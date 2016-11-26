Mutfakta mozaik kullanımına 10 muhteşem örnek

Mutfaklarda tezgahtan itibaren duvar boyunca döşenen ve duvarın ıslanma ihtimali yüksek olan kısımlarını koruyan kaplamalar ülkemizde yaygın olarak alın taşı olarak adlandırılmaktadır. Her ne kadar taş olarak adlandırılsa da, bu kaplamalar seramik, fayans, cam, dekoratif tuğla, paslanmaz çelik levha, PVC lehva, ahşap gibi farklı malzemelerden üretilebilmektedir. Bu malzemelerin ortak özellikleri suya dayanıklı olmaları ve kolay temizlenenilmeleridir. Tezgahta çalışırken sıçrayabilecek sıvıların iz bırakmadan temizlenebilmeleri için tasalrnamışlardır, bu nedenle İngilizce isimleri arkaya sıçrama anlamına gelen splashback'tir. En güzel örneklerini görmek için ’Tezgah ve tezgah arkası için 14 parlak çözüm ve Mutfağınızı değiştirin: 10 harika duvar kaplama fikri’ başlıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz.

Bu sayfamızda ise seramik ya da cam malzemelerden imal edilen mozaiklerle yapılmış tezgah arkası kaplama örneklerini inceleyeceğiz. Modern mutfak stillerinde uygulanan ve renk seçenekleri sayesinde her bir mutfağın farklı bir havaya bürünmesini sağlayan bu mozaik kaplamalar belki sizin de aradığınız seçenektir.