Mutfakta mozaik kullanımına 10 muhteşem örnek

Mutfaklarda tezgahtan itibaren duvar boyunca döşenen ve duvarın ıslanma ihtimali yüksek olan kısımlarını koruyan kaplamalar ülkemizde yaygın olarak alın taşı olarak adlandırılmaktadır. Her ne kadar taş olarak adlandırılsa da, bu kaplamalar seramik, fayans, cam, dekoratif tuğla, paslanmaz çelik levha, PVC lehva, ahşap gibi farklı malzemelerden üretilebilmektedir. Bu malzemelerin ortak özellikleri suya dayanıklı olmaları ve kolay temizlenenilmeleridir. Tezgahta çalışırken sıçrayabilecek sıvıların iz bırakmadan temizlenebilmeleri için tasalrnamışlardır, bu nedenle İngilizce isimleri arkaya sıçrama anlamına gelen splashback'tir. En güzel örneklerini görmek için ’Tezgah ve tezgah arkası için 14 parlak çözüm
ve Mutfağınızı değiştirin: 10 harika duvar kaplama fikri’ başlıklı yazılarımıza da göz atabilirsiniz.
Bu sayfamızda ise seramik ya da cam malzemelerden imal edilen mozaiklerle yapılmış tezgah arkası kaplama örneklerini inceleyeceğiz. Modern mutfak stillerinde uygulanan ve renk seçenekleri sayesinde her bir mutfağın farklı bir havaya bürünmesini sağlayan bu mozaik kaplamalar belki sizin de aradığınız seçenektir.
Kırmızı ve bordo parçalardan oluşan mozaik kaplama, siyah ve beyaz renklerden oluşan sade bir mutfağa hareket kazandırmak için bire bir.
Siyah renge en iyi uyum sağlayan renk elbette siyahtan başkası değildir! Birçok insanın dekorasyon ve giyim konusunda simsiyahta kararlı olmaları şaşırılacak bir şey olmamalı…
Günümüzde mozaikler eski zamanlardaki gibi elle tek tek döşenmiyor. Onun yerine, üretimden bir fileye monte edilmiş olarak çıkıyorlar. Yani halihazırda bir seramik karo büyüklüğünde oluyorlar ve sıvanın üzerine kolayla döşeniyorlar, aralarındaki boşluklar ise derzle kapatılarak filenin görünmesi engelleniyor,kaplama gerçek bir mozaik görünümüne kavuşuyor. Dolayısıyla örnekteki gibi çok rengin bir arada olduğu mozaikler hazır şekilde satılmaktadır ve kendinizin bir desen oluşturması mümkün değildir.
Mutfağınızda mozaik kullanmak istiyor ancak bunun detaylarda olmasını tercih ediyorsanız, alın taşını tezgahla bir örnek yapabilir, sonra da (varsa) dolapla arasına mozaik döşeyerek güzel bir bordür oluşturabilirsiniz.
Eski tip el yapımı seramik karolar bir süredir yeniden çok popüler oldu. Harika desenleri ve renk seçenekleri ile mekanlara vintage bir hava katan bu seramik karoların mozaik tipinde olanlarını mutfakta alın taşı olarak da kullanabilirsiniz.
Desenli seramik karolara bir örnek de bu fotoğrafta görüyoruz. Bu malzemeyi mutfağın yanı sıra banyolarda da kullanabilirsiniz. Konuyla ilgili banyo tasarımcılarına danışabilirsiniz.
Mozaik kaplamaları seviyor ancak çok dikkat çekivi bir uygulama olmasını istemiyorsanız, mutfak dolaplarınızla aynı renk yelpazesinde bir mozaik çeşidi seçebilirsiniz. Bu örnekte ahşap kaplama mutfak dolapları ve bej tonlarında mozaikler görümekteyiz.
Mutfak dekorasyonundaki son dönemin en moda rengi canlı sarı tonları. Özellikle kuzeye bakan ve güneşten fazla yararlanamayan mutfaklarda tercih edilen sarı detaylar bu örnekte karşımıza mozaik kaplama olarak çıkıyor.
Mozaik kaplamalar seramik ve cam gibi farklı malzemelerden üretilmekte ve renk seçenekleri sınırısız. Göz alıcı bir dekor için parlak bakır tonlarını tercih edebilirsiniz.
Belirgin bir özelliği olmayan, sade bir mutfağa ise altmışlı ve yetmişli yıllarda popüler olan, günümüzde ise retro adı altında yeniden üretilen ürünler ve renkler ise karakter kazandırabilirsiniz; yeşil mozaik kaplama bunun için harika bir örnek!