan ve iç açan bir oturma odası dekorasyonu ile ferah bir atmosfer hakim. Geniş pencere açıklıkları ile enfes bir havuzlu bahçeye bakan oturma odasında şömine keyfi için ayrılan bir alan da mevcut.
Canlı kireç yeşili lake dolapları ile ışıl ışıl bir mutfağa giriş yapıyoruz. Arka bahçede enfes havuz keyfi sürprizine ek olarak göz alıcı bir mutfak dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Mutfak dolapları parlak ve cesur renkleri ile göz okşuyor. Geri kalan zemin renkleri daha sade ve düz renklerde tercih edilerek parlak renklerin öne çıkması sağlanıyor.
Banyo dekorasyonunda da tasarımcılar tarafından yeşil rengin verdiği ferahlık etkisi görülebilir. Burada nötr renklerle zeminler kaplanarak, duvarın üst yarısında pastel yeşil renk tonu kullanılmış. Zarif çizgilerle oldukça ferah, geniş ve temiz bir banyo. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Son olarak yatak odalarından birine göz atalım. Genç odası olarak tasarlanan bu odada mavi rengin pastel tonları ile dingin bir atmosfer sağlanıyor. 15 m² bir alana sahip genç odasında çalışma masası için doğal ışığı muntazam alacak bir alan dekore ediliyor. Aile dostu ve Amerikan tipi tasarlanan bu evde gençlerin konfor ve rahatlığı esas alınmış.
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