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Mutfakta mozaik kullanımına 10 muhteşem örnek

Özlem K. Özlem K.
Mutfak Tezgahları, Tbeks Tbeks Modern Mutfak
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Mutfaklarda tezgahtan itibaren duvar boyunca döşenen ve duvarın ıslanma ihtimali yüksek olan kısımlarını koruyan kaplamalar ülkemizde yaygın olarak alın taşı olarak adlandırılmaktadır. Her ne kadar taş olarak adlandırılsa da, bu kaplamalar seramik, fayans, cam, dekoratif tuğla, paslanmaz çelik levha, PVC lehva, ahşap gibi farklı malzemelerden üretilebilmektedir. Bu malzemelerin ortak özellikleri suya dayanıklı olmaları ve kolay temizlenenilmeleridir. Tezgahta çalışırken sıçrayabilecek sıvıların iz bırakmadan temizlenebilmeleri için tasalrnamışlardır, bu nedenle İngilizce isimleri arkaya sıçrama anlamına gelen splashback'tir. En güzel örneklerini görmek için ’Tezgah ve tezgah arkası için 14 parlak çözüm ve Mutfağınızı değiştirin: 10 harika duvar kaplama fikri’ başlıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz. 

Bu sayfamızda ise seramik ya da cam malzemelerden imal edilen mozaiklerle yapılmış tezgah arkası kaplama örneklerini inceleyeceğiz. Modern mutfak stillerinde uygulanan ve renk seçenekleri sayesinde her bir mutfağın farklı bir havaya bürünmesini sağlayan bu mozaik kaplamalar belki sizin de aradığınız seçenektir.

1. Sade bir mutfağa kırmızı mozik alın taşlarıyla renk getirin

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração Minimalist Mutfak Seramik Kırmızı
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

Kırmızı ve bordo parçalardan oluşan mozaik kaplama, siyah ve beyaz renklerden oluşan sade bir mutfağa hareket kazandırmak için bire bir. 

2. Siyahla en iyi giden renk yine siyahtır

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Modern Mutfak
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Siyah renge en iyi uyum sağlayan renk elbette siyahtan başkası değildir! Birçok insanın dekorasyon ve giyim konusunda simsiyahta kararlı olmaları şaşırılacak bir şey olmamalı…

3. Değişik renklerin bir arada kullanıldığı mozaikler ile mutfağa hareket katın

Perdizes I, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos Modern Mutfak
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

Günümüzde mozaikler eski zamanlardaki gibi elle tek tek döşenmiyor. Onun yerine, üretimden bir fileye monte edilmiş olarak çıkıyorlar. Yani halihazırda bir seramik karo büyüklüğünde oluyorlar ve sıvanın üzerine kolayla döşeniyorlar, aralarındaki boşluklar ise derzle kapatılarak filenin görünmesi engelleniyor,kaplama gerçek bir mozaik görünümüne kavuşuyor. Dolayısıyla örnekteki gibi çok rengin bir arada olduğu mozaikler hazır şekilde satılmaktadır ve kendinizin bir desen oluşturması mümkün değildir.

4. Mozaik taşları bir bordür gibi de kullanabilirsiniz

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Tropikal Mutfak
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Mutfağınızda mozaik kullanmak istiyor ancak bunun detaylarda olmasını tercih ediyorsanız, alın taşını tezgahla bir örnek yapabilir, sonra da (varsa) dolapla arasına mozaik döşeyerek güzel bir bordür oluşturabilirsiniz.

5. Desenli mozaikler ile mutfağınızı sanat eserine dönüştürün

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura Ankastre mutfaklar
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

Eski tip el yapımı seramik karolar bir süredir yeniden çok popüler oldu. Harika desenleri ve renk seçenekleri ile mekanlara vintage bir hava katan bu seramik karoların mozaik tipinde olanlarını mutfakta alın taşı olarak da kullanabilirsiniz.

6. Desenli seramikler de mozaik yerine kullanılabilecek güzel bir alternatiftir

La Casa K27, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS Modern Mutfak
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

Desenli seramik karolara bir örnek de bu fotoğrafta görüyoruz. Bu malzemeyi mutfağın yanı sıra banyolarda da kullanabilirsiniz. Konuyla ilgili banyo tasarımcılarına danışabilirsiniz.

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7. Ağırbaşlılıktan yanaysanız, bej tonları belki de sizin renginiz

Clássica com toque de modernidade, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Klasik Mutfak
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Mozaik kaplamaları seviyor ancak çok dikkat çekivi bir uygulama olmasını istemiyorsanız, mutfak dolaplarınızla aynı renk yelpazesinde bir mozaik çeşidi seçebilirsiniz. Bu örnekte ahşap kaplama mutfak dolapları ve bej tonlarında mozaikler görümekteyiz.

8. Mekanlara neşe katmanın en iyi yolu sarı detaylara bolca yer vermek

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonundaki son dönemin en moda rengi canlı sarı tonları. Özellikle kuzeye bakan ve güneşten fazla yararlanamayan mutfaklarda tercih edilen sarı detaylar bu örnekte karşımıza mozaik kaplama olarak çıkıyor.

9. Parlak bakır tonları ile göz alıcı bir dekor oluşturabilirsiniz

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura Eklektik Mutfak
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

Mozaik kaplamalar seramik ve cam gibi farklı malzemelerden üretilmekte ve renk seçenekleri sınırısız. Göz alıcı bir dekor için parlak bakır tonlarını tercih edebilirsiniz.

10. Modern bir mutfağı retro görünümlü yeşil mozaiklerle kaplayarak ona karakter kazandırabilirsiniz

Panamby Apartment, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Modern Mutfak
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Belirgin bir özelliği olmayan, sade bir mutfağa ise altmışlı ve yetmişli yıllarda popüler olan, günümüzde ise retro adı altında yeniden üretilen ürünler ve renkler ise karakter kazandırabilirsiniz; yeşil mozaik kaplama bunun için harika bir örnek!

Kişilikli güzel küçük bir daire
Bu mozaik kaplama örnekleri arasında siz en çok hangisini beğendiniz?

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