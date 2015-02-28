En güzel yer karoları

Zemin kaplamaları, her türlü mekanın karakterini öne çıkaran unsurlar olarak, iç mimari ve dekorasyonda kullanılan en önemli malzemeler arasında yer alırlar. Bu alandaki ürün çeşidinin sınırlı olduğu ve hemen her mekanda benzer tarzda uygulamaların olduğu geçmiş dönemler geride kalalı epey oldu ve inşaat sektörünün de gelişimiyle birlikte sonsuz çeşitte zemin kaplamaları uygun fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı. Seçeneklerin çoğalmasıyla birlikte zemin dekorasyonu da adeta kendi modasını yarattı. Doksanlı yıllarda son derece yaygın olan şık parkeler iki binli yıllarda yerlerini laminant parke uygulamalarına bıraktılar. Daha sonra ise laminant modelleri de kendi içinde çeşitlendi, ıslak zeminlerde kullanılabilen laminantlar dahi ortaya çıktı. Son dönemde ise şık yer karoları bu alanın en trend malzemeleri olarak öne çıkmaktalar. Uygulandığı her mekana zarif bir görünüm katan ve pek çok eşyayla, her türlü tasarım çizgisiyle kolaylıkla uyumlanabilen yer karolarının en şık örneklerine yer verdiğimiz bir seçki hazırladık sizler için. Bu seçkide yer alan mekanlar eminiz sizler için de ilham verici olacaktır.
Gkhnerdgn Architecture Office tarafından dekore edilen bu şık mutfakta, klasik bir çizginin modern bir tasarımla nasıl mükemmel bir şekilde kaynaştığını görebilirsiniz. Bu buluşmanın tepe noktası ise hiç kuşkusuz mekanı büsbütün öne çıkaran yer karoları. Duvarları da dahil olmak üzere tamamında siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu mutfağı göz alıcı hale getiren unsurların başında yine siyah beyaz yer karolarının geldiği gözlerden kaçmıyor.
Burada ise, İstanbul Avrupa yakasında faaliyetlerini sürdüren Senemoğlu Mimarlık tarafından dekore edilen bir evin mutfak bölümünü görmekteyiz. Yine beyaz rengin öne çıktığı bir mutfak olmasına karşın, ortadaki ada tipi tezgahta kullanılan koyu renkli doğal ahşap tabla ve ona eşlik eden yüksek iskemleler, mekanın durgunluğunu kırıyor. Kırmızı ve kahverengi tonların ağırlıkta olduğu sempatik yer karoları ise doğal ahşap rengiyle beyaz arasında bir köprü işlevi görüyor adeta.
Mimar Eren Yorulmazer tarafından zeminde Karosiman Desenli Yer Karoları kullanılarak dizayn edilen Sarıhan Gusto, her türlü mekana ve her türlü iç dekorasyona kolayca uyum sağlayan yer karolarının yoğun insan trafiğinin bulunduğu ticari mekanlarda nasıl kullanılabileceğine dair oldukça ilham verici bir örnek. Pek çok farklı tonun ve rengin, aynı zamanda çok çeşitli malzemelerin bir arada ve son derece uyumlu bir şekilde kullanıldığı bu restoranda, zemin adeta isminden beklenileceği gibi tüm bu tasarım unsurlarının ortak zemini olarak ön plana çıkıyor ve hepsini kaynaştırıyor.
İstanbul dışında faaliyet gösteren mimarlık firmaları arasında dikkat çekenlerden biri olan Deça Mimarlık tarafından dekore edilen bu mutfakta son derece zarif ve prestijli bir hava hakim. Dikkat çekmeyen, yumuşak aydınlatma elemanları kullanılarak sakin bir atmosfer yaratılan mekanda, en hareketli unsurun zeminde kullanılan şık yer karoları olduğunu söylemek mümkün. Konuya tersinden yaklaşırsak yer karolarının ne kadar basit şıklık çözümleri olduğu daha iyi anlaşılır; örneğin bu beyaz ağırlıklı mutfağın zemininde beyaz fayans kullanıldığını düşünelim. Her şey ne kadar da durgun olurdu değil mi? Oysa uygulanmasında fayansa kıyasla hiçbir zorluk bulunmayan yer karoları mutfağın adeta çehresini değiştiriyor.
Sıradışı bir evde, sıradan bir mutfak olmamalı, ve zaten olmamış da. Teknik Sanat Mimarlık imzasını taşıyan bu mutfak, gerçek anlamda sıradışı bir mutfak nasıl olmalı sorusuna verilebilecek en iyi cevabı tek bir açıdan çekilen tek bir fotoğrafla bize kolaylıkla sunuyor. Yemek odası ve mutfağın bir arada bulunduğu, her parçasında incelikli bir tasarımın izleri bulunan bu özel mekanın mutfak bölümünde ahşap parkelere komşu olarak kullanılan yer karoları ise şaşırtıcı bir şekilde diğer tasarım elemanlarının gölgesinde kalmadığı gibi, aksine onları daha da fazla vurguluyor.
Dikkat çeken çalışmalarıyla ismini duyuran firmalardan olan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından dizayn edilen bu evin salona açılan hol bölümünde siyah beyaz bir yer karosu uygulaması tercih edilmiş. Şık olduğu kadar, bakım gereksiniminin yok denecek kadar az olması, kolay kir tutmayan yapısıyla da yer karoları her türlü mekan için cazip bir seçenek olma özelliğini uzun yıllar kaybetmeyecek gibi görünüyor.