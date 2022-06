Moda'nın incisi

İstanbul'un eski semtleri arasında yer alan ve her dönemin gözde muhitlerinden olan Moda, son yıllarda her zamankinden de fazla ilgi çeken bir merkez olmaya başladı. Tarihi yapıları, sahili, çay bahçeleri ile onlarca yıldır İstanbulluların nefes almak için tercih ettiği yerler arasında yer alıyordu. Ancak birbiri ardına açılan kafeleri, dünya mutfaklarından en güzel örnekleri sunan lüks restoranları, eskimeyen balık pazarı, çarşısı ve hayatın tadını almayı bilen keyifli insanlarıyla Moda, İstanbul'un merkezinde adeta bir Avrupa kenti havası yaratarak her zamankinden daha fazla dikkat çekmeye başladı. Klasik mimarinin en güzel örneklerinin görülebileceği evleriyle de öne çıkan bir semt olan Moda'da bulunan ve Mayer Mimarlık imzasıyla adeta bir Manhattan şıklığı yakalayan bir daireyi tanıtıyoruz bu yazımızda. Gelin misafirlerini kıskandıracak güzellikteki bu daireye daha yakından bakalım.