Moda'nın incisi

İstanbul'un eski semtleri arasında yer alan ve her dönemin gözde muhitlerinden olan Moda, son yıllarda her zamankinden de fazla ilgi çeken bir merkez olmaya başladı. Tarihi yapıları, sahili, çay bahçeleri ile onlarca yıldır İstanbulluların nefes almak için tercih ettiği yerler arasında yer alıyordu. Ancak birbiri ardına açılan kafeleri, dünya mutfaklarından en güzel örnekleri sunan lüks restoranları, eskimeyen balık pazarı, çarşısı ve hayatın tadını almayı bilen keyifli insanlarıyla Moda, İstanbul'un merkezinde adeta bir Avrupa kenti havası yaratarak her zamankinden daha fazla dikkat çekmeye başladı. Klasik mimarinin en güzel örneklerinin görülebileceği evleriyle de öne çıkan bir semt olan Moda'da bulunan ve Mayer Mimarlık imzasıyla adeta bir Manhattan şıklığı yakalayan bir daireyi tanıtıyoruz bu yazımızda. Gelin misafirlerini kıskandıracak güzellikteki bu daireye daha yakından bakalım.
2000 yılında Ayşe Bilginer tarafından kurulan ve faaliyetini Kadıköy ilçesinde sürdüren Mayer Mimarlık, Moda'da yaptığı bu yenileme ve dekorasyon çalışmasıyla, güzel bir mimariye sahip sağlam ama eski bir yapının nasıl tekrar hayata döndürüleceği ve yeni evlerle boy ölçüşebilecek nitelikte bir tasarım çıkabileceği konularında adeta ders niteliğinde bir iş ortaya çıkarmış. Değeri giderek artan bir semt olan Moda'nın prestijine yakışır nitelikte olduğu kadar, fonksiyonel ve pratik yönleriyle de dikkat çeken bu dairede beyaz rengin ve ahşap malzemenin ağırlığı fazlasıyla hissediliyor. Zeminlerde tercih edilen parlak kaplama ve çeşitli duvarlarda kullanılan aynalar ise mekana aydınlık bir hava kazandırıyor.
Yemek odasıyla da aradaki bir sütun haricinde tamamen birleşmiş durumda olan son derece ferah bir salon, evin en dikkat çeken bölümü olarak öne çıkıyor. Türkiye'de doksanlı yıllara kadar fazla küçük yapıdaki evlere çok sık rastlanmamaktaydı. İki odalı veya stüdyo tipi, düşük metrekareli küçük evler şehir nüfuslarının yoğunlaşması ve arazi fiyatlarının yükselmesiyle son dönemde daha ziyade gündeme geldi. Bu yüzden Moda gibi eski semtlerdeki bu tip konutların son derece geniş iç hacimleri daha da fazla dikkat çeker hale geldi. Bu örnekte gördüğümüz salon, İstanbul şartlarında içinden iki stüdyo ev çıkarabilecek kadar büyük. Bu genişlik de, maddiyatla ölçülemeyecek boyutta bir ferahlık sunuyor içinde yaşayanlara.
Parlak zemin kaplamasıyla birlikte kırık beyaz renkte rahat bir oturma grubunun kullanıldığı mekanda, klimanın da içine gömülü bulunduğu ahşap duvar kaplaması sıcak bir dokunuş sağlıyor. Ortada alçak profilde geniş beyaz bir sehpa ve gösterişli bir avize de evin bu bölümünün öne çıkan diğer tasarım unsurları arasında. Stor perde ve klasik perdelerin birlikte kullanıldığı geniş pencerelerin içeriye davet ettiği gün ışığı ise açık renklerdeki dizayn tercihlerini daha da fazla vurguluyor.
Mayer Mimarlık'ın usta tasarımı ve ince işçiliğiyle değerini katlayan bu dairenin yatak odası da sade bir şıklığın izlerini taşıyor. Odanın bir duvarını tamamen kaplayan birinci sınıf ahşaptan üretilmiş geniş yatak başının ortasında kullanılan yumuşak parça da gözlerden kaçmıyor. Yine odanın diğer bir duvarını tamamen kaplayan ve geçmişte yaygın olarak kullanılan gömme dolapları andıran dolap tasarımı ise, evin pek çok bölümünde görünen yansıtıcı yüzeylere paralel olarak aynalı bir kaplama ile donatılmış. Halihazırda geniş olan odayı olduğundan da fazla ferah gösteren bu uygulama parlak gün ışığıyla da birleşerek harika bir atmosfer yaratıyor.
Başta bahsettiğimiz Manhattan şıklığıyla ne demek istediğimizi sanıyoruz bu açıdan bakınca daha iyi anlayacaksınız. Salonun bir cephesini boydan boya kaplayan sade bir tasarıma sahip geniş televizyon ünitesi, şehir hayatının ihtiyaçlarına mükemmel cevap vermesinin yanı sıra, prestijli görünümüyle de dikkat çekiyor. Beyaz renk ve ahşap tonlarının buluşmasının karakterize ettiği mekana, taze çiçeklerin eklenmesi de sıcak bir hava katıyor.