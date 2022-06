En güzel yer karoları

Zemin kaplamaları, her türlü mekanın karakterini öne çıkaran unsurlar olarak, iç mimari ve dekorasyonda kullanılan en önemli malzemeler arasında yer alırlar. Bu alandaki ürün çeşidinin sınırlı olduğu ve hemen her mekanda benzer tarzda uygulamaların olduğu geçmiş dönemler geride kalalı epey oldu ve inşaat sektörünün de gelişimiyle birlikte sonsuz çeşitte zemin kaplamaları uygun fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulmaya başlandı. Seçeneklerin çoğalmasıyla birlikte zemin dekorasyonu da adeta kendi modasını yarattı. Doksanlı yıllarda son derece yaygın olan şık parkeler iki binli yıllarda yerlerini laminant parke uygulamalarına bıraktılar. Daha sonra ise laminant modelleri de kendi içinde çeşitlendi, ıslak zeminlerde kullanılabilen laminantlar dahi ortaya çıktı. Son dönemde ise şık yer karoları bu alanın en trend malzemeleri olarak öne çıkmaktalar. Uygulandığı her mekana zarif bir görünüm katan ve pek çok eşyayla, her türlü tasarım çizgisiyle kolaylıkla uyumlanabilen yer karolarının en şık örneklerine yer verdiğimiz bir seçki hazırladık sizler için. Bu seçkide yer alan mekanlar eminiz sizler için de ilham verici olacaktır.